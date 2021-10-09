Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 30

Пушков: Нобелевские премии мира дают за идеологическую позицию, а не за жертвенность

«Нобелевская премия мира утратила в последнее время свое истинное содержание и превратилась в чисто политический инструмент. Ее выдают тем людям, взгляды которых симпатичны Нобелевскому комитету и в целом западной либеральной элите», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на то, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

«Нобелевская премия мира предназначалась для людей, которые внесли большой вклад в поддержание мира на планете, в разрешение крупных региональных конфликтов, в предотвращение военных столкновений, спасение тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, которые могли бы погибнуть в результате войны», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Эту премию вручали за успешное проведение переговоров, «которые вели к разрядке напряженности между странами в состоянии военного конфликта». «Я считаю, что те критерии, по которым была присуждена сегодня Нобелевская премия мира, не соответствует ее содержанию. Я не имею в виду персоналии, а считаю, что если Нобелевский комитет намерен поддерживать свободу слова, то надо учреждать специальную премию, иначе Нобелевская премия мира вызывает слишком много вопросов, она слишком политизирована и абсолютно необъективна», – пояснил политик.

Собеседник напомнил о присуждении в 2009 году Нобелевской премии мира 44-му президенту США Бараку Обаме. Тогда даже Лех Валенса, который был награжден этой премией в 1983 году, воскликнул: «А за что? Он еще ничего не успел сделать». «А я вам скажу за что – за либеральную демагогию и фразеологию. Обама не завершил ни одной войны: ни афганскую, ни иракскую. Он начал ливийскую войну, из-за которой погибли тысячи людей. С тех пор Нобелевская премия мира превратилась в исключительно спорную награду», – подчеркнул политик.

По его словам, если исходить из критериев решения Нобелевского комитета о защите свободы слова, «которая необходима для демократии и прочного мира», то «на сегодняшний день есть только один человек, который своей жизнью, деятельностью, разоблачением преступных действий, в том числе военных преступлений против гражданского населения заслужил Нобелевскую премию мира – это Джулиан Ассанж, который находится за свои взгляды и убеждения в тюремном заключении в Англии».

«Нобелевская премия мира как бы исключительная и выходит за рамки. Раз вы говорите, что она вручается за защиту свободы слова, так вот ее заслуживает только Ассанж. Поэтому я считаю, что премия была вручена не по адресу. Но Ассанж, естественно, никогда не получит эту премию, потому что она является политическим инструментом», – подчеркнул сенатор.

Пушков напомнил и о том, что таким же инструментом стала Нобелевская премия по литературе. В 2015 году она была вручена белорусской писательнице Светлане Алексиевич, «не написавшей ни одного романа, который был бы на слуху и известен в мире». «Всем было понятно, что это премия будущему белорусскому майдану. Нобелевские премии, которые имеют отношение к политике, а литература тоже превратилась в политику, очень идеологизированные. Я не могу избавиться от ощущения, что премии дают за идеологическую позицию, а не за жертвенность и принципы в области защиты слова», – подытожил Алексей Пушков.

В пятницу российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» 59-летний Дмитрий Муратов и 58-летняя филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Их выбрали среди 329 других кандидатов. Как пояснили в Нобелевском комитете, премия присуждена «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». «Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова», – заявил глава Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Он назвал Муратова и Рессу «очень смелыми» и «выдающимися журналистами», подчеркнув: награда иллюстрирует, «что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях».

Ресса является учредителем новостного сайта Rappler, она получила высокую оценку Нобелевского комитета за «разоблачения злоупотребления властью, насилия и растущего авторитаризма в ее родной стране, Филиппинах». В августе филиппинский суд отклонил дело о клевете против Рессы, одного из нескольких исков, поданных против журналиста, который утверждает, что она стала объектом преследования из-за критических репортажей ее новостного сайта о президенте Родриго Дутерте.

Оба победителя получат премию в 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов). Последний раз Нобелевская премия мира вручалась журналисту 86 лет назад. В 1935 году ее получил немец Карл фон Осецкий за разоблачение секретной послевоенной программы перевооружения Германии.

Муратов стал первым в истории современной России деятелем, удостоенным премии мира. До него награду получали правозащитник Андрей Сахаров (в 1975 году, «за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства») и первый президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 году, за «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»).

В разговоре с изданием «Подъем» Муратов признался, что сбросил телефонный звонок из Норвегии как «нежелательный». «Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие... Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все», – отметил он. А в разговоре с телеканалом «Звезда» он отметил, что считает это наградой в первую очередь для всех погибших сотрудников издания, которые боролись за свободу слова и демократию.

В разговоре с РИА «Новости» лауреат заявил, что перечислит часть своей премии в фонд «Круг добра», который оказывает поддержку детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. «Это награда не моя, а газеты», – подчеркнул Муратов.

Сразу после появления новостей из Осло в России начали поздравлять Муратова с премией. В Кремле отметили, что он привержен своим идеалам, талантлив и смел. «Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».