В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым

Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым».

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.

Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».

Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.