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В Госдуме сочли провокацией направление флагмана Шестого флота ВМС США в Черное море
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что направление флагманского командного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационных характер, но Россия всегда готова к любым вызовам.
«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам. Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море – тем более», – добавил политик.
Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.
Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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Россия и Китай разочаровали Байдена
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Президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились».
Во время пресс-конференции американского лидера попросили прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя G20» в сфере преодоления климатического кризиса, «не впечатляют», передает ТАСС.
Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
Стал известен срок начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года, сообщил близкий к Минобороны источник.
«Государственные испытания «Циркона» начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям», – приводит слова источника ТАСС.
Как пояснил источник, в случае признания пусков успешными будет принято решение о принятии «Циркона» на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В США назвали тему тайных переговоров между Белым домом и Кремлем
Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны, сообщили источники газеты New York Times в американской администрации.
«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Газета сообщает, что несколько недель назад США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, «активно устраивающих атаки на США».
«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами», – пишет издание.
Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме заявила, что американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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ВМФ России пообещали более 40 кораблей и судов обеспечения
Состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2021 году пополнят свыше 40 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов по случаю 325-й годовщины со дня основания российского регулярного военного флота и Дня моряка-надводника.
«В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-морскому флоту», – приводит ТАСС слова Евменова в поздравительной телеграмме, направленной в адрес командования флотов и флотилий, а также экипажей кораблей, выполняющих задачи дальнего плавания.
Адмирал отметил, что задачу военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ России, «экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях».
Ранее начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы планируется усилить четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».
Байден призвал Россию наращивать нефтедобычу
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Россия и Саудовская Аравия не должны отказываться наращивать нефтедобычу, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, «идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», передает РИА «Новости».
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила NBC, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется «картелем» ОПЕК. «ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов», – сказала она. В связи с этим Грэнхолм предложила спросить о росте цен на бензин в США страны ОПЕК, поскольку «картель больше может сказать о том, что происходит».
Грэнхолм заявила, что топливная индустрия не может мгновенно выйти из вызванного коронавирусом кризиса. Ситуация доказывает, что США должны диверсифицировать поставки, сказала она. По ее словам, прогнозы предсказывают снижение на бензин в США к началу декабря. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», – заявила министр.
Напомним, США и Япония испугались прогноза президента России Владимира Путина о росте цен на нефть. 13 октября Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен. В октябре бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.
Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал транзит в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщила пресс-служба флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney ... начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Напомним, в субботу флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец ВМС США Porter направились в Черное море.
Председатель партии «Зеленые» потребовал прекратить депутатские полномочия Рашкина
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Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Думы от КПРФ Валерия Рашкина, которого проверяют на причастность к незаконной охоте.
«Председатель «Зеленых» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина. Также обращения были направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с требованием рассмотреть основания для лишения коммуниста неприкосновенности и возбуждения уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте «Зеленых».
«Любой человек, гражданин России, вне зависимости от статуса, принадлежности к какой-либо партии или организации, должен соблюдать экологическое законодательство в обязательном порядке. Это касается всех. Все мы знаем, что браконьерство – это антигуманное и противозаконное преступление. Для сохранения и без того хрупкой популяции диких зверей мы должны полностью предотвратить такие хищнические инциденты», – сказал Нагибин.
Между тем саратовские зоозащитники направили петицию с требованием исключить Рашкина из КПРФ и отозвать его мандат депутата Госдумы председателю КПРФ Геннадию Зюганову и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
«Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы. Кроме того, мы, нижеподписавшиеся, настаиваем на проведении открытого и бескомпромиссного расследования и вынесения Рашкину максимально возможного наказания, как за браконьерство, так и за вождение автомобиля в нетрезвом виде», – говорится в тексте петиции на сайте Change.org.
По состоянию на 16.50 петицию подписали 208 человек.
Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.
Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.
В Кремле прокомментировали ситуацию с депутатом.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».
Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.
Посольство США в Киеве отпраздновало Хэллоуин борьбой с «российской дезинформацией»
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Посольство США в Киеве опубликовало поздравление к Хэллоуину в тематических костюмах, отметив, что сотрудники ведомства борются с «российской дезинформацией».
Американские дипломаты опубликовали праздничное видео на странице посольства в Facebook. Героями ролика стали сотрудники дипведомства, которые в честь праздника пришли на работу в костюмах.
Заканчивается видео передачей отчета, посвященного «российской дезинформации».
«О, ужас!» – сказал в ответ один из сотрудников посольства в ролике под названием «Обычный день в посольстве США в Киеве».
Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Также министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана.
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Американский эсминец зашел в Черное море
В Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
В Центре сообщили, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и эсминец ВМС США «Портер» направляются в Черное море.
На борту находятся офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
США отправили флагман шестого флота и эсминец в Черное море
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Флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и эсминец ВМС США «Портер» (Porter) направляются в Черное море, говорится в сообщении пресс-службы флотского командования.
Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO). «Маунт Уитни» и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», – приводит текст сообщения ТАСС.
В сообщении не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.
Шестой флот также проинформировал, что в Черное море направлен эсминец ВМС США «Портер» (Porter). «USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении командовании. Подробностей также не приводится.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
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В Госдепе сочли недостаточными действия России по преодолению газового кризиса
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Россия не спровоцировала кризис с поставками природного газа в Европе, но могла бы сделать больше для его преодоления, заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
«Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе. Он произошел вновь из-за ряда факторов». В их числе Хокстин назвал холодную погоду. «Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий», – приводит ТАСС слова Хокстина.
Он также приветствовал решение РФ увеличить поставки природного газа в хранилища в Европе. При этом Хокстин выступил с утверждением, что это могло бы произойти раньше.
«Я был очень рад тому, что президент [России Владимир] Путин дал указание, согласно которому 8 ноября они смогут начать наполнение хранилищ [газа] в Европе», – заявил он.
«Я только хотел бы, чтобы это было 8 октября, а не 8 ноября. А если вы делаете это 8 ноября, может быть, вы могли бы сделать это 1 ноября?», – добавил Хокстин.
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Эксперт объяснил намерение США провести ревизию ядерной политики
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«Европейцы боятся сворачивания американского присутствия в Старом Свете по аналогии с тем, как это произошло в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому они подняли волну негодования с помощью лоббистских структур», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в США сообщили о ревизии своей военно-ядерной политики на фоне призывов союзников не исключать упреждающий ядерный удар по России.
«Есть проблема, которая беспокоит европейцев. Это вопрос о том, что будет со «стратегическим зонтиком» США над Европой. Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе – с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
«Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем», – указал эксперт.
Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками». «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал Дробницкий.
Несмотря на развитие долларовой инфляции, всем понятно, что поддержка из США – это важный источник существования нынешней Европы. «Поэтому начинаются такие разговоры: «Что делает администрация Байдена? Давайте объясним им, что снижать уровень своего присутствия в Старом Свете нельзя», – отметил эксперт.
Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.
Добавим, что в минувший четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
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США подтвердили рыночный статус российской экономики
Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики, у российских экспортеров сохранятся возможности для защиты своих интересов в случае введения американских антидемпинговых мер, заявил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.
«Министерство торговли США 29 октября опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур. Данное решение подразумевает, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к ВТО», – приводит слова заместителя министра ТАСС.
«Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО», – заявил Ильичев.
Решение принято по результатам анализа, проведенного Минторгом США на основании заявления американских производителей карбамидно-аммиачной смеси от 30 июня. Как отмечает российское министерство, в ходе процедуры были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания, в которых приняли участие Минэкономразвития России, российские экспортеры и другие заинтересованные стороны.
Напомним, 16 августа стало известно, что министерство торговли США инициировало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной.
Рыночный статус был предоставлен России Минторгом США в 2002 году. До этого момента США относили Россию к странам с «нерыночной» экономикой. Для таких стран в законодательстве США предусмотрен особый метод определения демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта (стандартная методология, предусмотренная нормами Всемирной торговой организации), а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране, экономика которой считается рыночной, или с ценой аналогичного товара в такой третьей стране. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам.
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