Россия объяснила отсутствие атташе НАТО на учениях «Запад-2021» На 2022 год запланировали четыре пуска «Ангары» 8 октября 2021, 14:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» и два пуска легкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. «В следующем году спланированы два пуска легкой «Ангары» и два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», – передает РИА Новости доклад Суровикина министру обороны Сергею Шойгу, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома Плесецк в Архангельской области. Главком также сообщил, что сейчас ведется сборка ракеты «Ангара-А5» 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты. «Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску – с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты», – сказал Суровикин. Ранее в пятницу Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк.

Космонавт Дубров возмутился отсутствием подготовки к съемкам фильма на МКС 7 октября 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский космонавт Петр Дубров возмутился, что ему не прислали никакой информации о том, как подготовиться к съемкам фильма «Вызов», следует из переговоров экипажа Международной космической станции с Землей, которые транслирует НАСА. «А почему в радиограмме ничего этого нет и я узнаю об этом за 10 минут до начала съемок? Вот это очень интересно. Когда учить слова? Когда ко всему готовиться?» – передает РИА Новости слова Дуброва наземному специалисту Центра управления полетами. Собеседник ответил космонавту, что ЦУП не обладает информацией о фильме, а все данные, необходимые для съемок, находятся у режиссера Клима Шипенко и в дальнейшем заранее что-то узнать можно будет только у него. В таком случае, отметил Дубров, «поскольку ничего не готово, будем просто снимать выполнение эксперимента по радиограмме». Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж высадился на станции. Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче. Напомним, в четверг российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС. США захотели обсудить с Россией новые ядерные вооружения 6 октября 2021, 00:32

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки, заявила выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. «Мы ясно дали понять, что хотим заниматься всеми ядерными вооружениями России, включая нестратегические ядерные вооружения и средства доставки нового образца», – приводит слова Стюарт ТАСС. «Новые ядерные вооружения России, их диверсификация, а также платформы доставки двойного назначения представляют угрозу стратегической стабильности», – заявила кандидат на пост помощника госсекретаря в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры. При этом дипломат отметила, что «диалог [Москвы и Вашингтона] по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран». По словам Стюарт, американская сторона нацелена на выработку с российской в ходе диалога по стратегической стабильности «юридически обязывающих мер» в сфере контроля над вооружениями и разоружения. США будут добиваться обеспечения «эффективной проверки» таких возможных новых договоренностей, заявила дипломат. Она заверила, что подобные договоренности будут направлены в том числе на предотвращение «просчетов или недопониманий в будущем» между Россией и Соединенными Штатами. «Никаких решений по конкретным подходам не было принято», – добавила дипломат, комментируя двусторонний диалог по стратегической стабильности. До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом, при администрации Барака Обамы, работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями. В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Космонавт объяснил целесообразность съемки кино на МКС 5 октября 2021, 18:45

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В случае удачного результата по окончанию полета на МКС киноэкипажа данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. В Роскосмосе сообщили, что космический корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, долетел до Международной космической станции (МКС), пристыковавшись к модулю «Рассвет». Все члены корабля успешно высадились на борт станции. «Данный экипаж летит на МКС для того, чтобы выполнить съемки фильма. Это их работа, которую они и будут выполнять. Пока сложно оценивать целесообразность той или иной работы. Если специалисты, которые занимаются съемками, считают, что необходимо делать натурные съемки в условиях невесомости, значит, вероятно, есть смысл это делать», – говорит Борисенко. Он отмечает, что в случае удачного результата данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства. «Если специалисты киноотрасли готовы финансировать эти полеты, то почему бы и нет?» – задается вопросом космонавт. Кроме того, он подчеркнул, что в зависимости от того, какие задачи будут стоять, на МКС или любые другие станции могут отправить экипаж и другой профессии. «Понятно, что на сегодняшний момент, наверное, юристы и бухгалтеры на МКС не нужны. Но я не исключаю, что в зависимости от задач, которые могут встать, туда отправятся и люди других, возможно, совершенно неожиданных профессий», – заключил Борисенко. Россия начала модернизацию космической системы наведения 8 октября 2021, 08:45

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов. «Создание (высокоэллиптического) сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы «Космическая деятельность России до 2030 года». Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году», – передает РИА Новости слова Тестоедова. Кроме того, в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата. Напомним, в мае был анонсирован запуск российского спутника для наведения высокоточного оружия. Китай выразил озабоченность инцидентом с атомной подлодкой США 8 октября 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. BREAKING: Attack Submarine USS Connecticut Suffers Underwater Collision in Pacific -- USNI News https://t.co/10LsHLvMKw pic.twitter.com/BiYpySFBCf — USNI News (@USNINews) October 7, 2021 «Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом», – передает РИА Новости слова дипломата. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла в пятницу на базу на острове Гуам. По сообщению телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом. Газета Washington Post сообщила со ссылкой на должностное лицо из ВМС США, что инцидент произошел в Южно-Китайском море. «Как представляется, Китай не был причиной столкновения», – сказало газете должностное лицо. Ранее Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в акваторию островов Сиша. НАСА пригласило российского космонавта полететь к МКС на Crew Dragon 6 октября 2021, 21:14 Текст: Елена Мирошниченко

НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года. «На прошлой неделе я был в Москве..., мы проделали некоторую работу (в переговорах по обмену экипажами)..., наша цель – чтобы российский космонавт вошел в состав Crew-5», – заявил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона представила свой проект соглашения Роскосмосу, теперь дело за российским ведомством, после чего соглашение должно быть утверждено правительствами двух стран. Представитель НАСА Кэти Лудерс заявила, что работа с российскими партнерами над «стратегией обмена экипажами» продолжается. Ранее в среду НАСА объявило, что в состав Crew-5 войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада, имена остальных участников миссии назовут позднее. Полет миссии на МКС запланирован на осень 2022 года. НАСА впервые протестирует защиту Земли от астероидов 6 октября 2021, 20:59

Фото: FerrariZuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета The Washington Post. Отмечается, что американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту, передает ТАСС. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX («Спейс-экс») с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01.20 по времени Восточного побережья США (09.20 мск). Сообщается, что аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику. Ранее астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА. США сократили число атомных боеголовок 6 октября 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

США продолжают постепенно сокращать число атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная статистика госдепартамента. В 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боезаряды, передает РИА Новости Кроме того, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки. Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году – 31255. Ранее Москва призвала США перестать «делиться» ядерным оружием с союзниками. Российские военные впервые применили на учениях «Умный дом» 6 октября 2021, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие России на совместных учениях «Дружба-2021» показали коллегам из Пакистана заминированный «Умный дом», который применяется впервые и нужен для тренировок спецназа, сообщили в Южном военном округе (ЮВО). В «Умном доме», который был для иностранных коллег обозначен как Smart House, заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта – платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее, передает РИА Новости. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включаются сирена. «Умный дом» – это новинка учений. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме», – пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный. Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. «Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации», – уточнил офицер назначение «Умного дома». Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября. Тренировки должны завершится отработкой совместных действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований. В совместных учениях на полигоне Молькино в Краснодарском крае участвуют около 200 военнослужащих России и Пакистана. Напомним, 27 сентября совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» началось на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС 7 октября 2021, 08:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский «киноэкипаж», снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием «Вызов», побывал на американском сегменте станции, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА. Согласно переговорам, «киноэкипаж» – космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – провел в европейском модуле Columbus, входящем в состав американского сегмента МКС, приватные медицинские конференции, передает РИА Новости. Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции. Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче. Россия предупредила о превращении космоса в арену конфликтов 7 октября 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой, но допустить этого нельзя, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова. «Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств – членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями. Ермаков добавил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе, по укреплению прозрачности и доверия в космической деятельности, а также по мерам предотвращения гонки вооружения в космосе. В августе в Исследовательской службе Конгресса США выступили с утверждением, что противники Соединенных Штатов, такие как Китай и Россия, якобы разрабатывают космическое оружие «некинетического действия», включая лазерное и микроволновое. В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В МИД подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе. В Киеве заявили об интересе Анкары к производству БПЛА Bayraktar на Украине 7 октября 2021, 15:16 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. «Другие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского «Антонова», – цитирует Кулебу РИА «Новости». В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Пуски «Циркона» с подлодки позволят провести госиспытания ракеты с фрегата 6 октября 2021, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Два успешных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» позволят провести государственные испытания ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» до конца года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «После успешных испытаний «Циркона» с подводной лодки нет препятствий для начала госиспытаний с надводного носителя», – сообщил источник ТАСС. По его словам, сами госиспытания начнутся в ноябре, до конца года могут быть выполнены один или два пуска. В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать эту информацию. Ранее источник сообщил, что летно-конструкторские испытания «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» были успешно завершены. Напомним, 4 октября Минобороны сообщило о проведении первых двух испытательных пусков «Циркона» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» – из надводного и подводного положений. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты. Россия получила из Европы попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2 8 октября 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов. «22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск», – передает РИА Новости слова Тестоедова. По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. «Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года», – отметил он. Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года. Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники. Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций. Украина собралась претендовать на лунные ресурсы 8 октября 2021, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы. «Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе «Артемида», и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование», – цитирует РИА Новости Тафтая со ссылкой на «РБК-Украина». По его словам, Украине интересен данный проект и она может предложить интересные разработки для его реализации. «У КБ «Южное» есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение... Моя стратегия, в первую очередь, это – создание продукта, а не передача технологий. На мой взгляд, это наиболее экономически эффективно для украинского производителя. Собственно говоря, в таком формате мы сейчас и видим свое участие», – сказал Тафтай. На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: «Я думаю, что обязательно будем претендовать». Тафтай добавил, что Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм. По его словам, создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная рада Украины. «Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование... Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине... и двигатели, в том числе», – сказал Тафтай. По его словам, в проекте государственной космической программы на ее реализацию заложены 4,8 млрд гривен (около 180 млн долларов). «По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 килограмм. Это именно та ракета, которая будет интересна нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран», – сказал Тафтай. Глава агентства рассказал, что также планируется построить отдельную платформу для запуска этой ракеты. «В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу изготовят в Херсоне», – рассказал Тафтай. По его словам, Государственное космическое агентство Украины активно работает над тем, чтобы украинский космонавт в будущем полетел в космос.



«Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется», – сказал Тафтай. По его словам, сейчас Украина работает над проектом полёта на Луну в рамках программы «Артемида». И не исключил, что украинский космонавт когда-нибудь полетит на нее. «Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит, но пока что основная роль – это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения», – сказал Тафтай. Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit.