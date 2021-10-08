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Правительство Латвии одобрило введение режима ЧС из-за COVID-19
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Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца из-за COVID-19, введены ограничения для непривитых граждан.
Совет по кризисному управлению Латвии запретил посещение магазинов непривитым жителям, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, а также обязал всех учеников и педагогов в школах носить маски в течение всего учебного дня, передает РИА «Новости» .
Правительство Латвии поддержало решения совета на внеочередном заседании в пятницу.
Ранее было принято принято решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для ограничения распространения COVID-19. Также введены ряд ограничений, которые по большей части затронут непривитых жителей Латвии.
В сентябре правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию.
Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.
Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.
«И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».
Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».
В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.
«По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.
Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.
Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.
Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
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Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.
При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.
Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».
«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.
При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
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В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
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Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.
«Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.
Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.
Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.
Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.
Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.
«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.
«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.
Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.
Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых
В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».
Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.
«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Первым зараженным COVID-19 на Шпицбергене стал российский моряк
Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага.
«Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус», – передает РИА Новости сообщение конторы.
Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсе, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.
Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.
Ранее в Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V».
Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных
Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – передает РИА Новости слова Адамян.
Она отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых. По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе.
«Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции.
«Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA.
Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Минздрав России направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID
Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре сообщили в пресс-службе министерства.
«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации «Спутника V». Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе.
«В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Визит может состояться уже в декабре», – сказали там.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
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Американца-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта
Жителя штата Мэриленд заподозрили в убийстве троих человек, включая его брата-фармацевта, мужчина считал, что правительство травит людей вакцинами против коронавируса, сообщают местные телеканалы.
Подозреваемого 46-летнего Джеффри Бернхэма задержали в Западной Вирджинии, его обвинили в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта и его жены Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в Мэриленде, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
При этом в поданных в суд документах не значится мотив убийства.
«Джеффри заявлял Эвелин (своей матери), что хочет выяснить отношения с братом-фармацевтом о том, что правительство травит людей вакцинами от COVID, он неоднократно утверждал, что Брайан что-то об этом знает», – отмечается в одном из документов.
Следователи считают, что мужчина угнал машину убитой пожилой женщины, после чего взял машину брата после убийства. Он остановился у дома одного из местных жителей в Мэриленде, чтобы попросить бензин. Он заявил жильцу дома, что его брат-фармацевт «убивал людей вакцинами от COVID».
В Кремле сочли важным взаимное признание с ЕС факта вакцинации
Взаимное признание с ЕС факта вакцинации от коронавируса чрезвычайно важно, это надо формализовать для снятия ненужных барьеров на передвижение граждан, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Москва считает важными переговоры по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19, «взаимное признания факта вакцинации чрезвычайно важно, и оно должно быть формализовано», это нужно, чтобы «снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан», передает РИА «Новости».
«Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе», – отметил он.
Представитель Кремля выразил надежду, что «скоро будет результат, это главное».
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID.
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Медведев заявил о росте производства вакцин от коронавируса в России
Россия нарастила производство вакцин от коронавируса, в стране выпущено 94 млн комплектов препаратов, при этом привито чуть более половины населения, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.
«За последние месяцы удалось существенно нарастить производство препаратов, в настоящий момент в гражданский оборот введено около 94 миллиона комплектов вакцин, в том числе в период с 1 августа по 6 октября, за последние два месяца – почти 50 миллионов», – приводит РИА «Новости» слова Медведева.
«До конца года планируется произвести еще 150 млн доз «Спутник V», и почти под 300 миллионов доз «Спутник Лайт». При этом в России привито чуть более половины граждан при известном уровне, который был обозначен – не менее 80%. … Сегодня, очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрять лучшие практики, которые существуют в регионах», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась.
До этого Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
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В России от коронавируса привили более 42 млн человек
В России от коронавируса полностью привиты 42,4 млн человек, повторную вакцинацию прошли более 2 млн людей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек», – цитирует Голикову РИА «Новости».
Она пояснила, что повторную вакцинацию прошли 2,1 млн человек.
Согласно данным Россстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года – на 18,9%.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.