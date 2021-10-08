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Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
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Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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ЕС призвали не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России
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Пытаясь бороться с «Северным потоком – 2», Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, заявил немецкий политолог Александр Рар. Он призвал европейских лидеров признать свои просчеты и «протянуть руку» России.
«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком – 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», – заявил Рар изданию «Вечерняя Москва», комментируя заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему запуску «Северного потока – 2» для скорейшего получения дополнительных объемов газа. «Это абсурдная ситуация», – подчеркнул Рар, призвав европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и «протянуть руку» России.
Накануне Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
В тот же день стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. В тот же день компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».
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Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу
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Компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию, сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – приводит слова Павлова ТАСС.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Эксперты усомнились в способности «Северного потока – 2» насытить Европу газом
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Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» предстоящей зимой может не привести к увеличению поставок российского газа в Европу, которая столкнулась с энергетическим кризисом на фоне низкой заполненности ПХГ, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.
«Если газопровод «Северный поток – 2» будет запущен этой зимой, то это приведет только к перенаправлению потоков, идущих в Европу через Польшу или Украину, так как возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены», – приводит мнение экспертов Argus ТАСС.
Они ссылаются на то, что Газпром подтвердил прогноз по объему экспорта газа в Европу на 2021 год и не ждет роста экспорта в случае запуска «Северного потока – 2» до конца года.
В отчете говорится, что Газпром выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Европу, но не увеличивает поставки сверх этого уровня, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд российского рынка. «Это в сочетании с низкими объемами инвестиций в добычу оставит Газпрому не так много возможностей для увеличения продаж на европейский рынок, хоть многие наблюдатели и интерпретируют это как политически мотивированную меру», – считают аналитики Argus. В то же время они уверены, что Газпром сможет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские ПХГ.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.
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Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг опустилась почти на 24,2%, ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах открыла торги на уровне почти 1260 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем демонстрировала устойчивое снижение. Цена фьючерса на 10.22 мск составляла 981,1 доллара за 1 тыс. кубометров, что примерно на 24,2% ниже расчетной цены среды. К 10.34 она подросла до 1079,5 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В ФРГ опровергли причастность РФ к росту цен на газ для запуска «Северного потока – 2»
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Обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны, заявил президент Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле.
Зеле отметил, что «обвинения в том, что Москва шантажирует своих партнеров, чтобы скорее заполнить газом трубопровод «Северный поток – 2», необоснованны и абсурдны», передает ТАСС.
«Газпром на 100% верен договоренностям и поставил каждый отдельный кубический метр газа, который был заказан. Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители», – подчеркнул он.
Между тем глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн выразил надежду на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ), что «поставки газа в Европу начнутся скоро и по «Северному потоку – 2» для ребалансировки спроса и предложения», передает РИА «Новости».
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. До этого она обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России
Закачка газа в российские подземные хранилища (ПХГ) идет по плану и должна завершиться к 1 ноября, сообщил жглава «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.
«1 ноября у нас в плане стоит окончание подготовки к ОЗП (осенне-зимнему периоду). Уровень закачки [идет] согласно графику. Я вас уверяю, что подготовка к зиме идет согласно план-графику», – передает ТАСС слова Сафонова в кулуарах Петербургского международного газового форума.
Ранее вице-премьер России Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявлял, что закачка газа в российские подземные хранилища будет идти еще в течение одной или двух недель.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
США призвали Россию не использовать энергоносители как «оружие»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg выразил надежду, что предстоящей зимой Россия не станет использовать поставки энергоносителей для продвижения своих внешнеполитических интересов или как «оружие своей внешней политики».
«Россия в прошлом использовала энергоносители как инструмент или, как некоторые сказали бы, оружие своей внешней политики. Я надеюсь, что мы этого не увидим, двигаясь вперед, особенно, когда настанет зима», – приводит РИА «Новости» ответ Блинкена на вопрос о том, «играет ли Россия в игры, не поставляя больше газа».
Госсекретарь, который находится с визитом во Франции, добавил, что рассчитывает увидеть наращивание сотрудничества и большую координацию между странами в решении энергетических проблем.
Высокие цены на нефть и газ глава американского внешнеполитического ведомства назвал аргументом в пользу перехода к новым видами энергии, а также диверсификации поставок.
«Мы посреди затяжного транзита к возобновляемым источникам [энергии] различного рода, отказу от ископаемого топлива. Во время транзита возможны непростые участки с ухабами прежде, чем возобновляемая энергетика заработает и сможет закрыть бреши», – считает Блинкен.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.
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Газ в Европе подешевел на 5% на открытии торгов
Торги газом на бирже ICE открылись снижением котировок фьючерса на газ почти на 5% к значению предыдущего дня, следует из данных биржи.
Фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах в 9.00 мск стоил на бирже 1249 долларов за 1 тыс. куб. м, затем он поднимался выше 1365 долларов за 1 тыс. кубометров, или с 105 евро за МВт·ч до 114 евро за МВт·ч, и снова стал снижаться, передает ТАСС.
Закрылись торги в среду на значении 1287 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газ в Европе подешевел на 17%
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг падают почти на 17%, ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах в 9.13 мск стоил на бирже 1370 долларов за 1 тыс. куб. м, а затем продемонстрировал устойчивое снижение цены. Стоимость в 9.57 мск составляла 1073,6 доллара за 1 тыс. кубометров, что на 16,8% ниже расчетной цены среды, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».