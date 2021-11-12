Ученые Минобороны разработали БАД против коронавируса

Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная Звезда».

«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – приводит слова Кириллова ТАСС.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты подчеркнул, что эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», – пояснил Кириллов.

По словам военного, на базе 48-го ЦНИИ также проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса. «Кроме этого, в настоящее время в соответствии с решением министра обороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального (путем проглатывания) применения», – отметил Кириллов.

Накануне европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарственных препарата от коронавируса на основе моноклональных антител – Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона»). В июне 2020 года EMA рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при вызываемых новым коронавирусом заболеваниях.

В среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний российского лекарства из антител для больных коронавирусом.

В начале ноября президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление лекарств от коронавирусной инфекции. В конце октября правительство предложило выделить из резервного фонда 10 млрд рублей на лекарства от COVID-19.

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