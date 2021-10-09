|
|
Сингапур разрешил въезд вакцинированным жителям ряда стран
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Сингапура открыли вакцинированным туристам из Канады, США и ряда стран Европы свободный въезд, отменив обязательный карантин после прибытия, сообщил министр транспорта С. Исваран.
Исваран заявил, что «на фоне вакцинации почти 85% жителей Сингапура и успешного запуска так называемого коридора для вакцинированных путешественников из Брунея и Германии правительство приняло решение о расширении списка стран, с которыми будет облегчен механизм поездок», передает ТАСС.
Таким образом, жители Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, «привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, смогут прибывать в страну без нахождения на карантине».
Также власти сократили с четырех до двух число ПЦР-тестов, которые требуется сдать для въезда в Сингапур, их потребуется делать за 48 часов «до пересечения границы и сразу же после прибытия в республику».
«Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран», – добавил министр.
Отмечается, что этот режим «не распространяется на детей, не получивших вакцину, и лиц, которые по медицинским показаниям не могут делать прививку».
Накануне Исваран объявил, что коридор для вакцинированных путешественников открывается между Сингапуром и Южной Кореей 15 ноября. В данный момент въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.
Вместе с тем с 13 октября «только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду навынос», нахождение в общепите «разрешается только двум посетителям за одним столом», заявил министр здравоохранения Он Е Кун.
Кроме того, «только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее».
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что коронавирус для большинства вакцинированных жителей Сингапура больше не опасен, страна достигла одного из самых высоких в мире показателей по вакцинации – 85% жителей полностью привиты.
«На сегодняшний день более 98% всех инфицированных или совсем не испытывают никаких симптомов, или же заболевания протекают в легкой форме», – добавил Ли Сянь Лун. По его словам, «только 0,2% находятся в тяжелом состоянии или умерли».
Таким образом, подчеркнул премьер, при наличии вакцин COVID-19 «больше не представляет серьезную опасность» для Сингапура.
При этом он предупредил о сохраняющейся угрозе из-за «распространения по всему миру штамма «дельта». Одновременно глава правительства отметил, что «нельзя жить со страхом о пандемии и локдауны уже не способны решить данную проблему».
Ранее Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
|
|
Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.
«Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.
Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
|
|
Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.
При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.
Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».
«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.
При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.
Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.
Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.
Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых
В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».
Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.
«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.
«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.
«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.
Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.
Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе.
«Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции.
«Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA.
Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест
В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.
«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА.
По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября.
«Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач.
Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси.
В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок.
Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД.
«На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко.
Американца-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта
Жителя штата Мэриленд заподозрили в убийстве троих человек, включая его брата-фармацевта, мужчина считал, что правительство травит людей вакцинами против коронавируса, сообщают местные телеканалы.
Подозреваемого 46-летнего Джеффри Бернхэма задержали в Западной Вирджинии, его обвинили в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта и его жены Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в Мэриленде, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
При этом в поданных в суд документах не значится мотив убийства.
«Джеффри заявлял Эвелин (своей матери), что хочет выяснить отношения с братом-фармацевтом о том, что правительство травит людей вакцинами от COVID, он неоднократно утверждал, что Брайан что-то об этом знает», – отмечается в одном из документов.
Следователи считают, что мужчина угнал машину убитой пожилой женщины, после чего взял машину брата после убийства. Он остановился у дома одного из местных жителей в Мэриленде, чтобы попросить бензин. Он заявил жильцу дома, что его брат-фармацевт «убивал людей вакцинами от COVID».
Мэр Сочи назвал число отдохнувших летом на курортах Кубани туристов
На курортах Краснодарского края летом 2021 года отдохнули 14,6 млн туристов, только с июня по сентябрь город посетили 3 млн отдыхающих, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
«На курортах Краснодарского края за этот период отдохнули 14,6 миллиона человек и почти 40% из них выбрали местом отдыха наш город. На пике, с июня по сентябрь, у нас побывали почти три миллиона человек. Всего же с начала года курорт принял около 5,8 миллиона гостей. В летний период у нас работали почти три тысячи средств размещения», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Глава города-курорта также отметил, что в зимнем сезоне ожидается «загрузка» на уровне 80%, а в новогодние праздники – около 90%.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что инвесторы Краснодарского края планируют вложить в рамках льготного кредитования около 66 млрд рублей в строительство 4,3 тыс. новых гостиничных номеров в Сочи, Анапе и Абрау-Дюрсо.
Минздрав России направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID
Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре сообщили в пресс-службе министерства.
«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации «Спутника V». Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе.
«В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Визит может состояться уже в декабре», – сказали там.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле сочли важным взаимное признание с ЕС факта вакцинации
Взаимное признание с ЕС факта вакцинации от коронавируса чрезвычайно важно, это надо формализовать для снятия ненужных барьеров на передвижение граждан, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Москва считает важными переговоры по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19, «взаимное признания факта вакцинации чрезвычайно важно, и оно должно быть формализовано», это нужно, чтобы «снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан», передает РИА «Новости».
«Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе», – отметил он.
Представитель Кремля выразил надежду, что «скоро будет результат, это главное».
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Голикова заявила о снижении смертности в России в сентябре
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по оперативным данным сентября смертность в стране снизилась на 6,1%.
«По оперативным данным сентября текущего года, по сравнению с августом текущего года смертность снизилась на 6,1%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», – привела Голикова данные, передает РИА «Новости».
Ранее Голикова заявила, что важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек.
Правительство Латвии одобрило введение режима ЧС из-за COVID-19
Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца из-за COVID-19, введены ограничения для непривитых граждан.
Совет по кризисному управлению Латвии запретил посещение магазинов непривитым жителям, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, а также обязал всех учеников и педагогов в школах носить маски в течение всего учебного дня, передает РИА «Новости» .
Правительство Латвии поддержало решения совета на внеочередном заседании в пятницу.
Ранее было принято принято решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для ограничения распространения COVID-19. Также введены ряд ограничений, которые по большей части затронут непривитых жителей Латвии.
В сентябре правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию.
В России от коронавируса привили более 42 млн человек
В России от коронавируса полностью привиты 42,4 млн человек, повторную вакцинацию прошли более 2 млн людей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек», – цитирует Голикову РИА «Новости».
Она пояснила, что повторную вакцинацию прошли 2,1 млн человек.
Согласно данным Россстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года – на 18,9%.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
В Ростовской области решили разыграть зерно и картошку среди привитых от COVID-19
В Усть-Донецком районе Ростовской области среди вакцинированных от коронавируса решили разыграть зерно, картошку и бензин, сообщила администрация района.
«Жители Усть-Донецкого городского поселения могут принять участие в розыгрыше призов. Условием является впервые пройденная вакцинация во время проведения розыгрыша в мобильном пункте вакцинации», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».
Среди участников разыграют 500 кг зерна, 50 литров бензина, подарочные сертификаты, бесплатный шиномонтаж, балансировку, мешки с картошкой и другие призы.
В августе правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, победителям достанется по 100 тыс. рублей.