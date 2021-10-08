В Кремле назвали «подонками» избивших мужчину в московском метро

Инцидент в московском метро, где уроженцы Дагестана жестоко избили пассажира, не имеет отношения к межнациональной напряженности, потому что когда речь идет о «подонках», не важно, какой они национальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», – прокомментировал Песков РИА Новости инцидент в столичном метрополитене, отвечая на вопрос, не почувствовали ли в Кремле некоторую межнациональную напряженность в связи с ситуацией.

Песков добавил, что «подонки самых разных национальностей, это (инцидент) не имеет отношения к национальности».

Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.