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В строительство гостиниц в Сочи и Анапе вложат больше 60 млрд рублей
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Инвесторы Краснодарского края планируют вложить в рамках льготного кредитования около 66 млрд рублей в строительство 4,3 тыс. новых гостиничных номеров в Сочи, Анапе и Абрау-Дюрсо, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Что касается льготного кредитования, то на валидации сейчас находится восемь проектов по строительству и реконструкции гостиниц: три – в Сочи, четыре – в Анапе и один – в Абрау-Дюрсо. Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей и построить 4,3 тыс. новых номеров категорий четыре и пять звезд», – пояснил Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера, передает РИА «Новости».
По его словам, инвесторы Краснодарского края в рамках нацпроекта по туризму получили 11 грантов, в том числе для реализации трех проектов в Большом Сочи. Работа по ним уже идет и будет завершена к концу года. Он также добавил, что по предварительным оценкам, регион был одним из самых востребованных при покупке туров в рамках кешбэка.
Чернышенко отметил, что по возврату части стоимости путевок в детские лагеря Краснодарский край также на первом месте по количеству поданных заявлений. Их поступило почти 15 тыс. Он уточнил, что с июня по сентябрь город посетили 2,8 млн туристов. А с начала года количество гостей составило 5,8 млн человек, что на 6,3% больше 2019 года.
Вице-премьер подчеркнул, что продажи туров на период зимних праздников уже превысили 40%. В течение всего зимнего сезона прогнозируется загрузка отелей на 80%, а в новогодние праздники – около 90%. Также в этом году в Сочи в прибрежном кластере будут работать около 30 зимних пляжей.
«Благодаря поддержке правительства и губернатора Краснодарского края в Сочи активно развивается санаторно-курортная отрасль. Наш город по-прежнему остается одним из главных направлений для отдыха в России. Вся индустрия гостеприимства уверенно адаптировалась к работе в условиях антиковидных мер, мы успешно провели летний сезон и сейчас ожидаем хороших показателей в зимнем. Планируем по итогам года принять 6,8 млн гостей», – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский на встрече с вице-премьером.
Ранее сообщалось, что новый курортный город, который собираются построить на западе Крыма, сможет принимать до 50 тыс. человек в турсезон.
Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Американская атомная подводная лодка получила повреждения в Тихом океане
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Атомная подводная лодка типа Seawolf USS Connecticut (SSN-22) 2 октября во время движения в международных водах под водой столкнулась с неизвестным объектом, сообщил официальный представитель Тихоокеанского командования ВМС США.
«Подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) во второй половине дня 2 октября во время плавания в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударилась об объект, находясь под водой», – передает USNI News.
Представитель Тихоокеанского командования ВМС США сообщил, что травм, угрожающих жизни, у моряков нет.
«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован», – уточняется в сообщении.
Издание сообщает, что «примерно 11 моряков пострадали в инциденте, получив повреждения от легких до средней тяжести». Подлодка не подавала сигналов бедствия и в данный момент движется в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в течение пятницы, передает РИА «Новости».
Connecticut – одна из трех многоцелевых АПЛ класса «Сивульф» в составе ВМС США. Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), Connecticut является одним из самых совершенных АПЛ ВМС США. Лодка создавалась для борьбы со стратегическими подводными лодками ВМФ СССР.
Польский «удар по Москве» через Балтийскую косу оказался выгодным для России
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Возможная реализация планов председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов, заявили польские СМИ.
Gazeta Wyborcza напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».
«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <...> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», – передает РИА Новости текст статьи (перевод представлен «ИноСМИ»).
Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль. Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.
Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.
Россия дала ответ на запрос участников ОЗХО по Навальному
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Российская сторона дала ответ на запрос участников ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции и Швеции, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
«РФ раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран», – сказал Шульгин ТАСС.
Он пояснил, что встречный запрос адресован Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.
«Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы. Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального», – указал постпред.
В среду посольство России в США отвергло «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом Навального. Госдеп сообщал, что США и еще 44 государства передали России в штаб-квартире ОЗХО в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что российская сторона незамедлительно ответит на очередной антироссийский выпад в ОЗХО.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Арестованных за избиение мужчины в метро поместили в карцер
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Арестованные за избиение молодого человека в московском метро помещены в карцер СИЗО № 7 на время карантина, рассказал член ОНК Москвы Константин Ким.
«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением», – приводит его слова РИА «Новости».
Правозащитник сообщил, что, по словам, Ханмагомедова, видео драки якобы не полное.
Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
Уральский благотворитель «разочаровался» в избитом в метро Москвы мужчине из-за просьбы о денежной помощи
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Уральский благотворитель Егор Бычков заявил, что разочаровался в избитом дагестанцами в метро Москвы мужчине из-за того, что тот попросил о финансовой помощи в соцсетях.
«Сначала подумал, что норм чувак, который замечание сделал дагестанцам в метро. А он в тот же день решил монетизироваться на волне хайпа, начал денежку себе клянчить и попросил граждан оплатить его поступок. Разочарован», – написал Бычков в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Речь идет о посте пострадавшего Романа Ковалева в Instagram, где тот сообщил о своем состоянии и попросил о финансовой помощи.
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Бычков затем добавил, что ему «сложно представить, что среди моих друзей и знакомых, оказавшихся в подобной ситуации (а такие истории, конечно, вообще не редкость), кто-то бы начал в Instagram деньги просить за сломанный нос».
«Ну даже ладно – решил компенсировать за счет добрых людей лечение и временную нетрудоспособность. О какой сумме речь? Может, счет ему выставили за лечение? Нет. И выставят ли – совсем не обязательно. А где он работал, сколько зарабатывал и сколько стоит его простой? Судя, что под постом о помощи уже 15 тыс. комментариев, там давно насобирали на 100 операций и 10 лет работы. Сейчас-то на что собираем – реально интересно? Просто, чтоб было? Так, может, чем миллионы этому парню собирать, помочь каким-нибудь другим реально нуждающимся?» – задался вопросом он.
Бычков добавил, что если Ковалев «не может без помощи других людей», то ему следует опубликовать счет на лечение, отчет о собранной сумме, а затем закрыть сбор «в ту же минуту».
«Сейчас люди переводят на какое-то лечение, хотя на лечение он давно собрал, но молчит об этом. Не знаю, почему люди против эффективной благотворительности. Лично я – за», – заключил он.
Егор Бычков – уральский благотворитель, возглавлял фонд «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле (основатель фонда – Евгений Ройзман). Стал известен в России в 2010 году – он был осужден на три с половиной года колонии строгого режима за применение пыток к больным, проходящим лечение в реабилитационном центре. Его признали виновным в побоях, похищении человека и незаконном лишении свободы.
Дело вызвало общественный резонанс. За Бычкова вступились журналисты, правозащитники, представители шоу-бизнеса, высокопоставленные чиновники. В ноябре 2010 года Свердловский областной суд снял с осужденного обвинения в нанесении побоев и похищении людей. Вместо этих эпизодов Бычков был признан виновным по статье УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц». Ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.
Сам Бычков после оглашения решения суда высшей инстанции об изменении наказания на условный срок заявил, что отказывается возглавить реабилитационный центр для наркоманов и не будет восстанавливать свой центр в Нижнем Тагиле.
Конфликт в метро Москвы произошел вечером 4 октября 2021 года в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Ковалев заступился за девушку, за что был жестоко избит пьяной компанией.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить женщину, которая нажала тревожную кнопку в поезде столичного метро, где избивали мужчину, а также указала полиции на нападавших. Кроме того, он поручил наградить и Ковалева.
Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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В Siemens посоветовали Германии помнить о здравом смысле в отношениях с Россией
Новое правительство Германии в отношениях с Россией должно «оставить политику в стороне», заявил гендиректор Siemens Gas Turbine Technologies Нико Петцольд.
Петцольд полагает, что «в конце концов после выборов будет необходимо вернуться к реальности, оставив политику в стороне». Он выразил надежду, что будущий немецкий кабмин «осознает все вызовы и будет на них реагировать, в том числе на международном уровне, не забывая о здравом смысле». Петцольд принял участие в Петербургском международном газовом форуме, передает РИА «Новости».
Напомним, в Германии состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия. Далее предстоят переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов.
Эксперт назвал вероятные шаги России для защиты «Северного потока – 2»
Россия привлечет корабли Балтийского флота для защиты газопровода «Северный поток – 2», если появятся угрозы по отношению к нему, считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Мы будем предпринимать определенные меры исследовательского характера для контроля состояния этой трубы. То есть там будут проходить исследовательские корабли. И мы будем следить за этим делом», – сказал Сивков РИА «Новости».
Эксперт предполагает, что «будут недоброжелатели, которые постараются вывести эту трубу из строя».
«Если возникнут угрозы этой трубе, то мы будем принимать меры по ее защите», – отметил эксперт, по его мнению, тогда для этого могут привлечь корабли Балтийского флота.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода «Северный поток – 2», что создает «головную боль» для всех стран вокруг.
Россия решила передать Финляндии документы о зверствах финских оккупантов в СССР
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Российское историческое общество (РИО) передаст Национальному архиву Финляндии сборник, содержащий документы о преступлениях нацистов и их пособников, в том числе финских военных, против мирного населения на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.
«Сегодня состоялись переговоры между представителями Российского исторического общества и Национального архива Финляндии. Мы раз в год стараемся встречаться, пусть сейчас и в онлайн-формате, и обсуждать актуальные вопросы нашего взаимодействия», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, РИО проинформировало финских коллег о завершении работы над сборником документов, касающихся «злодеяний финских пособников нацистов на территории СССР», финские исследователи выразили большой интерес к этим документам.
«И мы договорились, что направим им весь сборник, который поможет финским исследователям в их дальнейшей работе, условились, что продолжим совместное изучение материалов военных лет для сохранения правды о преступлениях в отношении мирного гражданского населения, прежде всего на территории Советского Союза», – сказал Могилевский.
Напомним, поисковики в рамках проекта «Без срока давности» обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском.
Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах создали несколько десятков центров для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы.
Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Специалисты объяснили разницу между соленой и квашеной капустой
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По сути, это одно и то же блюдо традиционной русской кухни, но в соленую добавляется гораздо больше соли, в то время как в квашеной ее практически нет, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
В пятницу, 8 октября, отмечается народный праздник Сергей Капустник, в который православные почитают память величайшего подвижника земли русской – Сергия Радонежского. Именно в этот день традиционно начинается консервация и засолка капусты. Издревле считается, что раньше этого делать нельзя, поскольку блюдо скиснет.
«Когда мы говорим о квашеной капусте, то не забываем, что для нас, россиян, это не просто какое-то блюдо, рецепт, а это еще и огромная культурная составляющая. Капустник – это время, когда в начале октября в Рязанской, Владимирской, Тверской, Московской и других областях, губерниях, народ собирался все вместе в одном доме и целый день рубили капусту сечками (тяпки для шинковки овоща, – Прим. ВЗГЛЯД), заготавливая ее на зиму», – рассказывает историк кулинарии Павел Сюткин.
Он подчеркивает, что это было не простое времяпровождение, а действительно целый праздник: во время шинковки капусты люди общались, смеялись, пели песни. К вечеру они собирались все вместе на ужин, а после шли гулять по деревне.
Кроме того, эксперт рассказывает, что ранее не существовало соленой и квашеной капусты – все это было одним и тем же блюдом, а разница в приготовлении (в первую попросту начали добавлять больше соли) появилась лишь спустя многие годы.
«Соление и квашенье капусты – это действительно традиционный вид нашей еды, то, чем во многом отличалась русская кухня от гастрономии других стран. Соление капусты хоть и называется солением, но на самом деле это процесс ферментации. Раньше эту капусту делали с минимальным добавлением соли или без нее, поскольку она была достаточно дорогим продуктом до 15–16 века, когда русские купцы вышли на Северный Урал, города, расположенные на севере Пермского края, например, Соликамск, где соль добывалась открытым способом», – делится кулинар.
До этого времени, продолжает собеседник, либо привозили морскую соль издалека, либо ее добывали, копая шахты: заливали туда воду, вытаскивали солевой раствор, а затем выпаривали его. Соответственно, соль была достаточно дорогим продуктом, которую клали в блюда в очень маленьком количестве, в том числе и в квашеную капусту.
Между тем, он отмечает, что из-за дороговизны продукта пошла примета, что рассыпать соль – к ссоре. Раньше так говорили, потому что если кто-то из членов семьи по неосторожности ронял солонку, рассыпав содержимое, то семье приходилось неделю-другую есть несоленую пищу.
«Квашеная капуста делалась традиционно так: кочаны капусты рубили сечками, далее в бочку укладывали слой капусты, а затем посыпалась слоем ржаной муки – немножко, несколько щепоток. И так послойно всю бочку. Ржаная мука здесь была, что называется, для увеличения старта. То есть, фактически, она давала начало молочно-кислому брожению, которое как раз происходило в капусте», – говорит Сюткин.
Однако на сегодняшний день квашеную капусту делают без ржаной муки и более быстрым способом. Кулинар, историк кухни Ольга Сюткина подчеркнула, что в каждом российском регионе свой традиционный рецепт: у кого-то с клюквой, у кого-то с тмином, а кто-то кладет туда яблоки. Кроме того, не все мелко шинкуют капусту при приготовлении, кто-то квасит ее целыми кочанами. Такой рецепт называется «Провансаль», а вкус у блюда получается абсолютно отличающийся от привычного. Однако классическим все-таки остается без добавления дополнительных ингредиентов.
«На один крупный кочан достаточно 1–1,5 граммов соли. Сначала капусту нужно нашинковать, затем присыпать ее солью и слегка пережать ее руками. Далее можно добавить в нее небольшое количество тертой моркови. Посте перемешивания всех ингредиентов капусту следует переложить посуду, в которой она уже будет кваситься, и прижать грузом. При этом он должен быть не более 12–14 % от веса капусты, потому что иначе из нее не будут выходить газы, начнется подпевание, и она получится скользкой», – объясняет собеседник.
Затем начинается процесс брожения, который продолжается около 2–2,5 дней (в зависимости от температуры помещения), продолжает Сюткина. В течение этого времени (достаточно один–два раза в сутки), капусту нужно прокалывать, чтобы выходил углекислый газ. Удобно это делать, например, деревянными палочками для суши. Как только капуста достигает нужного вкуса, ее следует убрать в холодное место.
А какая же капуста полезнее: квашеная или соленая? Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что, бесспорно, первый вид приготовления блюда полезнее, нежели второй. «По сути мы получаем ферментированный продукт, что, непосредственно, связано с восстановлением нашей микробиоты. Та молочная кислота, которая образуется (молочнокислые бактерии), по сути, является продуктом переработки сахара, который есть в капусте. По эффективности это сравнимо с каким-либо кисломолочным продуктом», – рассказывает специалист.
Диетолог обращает внимание на то, что микрофлора отвечает за множество процессов, происходящих в организме человека, например, иммунная система на 70 % сосредоточена в кишечнике. Соответственно, чем больше в организме полезных бактерий, тем легче человек противостоит вирусам, бактериям и другим агентам, которые постоянно атакуют организм.
«В квашеной капусте огромное количество витамина С, который просто необходим: без него нормально не работают те же интерфероны, также он нужен для освоения железа (необходим для поддержания гемоглобина), поэтому красное мясо, где его много, рекомендуется есть с овощами, в том числе с квашеной капустой. Далее, в блюде содержится янтарная кислота, которая отвечает за производство энергии, и клетчатка. Все это вместе делает квашеную капусту национальным «суперфудом», – поясняет Соломатина.
Соленая же капуста в плане полезности сильно проигрывает квашеной, продолжает врач. При добавлении в нее уксуса, что часто советуют при консервации ее на зиму, все полезные от брожения свойства убиваются, а большее количество соли (которую также используют при консервации, чтобы со временем капуста не становилась более кислой) способствует повышению давления, тем самым сбивая обменные процессы и приводя к гипертонии. Кроме того, она рассказывает, что есть ряд исследований о том, что чрезмерное употребление соли приводит к раку желудка.
Стало известно о состоянии здоровья Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.
«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.