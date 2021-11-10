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Путин предупредил об опасности опоздания с ревакцинацией
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Президент Владимир Путин заявил, что задержка с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к опозданию с ревакцинацией, тогда многие усилия пойдут насмарку.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса.
«Я лично спрашивал: что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.
Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от COVID-19
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Компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям спорят о том, кто участвовал в изобретении вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.
New York Times пишет, что «Moderna и национальный институт здоровья ведут ожесточенный спор о том, кто заслужил признание за открытие центрального компонента» вакцины. В патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, но не указала трех ученых из государственного агентства, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что вакцина стала результатом четырехлетнего сотрудничества Moderna и нацинститута. По версии госагентства, его ученые открыли процесс, который позволяет вакцине вызывать иммунный ответ. Конфликт может повлиять как на распространение вакцины, так и на прибыль компании.
Напомним, Moderna получила разрешение на использование вакцины от коронавируса в США в конце 2020 года. В начале 2021 года вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС.
Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
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Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
На вопрос о том, закончится ли когда-нибудь «вирусная ситуация», Гинцбург ответил: «Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». По его словам, для этого «препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», а «вакцинация должна быть обязательной».
Кроме того, по словам Гинцбурга, «чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям». «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствйте» и «до свидания», – приводит его слова «Российская газета».
Как пояснил Гинцбург, это нужно, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По его словам, «если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим». «Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», – сказал он.
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Напомним, Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом. Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Центр Гамалеи собрался начать испытания лекарства от COVID в январе
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В январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».
Гинцбург сообщил, что в январе «приступят к клиническим испытаниям». Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Его также спросили, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку. Гинцбург сказал, что «ответа однозначного на это нет», его собираются получить в ходе клинического исследования.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID. Правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса.
Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин
Мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
«COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», – цитирует Авдеева ТАСС.
По его словам, чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем после выздоровления от коронавируса. Часть хронических заболеваний также могут увеличить предрасположенность посткоронавирусного синдрома. Среди таких примеров он указал бронхиальную астму.
Почти треть переболевших испытывают проблемы со сном и имеют одышку, добавил пульмонолог.
«В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии – 20%, миалгия – 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома», – указал специалист.
Авдеев пояснил, что на текущий момент уже есть данные по выписанным из реанимации людям, пережившим коронавирус. У них в течение ближайших трех месяцев очень высок риск умереть от посткоронавирусных осложнений.
«В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев», – сказал эксперт.
«Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара», – сказал Авдеев.
При этом заболевание коронавирусом вместе с гриппом может привести к катастрофической ситуации, подчеркнул представитель Минздрава.
«Многократно эксперты, специалисты, инфекционисты, вирусологи подчеркивают: не дай бог, если у одного пациента встретятся сразу два вируса – SARS-CoV-2 и вирус гриппа, ситуация просто-напросто будет катастрофической», – сказал он.
Эксперты разрешили прививаться одновременно от обеих инфекций, чтобы избежать плачевных последствий, пояснил Авдеев.
«Выход из ситуации – делать две вакцины одновременно. <...> Они делаются в две разные точки, но это очень сильно упрощает всю нашу ситуацию», – подвел итог пульмонолог.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус распространяется в России быстрее в новую волну, фаза осложнения болезни также ускорилась.
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Клишас оценил введение обязательной вакцинации с точки зрения Конституции
Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас заявил, что «Конституции это не противоречит», однако подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона, передает РИА «Новости».
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Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
Между тем в России уже больше 8,9 млн зафиксированных случаев коронавируса, ежедневно регистрируют порядка 38 тыс. новых случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации
Решений о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также прокомментировал вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии.
«Послушайте, нет, нет рассматривается (вопрос), потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», – сказал представитель Кремля.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.
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Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.
В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.
Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.
Гинцбург возмутился причастностью медиков к поддельным сертификатам о вакцинации
Участие некоторых медицинских работников к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса изумляет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
«Есть еще поддельные сертификаты. Хорошо, что сейчас пошла мощная публичная кампания против них. Надеюсь, волну собьют, но факт, что медики участвуют в распространении фальшивок, конечно, изумляет. Станем активнее работать по этим направлениям, и устойчивый свет в конце тоннеля скоро появится», – рассказал он ТАСС.
По его словам, введение QR-кодов темпы вакцинации граждан значительно выросли. Также Гинцбург отметил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан.
«Откройте учебник по эпидемиологии, там четно написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология – наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, – сказал он.
Кроме того, Гинцбург добавил, что вакцина «Спутник V» по сравнению с другими вакцинными препаратами способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу.
«Спутник V» сделан так, что он превосходит другие вакцины, массово используемые в широком гражданском обороте. Они тоже хороши, но направлены в первую очередь на узкий круг штаммов возбудителя COVID-19. А «Спутник V» дает более широкий круг защитных антител», – рассказал ученый.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной.
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Иммунолог объяснил скачки уровня антител в крови
После вакцинации или болезни уровень антител к коронавирусу в крови максимален, затем он начинает падать, однако возможны подъемы значения – это может говорить о новой встрече с инфекцией, рассказал иммунолог Николай Крючков.
Крючков объяснил, что «если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови». Каждый тест имеет погрешность, «а еще существуют индивидуальные колебания», все это накладывается и вместе «может дать повышенный уровень антител», передает радио Sputnik.
Росту количества антител в два, три и более раз есть другое объяснение: «Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте».
В некоторых случаях это практически единственный признак нового контакта с инфекцией.
«Мы знаем, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет», – отметил врач.
Крючков добавил, что с практической точки зрения для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.
Ранее был назван достаточный для защиты от «дельты» уровень антител.
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В Минздраве объяснили, почему коронавирус называют болезнью старения
Ученые называют коронавирусную инфекцию болезнью старения. Заболевание первый раз в истории вызвало эпидемию, которая настолько зависит от возраста, заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Старение населения является глобальным трендом, самые быстрорастущие популяции – это популяции пожилых людей, пояснила Ткачева, передает РИА «Новости».
«Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид – это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения», – добавила она.
Эксперт Минздрава отметила, что коронавирус называют болезнью старения не только потому, что она тяжелее протекает у возрастных пациентов, но и потому, что она переходит в длительный посткоронавирусный синдром. «Даже... некоторые публикации появились – ускоряет процесс старения», – сказала Ткачева.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения.
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В России выявили 38 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 38058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3927, Санкт-Петербурге – 2942, Московской области – 2649.
Всего в стране выявлено 8 911 713 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 654 161 человека.
Накануне, 9 ноября, в России выявили 39160 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1102.
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Мурашко констатировал более быстрое распространение новой волны COVID
Коронавирус распространяется в России быстрее в новую волну, фаза осложнения болезни также ускорилась, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что в новую волну коронавирус «распространяется значимо быстрее среди населения, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», передает ТАСС.
Между тем в России первым компонентом привито уже более 62 млн человек, «это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе и ревакцинация, для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител».
Ревакцинировались на данный момент 4,5 млн граждан.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
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ВОЗ объяснила, когда настанет конец пандемии COVID
Окончание пандемии коронавирусной инфекции произойдет тогда, когда мир научится «жить» с инфекцией, заявил глава европейского отделения Всемирной организации (ВОЗ) Ханс Клюге.
«Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, – вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Vanguardia.
Представитель ВОЗ добавил, что одним из главных препятствий стала замедлившаяся вакцинация в отдельных странах, а также неоправданное ослабление профилактики.
«У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <...> Год назад остановилась вся мировая экономика», – добавил Клюге.
На данный момент количество зараженных коронавирусом в мире превысило 250 млн человек, наиболее серьезная ситуация сложилась в США, Индии, Бразилии и Британии. Россия занимает пятое место в этом перечне.