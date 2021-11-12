Ученые Минобороны разработали БАД против коронавируса

|
12 ноября, пятница | Последнее обновление — 01:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша привела войска на границе с Белоруссией в наивысшую готовность
Разделы
Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях.
Подробности...
Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине.
Подробности...
Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете.
Подробности...
Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...
В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Ученые Минобороны разработали БАД против коронавируса
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная Звезда».
«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – приводит слова Кириллова ТАСС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты подчеркнул, что эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», – пояснил Кириллов.
По словам военного, на базе 48-го ЦНИИ также проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса. «Кроме этого, в настоящее время в соответствии с решением министра обороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального (путем проглатывания) применения», – отметил Кириллов.
Накануне европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарственных препарата от коронавируса на основе моноклональных антител – Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона»). В июне 2020 года EMA рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при вызываемых новым коронавирусом заболеваниях.
В среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
В начале ноября президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление лекарств от коронавирусной инфекции. В конце октября правительство предложило выделить из резервного фонда 10 млрд рублей на лекарства от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России начали готовить законы для введения QR-кодов в магазинах и на транспорте
Проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждал введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
Антиваксерское движение в России заподозрили в связях с ультраправыми организациями США
Онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян, заявили эксперты.
На фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних в России обострилось противостояние вакцинированных граждан и антиваксеров, выступающих против прививок, передает RT.
Накануне автор Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих обратилась к главреду RT Маргарите Симоньян с обвинениями в «разжигании социальной розни» и призывом подписчиков обращаться в прокуратуру. Машкова-Благих является координатором ультраправой организации, больше известной как онлайн-площадка для петиций «CitizenGO Россия».
«За CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые даже в собственной стране воспринимают как маргиналов. Кроме того, петиции не имеют никакой юридической силы в России, а просто осуществляют сбор персональных данных», – сказал специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян.
По мнению Газаряна, платформа является инструментом оказания влияния на формирование общественного мнения граждан в руках лоббистов.
Отмечается, что с введением антиковидных ограничений в России в русскоязычной версии платформы появились инициативы, направленные против вакцинации. По данным телеканала, инициаторами подобных петиций на «CitizenGO Россия» оказалась сама CitizenGo. В частности, межрегиональная общественная организация «За права семьи» 18 октября 2021 года разместила петицию с требованием «Прекратить обязательное ковид-тестирование детей в Москве!». Автор инициативы – директор русскоязычных компаний «CitizenGO Россия» Павел Парфентьев.
-
Платформа CitizenGo была основана в 2013 году в Мадриде как фонд для поддержки института семьи и образования с уклоном в консервативную идеологию. Учредителем выступила испанская организация HazteOir, больше известная в мире как объединение ультраправого толка.
5 августа сайт WikiLeaks опубликовал более 17 000 документов от международных HazteOir и CitizenGO. В своем сообщении WikiLeaks написал о связи HazteOir и CitizenGo с «секретной боевой мексиканской группировкой» El Yunque. Кроме того, авторы расследования указали на объединение в 2012 году испанских CitizenGO и HazteOir с Центром семьи, религии и общества Ховарда (США) с целью «влияния на политику под прикрытием семейных ценностей».
«У США есть две опции идеологического развертывания «мягкой силы» – либеральная и ультраправая. Именно последняя опция, как отдельный арсенал воздействия американской внешнеполитической машины в международных отношениях на страны-объекты, крайне плохо раскрыта», – рассказал Мовсес Газарян.
Кроме того, эксперт отметил, что антивакцинная тема призвана охватить большое количество радикально настроенных российских граждан.
По словам адвоката правового центра «Человек и Закон» Дениса Никитина, организация CitizenGO никакой ответственности за опубликованные петиции не несет, так как не подпадает под российскую юрисдикцию.
Ранее эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко сказал газете ВЗГЛЯД, за что могут наказать врача-антипрививочника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса
|
|
«В ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя разрешение вакцинации детей от 5 до 11 лет в Израиле.
Группа экспертов Министерства здравоохранения Израиля одобрила введение вакцины Pfizer-BioNTech детям в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает издание New York Times. Ранее вакцинацию детей этим препаратом разрешили в США.
«Вакцинация детей, безусловно, обоснована. Об этом говорил и наш министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, что дети стали болеть чаще, и стали появляться тяжелые случаи. То есть мы должны хорошо понимать, что любая вакцинация качественной вакциной, прошедшей исследование на эффективность и безопасность, это большое благо», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что любое заболевание инфекцией в любом случае потенциально может привести человека к вредному исходу, а иногда и к летальному. Как следствие, если есть возможность предотвратить такие последствия, то это, конечно, нужно делать, причем это касается людей всех возрастов.
«Думаю, что в планах создателей российских вакцин есть исследование препарата для детей. Полагаю, что вскоре появится разрешение для более старшей возрастной группы, а затем и для младшей. Если российская вакцина для детей покажет свою эффективность и безопасность, а что это будет, я пока не сомневаюсь, то она не уступит и иностранной вакцине. И, безусловно, в ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заключил собеседник.
В начале ноября в пресс-службе Минздрава Коста-Рики рассказали, что страна стала первой в мире, в которой одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Препарат, которым разрешили делать прививку младшеклассникам, от компании Pfizer, власти закупили 4 млн доз вакцины. Ранее в китайском Пекине официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии за сутки выявили более 50 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 50196, что стало новым максимумом за все время пандемии, свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.
Предыдущий антирекорд в Германии был зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39676 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4894250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в Германии умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 97198, передает ТАСС.
В прошлый четверг Германия установила рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Тогда за 24 часа было выявлено около 34 тыс. заразившихся.
В начале ноября в Германии решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Доказано увеличение частоты прерываний беременности у заболевших COVID
|
|
У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
«В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», – цитирует РИА «Новости» Шмакова.
Он обратил внимание на то, что антитела привитой женщины передаются ребенку, благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, подчеркнул Шмаков.
Ранее эксперты развеяли миф о негативном влиянии вакцин от COVID на возможность забеременеть.
До этого ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лечившийся под контролем главы Минздрава младенец умер от коронавируса
Заразившийся коронавирусом младенец, помочь в лечении которого поручил специалистам федеральных клиник глава Минздрава Михаил Мурашко, скончался во Владимире, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов.
«К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. <...> Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко», – цитирует ТАСС Баранова.
Также он подчеркнул, что с первых дней владимирские врачи посредством телемедицины согласовывали свои действия с коллегами из ведущих клиник. По его словам, ребенок родился недоношенным с врожденными пороками развития и коронавирусом.
«Он находился 10 дней на лечении, и ему делалось все необходимое – мы протоколы проверили, и проверили федеральные специалисты – это было на контроле департамента из федерального Минздрава», – добавил Баранов.
Директор департамента здравоохранения Владимирской области уточнил, что в настоящее время на стационарном лечении в регионе находятся 27 детей с коронавирусом, один ребенок в тяжелом состоянии.
Ранее заразившийся коронавирусом младенец, находившийся в отделении интенсивной терапии, умер в Ереване.
Впервые пациент с пневмонией, вызванной коронавирусом, младше 18 лет скончался в США в марте 2020 года. Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания.
Врачи выявили новый фактор, приводящий к смерти от коронавируса
Врачи из Кливлендского медицинского центра в США выявили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти от коронавируса, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.
Чтобы выявить новый фактор, понадобилось 5400 пациентов больницы. Учитывали также сопутствующие факторы, такие как заболевания сердца и легких, рак и курение. По мнению медиков, гипоксия во сне на 31% увеличивает вероятность госпитализации и смерть при заражении коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Сейчас в мире, по данным ВОЗ, инфицировано более 250,7 млн человек, а скончались более 5 млн. В лидерах по числу заражений находятся США, Индия и Бразилия. В России с начала пандемии зарегистрировано 8 952 472 заболевших.
Отмечается, что самым надежным способом защиты сейчас является вакцинация. Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививку от коронавируса необходимо включить в национальный календарь прививок.
В Госдуме прогнозируют связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности
|
|
Проверку QR-кодов у пассажиров будет сложно реализовать и контролировать на наземном транспорте, а также нововведение вызовет ряд неудобств для пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, комментируя соответствующую инициативу оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
«Думаю, что к общественному транспорту это малоприменимо. В метро не сложно будет это реализовать. А вот в общественном транспорте, связанном с автобусными, троллейбусными, трамвайными перевозками, это непросто будет сделать», – говорит Шайхутдинов.
Он считает, что наличие QR-кода будет затруднительно контролировать, причем как в наземном транспорте (водителю или контролерам придется проверять всех пассажиров), так и в частном (водители могут пренебрегать проверкой пассажиров).
«Это дополнительные требования проверки пассажиров к предприятиям, водителям. Контроль будет осложнен, безусловно. Ну и больше всего от такого нововведения пострадают студенты, молодежь и пенсионеры, ведь именно они чаще остальных пользуются общественным транспортом», – заключил собеседник.
Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что власти республики намерены внедрить систему QR-кодов во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном. Гражданам, которые по какой-либо причине имеют медотвод от вакцинации, также будут выданы единые QR-коды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиянам посоветовали не ждать новых вакцин от COVID-19
В России ведется разработка до десяти новых вакцин от коронавируса нового типа, но их экономические перспективы неясны, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
«Исследований ведется много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно», – сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, не стоит ждать новых вакцин от COVID-19, скорее речь может идти о новых формах препаратов. «Кажется, что опять четвертая волна и пандемия, но для бизнеса это уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу. Можно говорить о новых формах», – отметил Осьмаков.
Также Осьмаков отметил, что Минздрав РФ в последние месяцы выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин: «Бетувакс» производства Института стволовых клеток человека, BCD-250 от Biocad и вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России 12 регионов ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Санкт-Петербург, Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет.
В Иркутской области с 15 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе граждан старше 60 лет. Приангарье стало одним из первых российских регионов, внедривших эту систему, которая оказалась эффективной, – к началу ноября в области темпы вакцинации выросли в пять раз, в настоящее время план по прививкам против коронавируса выполнен более чем на 60%, сообщает ТАСС.
Во вторник власти Петербурга внесли в нормативные акты требование об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет.
В четверг управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю также постановило ввести в регионе обязательную вакцинацию для тех, кто старше 60 лет. Согласно документу, первый компонент они обязаны ввести до 13 декабря. По данным властей, в последние две недели прирост заразившихся коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.
Также обязательная вакцинация для пожилых была введена в Пермском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Амурской, Белгородской и Калужской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта.
Проверку QR-кодов решили ввести на вокзалах и в аэропортах Хабаровского края
В Хабаровском крае с 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Никонов заявил, что «глава «Аэрофлота» подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет, этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован, та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что введение новой меры запланировано на 1 декабря, «население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения».
При планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод.
По поводу введения кодов на общественном транспорте зампред отметил, что «это большой вопрос, так как у нас достаточно холодный регион и могут быть проблемы другого рода».
«Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем (...) Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет», – заключил Никонов.
Ранее QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер «Победа» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет, заявил заслуженный врач России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждали введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
При этом в РЖД заявили о технологической готовности к выполнению требований.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта
В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный), – цитирует «Интерфакс» Галимову.
Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта при предъявлении либо бумажного, либо электронного сертификата о вакцинации, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода от прививки. Помимо этого, при необходимости перевозчики получат субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
На базе Минздрава Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медотвод от вакцинации. Также Галимова сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.
«Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт», – добавила руководитель пресс-службы.
Кроме того, в настоящее время власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.
-
Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Петербурге решили не наказывать за отказ от вакцинации
Какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против коронавируса существующими нормативными актами не предусмотрено, заявила зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.
Гранатович заявила, что «ответственность на сегодняшний момент администрацией города не установлена (...), на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности, вакцинация остается добровольной, на усмотрение, на совесть каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников – это самое главное», передает ТАСС.
-
Ранее в Петербурге заявили об ограничениях в ряде услуг для непривитых граждан старше 60 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарства от коронавируса
Препараты от коронавируса Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона») на основе моноклональных антител рекомендованы к одобрению Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
«Ronapreve и Regkirona – первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA для [лечения] COVID-19 и присоединившиеся к списку препаратов [от] COVID-19, получивших положительное заключение впервые с тех пор, как Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир») был рекомендован для одобрения в июне 2020 года», – цитирует сообщение европейского регулятора ТАСС.
Препараты можно применять для лечения коронавируса у детей старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг, а также у взрослых.
«Ронаприв» производит компания Roche, это смесь касиривимаба и имдевимаба – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Его рекомендуют для тех, кто не нуждается в кислородной поддержке.
«Регкирону» выпускает Celltrion, она предназначена для людей с риском тяжелого течения вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания.
В июне 2020 года EMA рекомендовало предоставить разрешение на продажу препарата Veklury, который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при заболеваниях, вызываемых новым коронавирусом.
Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе 2021 года начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
Собянин призвал москвичей пройти экспресс-тест на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей носить маски, выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте, а также пройти экспресс-тест на коронавирус.
По словам мэра, ношение средств защиты снижает скорость распространения COVID-19.
«Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид», – говорится в обращении мэра в официальном Twitter-аккаунте градоначальника.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается.
До этого он сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|