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Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
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Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Партнеры России по «нормандскому формату» не смогли назвать цели встречи
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Участники «нормандского формата» переговоров по Донбассу не реагируют на предложение Москвы перед проведением встречи обсудить ожидаемый результат от мероприятия, итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров,… нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
«Должен быть конкретный результат. Не просто собраться, посмотреть друг на друга и разойтись. Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить», – сказала официальный представитель МИД России в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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Захарова прокомментировала новый инцидент с беспилотником в Донбассе
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В зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства имеют право только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», – написала она в своем Telegram, комментируя новый инцидент в Донбассе.
По ее словам, Киев нарушает Минские договоренности. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное – надежду граждан Украины на мирную жизнь», – подчеркнула представитель МИД.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
Погребинский объяснил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от фашистов
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«Высказывание Зеленского о «безграничной жестокости» СССР при освобождении Киева – это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«В этом заявлении нет ничего удивительного. Зеленский неоднократно говорил, что СССР несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германией», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, эти слова направлены на молодую аудиторию. «Не углубляясь в историю, некоторые молодые люди могут подумать, что при освобождении Киева должно было погибнуть меньше людей или вообще все должно было быть иначе. Но у людей старшего поколения просто не найдется цензурных слов, чтобы отреагировать на такое высказывание президента Украины», – отметил политолог.
«Возможно, Зеленский не понимает, что говорит. Ему, как лицедею и артисту, важно использовать запоминающиеся выражения. Тем самым он якобы демонстрирует свой гуманизм. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – предположил Погребинский. – Все это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. Зеленский пытается использовать любой повод в антироссийском контексте».
«При этом в его высказывании нет логики, потому что великие герои не могут освободить город без правильного руководства. Так что его слова не выдерживают никакой критики. Но кто сейчас будет об этом задумываться? Для части украинской молодежи что Троянская война, что Великая Отечественная – все далеко и ничего не значит. Поэтому можно нести всякую ахинею», – посетовал эксперт.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook. «Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Захарова ответила Кулебе на слова о торможении «нормандского формата»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что Россия якобы «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате».
«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Кулеба заявил, что Россия «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
Зеленский заявил о «безграничной жестокости» при освобождении Киева от фашистов
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook.
«Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений.
«Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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В Киеве рассказали, когда Киев перестанет быть интересен ЕС
Заинтересованность Европейского Союза в Украине исчезнет, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, считает украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Европа нами занималась лишь, когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ», – приводит его слова «Главред».
По его словам, Киев «очень переоценивает свою значимость для мира и Европы». Головачев также предупредил, что и Соединенные Штаты преследуют лишь собственные интересы в отношениях с Украиной. Киев, уверен эксперт, необходим США лишь для «сдерживания России».
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В Раде предсказали уничтожение Украины в случае агрессии Киева в Донбассе
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин предупредил, что попытка Киева развязать большую войну на юго-востоке Украины вызовет уничтожающий удар по Украине со стороны России.
Волошин выразил уверенность, что попытка Киева развязать большую войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры. «Потому что большая война – это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», – заявил Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий также предположил, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если «ставки будут высоки». «Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны, мы сначала просто возьмем эту территорию, вам негде будет размещаться, и вам нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим», – предположил Волошин позицию России.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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В Раде посоветовали Зеленскому обратиться к Путину за помощью
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в видео, опубликованном в Facebook, призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.
«Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда», – приводит его слова РИА «Новости».
В своем призыве Кива выразил мнение, что главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению депутата, именно Аваков привел Зеленского к власти и был его «опорой и защитником».
Кива уверен, что теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять.
Депутат подчеркнул, что «шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию – да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины».
Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.
Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Эксперты объяснили вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине
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«Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний.
«Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Тем более сейчас, когда из-за американских санкций Минск нуждается в валюте. Однако ситуацию осложняет политический фактор – сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог, экономист Иван Лизан.
«С другими украинскими президентами у Лукашенко была хоть какая-то химия, поскольку они друг друга немного знали, а Зеленский просто уничтожил двусторонние отношения, да еще и ввел целый пакет санкций против Белоруссии», – пояснил эксперт.
«В этой связи заявление главы Белоруссии о готовности посетить Крым в ходе подписания интеграционных программ на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства с лидером России Владимиром Путиным можно рассматривать как намек Зеленскому на необходимость отмены санкций. Для усиления этого эффекта Лукашенко мог использовать поставки электроэнергии как рычаг давления», – предположил Лизан.
«Еще одна проблема кроется и в инфраструктурных моментах, – добавил политолог. – Украина уже не первый год говорит, что хочет выйти из общей энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской энергосети. Это означает, что линии электропередач со стороны Украины не поддерживаются в надлежащем состоянии. А на различные регламентные ремонтные работы требуются деньги, которые могли просто не выделяться. Исходя из этого, белорусский регулятор мог принять решение о прекращении поставок электроэнергии, пока не получит гарантии от Киева по проведению экстренного ремонта на ЛЭП».
При этом директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич счел решение Минска политически мотивированным. «Белорусские власти, видимо, решили намекнуть украинским, что государство, занимающее недружественную позицию, столкнется с проблемами, – предполагает Марунич. – Однако Минск не полностью прекратил поставки электроэнергии, иначе бы Украина столкнулась с крайне сложной ситуацией из-за дефицита энергоресурсов».
Он также указал, что Белоруссия остановила поставки электроэнергии не всем украинским компаниям, а только государственным. «Вчера электроэнергию получал только один частный трейдер Украины, – пояснил он. – Что же касается ремонта ЛЭП, то сейчас импорт все еще идет, и ничего, судя по всему, ремонтировать не нужно».
Ранее компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 до 400 МВт·ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт·ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
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На Украине сообщили о снижении транзита российского газа
Транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявил оператор ГТС Украины.
«Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021-го составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.
За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»
Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».
«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
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Киев захватил поселок Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса
Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, вывесили украинский флаг и вырыли траншеи, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», – рассказала она РИА «Новости».
По словам Никоноровой, Киев игнорировал все запросы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в вопросе захвата Старомарьевки
«Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение. Но все эти попытки прекратить эскалацию дипломатическими средствами были полностью проигнорированы украинской стороной», – рассказала она.
Глава МИД республики считает, что Киев провоцирует ДНР на возобновление полномасштабных боевых действий, чтобы потом выставить себя жертвой агрессии и переписать Минские соглашения.
По ее словам, захват Старомарьевки в Донбассе, заявления Киева о применении беспилотиков Bayraktar для атаки по позициям Народной милиции, продолжающие обстрелы – провокации со стороны украинских силовиков.
Напомним, Москва обвинила Киев в нарушении минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта в Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».