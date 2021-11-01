Бизнес-омбудсмен предложил отменить запрет на работу шиномонтажей

Запрет на работу шиномонтажных мастерских, автосервисов и алкомаркетов в нерабочие дни в Москве следует отменить, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. На это время приостановлена работа ряда отраслей. Исключение – организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.

«Под запрет почему-то попали шиномонтажные мастерские и автосервисы, несмотря на то, что все работы там выполняются на улице, либо в просторных боксах. К тому же подходит время переобувать летнюю резину на зимнюю, а это критично для безопасности дорожного движения. Кроме того, на период нерабочих дней в городе закрыты алкомаркеты, ассортимент которых на 70% состоит из алкогольной продукции. При этом другие розничные магазины, где легко можно приобрести алкоголь, продолжают работать. Во время первой волны никто эти виды деятельности не трогал, а сейчас почему-то закрыли. Эти ограничения, по нашему мнению, следует отменить», – передает ТАСС слова Титова.

Эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев ранее рассказал газете ВЗГЛЯД, что если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то москвичам-автомобилистам следует поменять резину на зимнюю. Однако, поскольку в нерабочие дни в Москве шиномонтажи работать не будут, они могут попробовать воспользоваться подмосковными сервисами.

Титов отметил, что московский бизнес также «очень ждет, что правительство города предложит пакет мер поддержки бизнеса в дополнение к федеральным и уже действующим».

По его словам, необходимо возобновить работу штабов по защите бизнеса в Москве и других регионах в связи с введением новых ограничительных мер из-за обострения ситуации с коронавирусом.

«В первую волну [коронавируса] власти многих субъектов, в том числе Москвы, создавали штабы по защите бизнеса. С улучшением ситуации по ковиду многие из них были упразднены. Мы сейчас просим срочно вернуться к этому инструменту по всей стране, поскольку это действенный механизм координации усилий», – сказал Титов.

В конце прошлой недели при институте уполномоченного создана рабочая группа, состоящая из региональных бизнес-омбудсменов, которая «выработает некий стандарт о том, какие ограничительные меры объективно работают лучше и какие нельзя дублировать». «Будем предлагать стандарт и правительству России, и губернаторам в виде методического пособия. Также рабочая группа разработает список мер поддержки, которые, как мы считаем, должны вводиться единовременно с принятием ограничительных мер», – пояснил он, уточнив, что данные документы планируется подготовить до 2 ноября.

Титов предложил такжже ввести отсрочки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных ограничений.

«Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное количество поддержки, но мы все-таки понимаем, что нужно реально оценивать ситуацию и подготовить список только самых необходимых мер. Самое простое, что не приведет к дополнительным расходам бюджета, – это дать налоговые отсрочки. По налогам на имущество, на землю – освободить бизнес от платежей по крайней мере за 4 квартал 2021 года, перенеся их на 2022 год», – сказал Титов.

Он также отметил, что принцип признания отраслей пострадавшими должен быть не по коду ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а «исходя из реальных потерь выручки».

По его словам, подсчитать потери организаций «очень сложно, потому что слишком много видов бизнеса и много различных ограничений». «Кто-то попадает под одни, кто-то – под другие, в зависимости от региона. По предварительным прогнозам, все тот же общепит может потерять около 30-40% выручки за неделю простоя от обычного месячного оборота», – рассказал бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что федеральные меры поддержки – выплата грантов в размере МРОТ на сотрудника, а также возобновленная программа кредитования под 3% годовых – предусмотрены только для тех заведений общепита, которые относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП). «Эти рестораны, кафе, бары – очень важная часть рынка. Но есть еще и сетевые компании с оборотом более 2 млрд рублей, которые не входят в реестр МСП. Это, в частности, «Теремок», «Росинтер», «Му-Му», «Шоколадница» и другие. Они вообще не попали ни под какие меры поддержки. <...> На такие вещи мы обращаем внимание, информируем правительство и президента», – добавил Титов.

Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни, подчеркнув, что будет приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города, включая сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, включая шиномонтажи. Тем не менее, в Подмосковье шиномонтажи продолжили работу в прежнем режиме.