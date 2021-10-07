В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест

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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
Россия тоже участвовала в знаменитой эпохе линкоров: 110 лет назад был заложен один из них – «Гангут» (в советское время «Октябрьская революция»). Как было принято решение о постройке этого корабля, в каких сражениях он участвовал и как в судьбе корабля отразились ключевые события и царского, и советского времени? Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...

Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

Кто стоит за падением Facebook

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест

    7 октября 2021, 20:16

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.

    «Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.

    Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.

    Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.

    «Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.


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    Названо условие использования «Спутника V» в ЕС

    6 октября 2021, 20:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вакцина «Спутник V» должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе, прокомментировали в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) предложение, сделанное Евросоюзу РФПИ.

    В агентстве отметили, что «любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС». «Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – передает сообщение EMA ТАСС.

    Регулятор сообщил, что такая заявка пока не получена.

    Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сделал предложение ЕС, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по  вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

    Коментарии (29)
    Сингапурский ученый предупредил о возможном появлении нового коронавируса
    		    6 октября 2021, 20:18
    Фото: Александр Плонский/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Коронавирус Sars-CoV-2 может перейти от человека обратно к животным, а после серии мутаций снова вернется к человеку как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызовет новую пандемию, заявил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU, сообщает газета Straits Times.

    Профессор напомнил, что новый коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии. «Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, а его подбирает и съедает летучая мышь», – передает РИА «Новости».

    В таком случае коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из этих вирусов может попасть к человеку и вызвать новую пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.

    «Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии», – добавил профессор.

    Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире.

    Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли.

    Коментарии (7)
    В России выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    7 октября 2021, 11:57
    Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5404, Санкт-Петербурге – 2418, Московской области – 1454.

    Всего в стране выявили 7 690 110 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 799 230 человек, из них вылечились за сутки 20 330 человек.

    Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 213 549 человек.

    Накануне, 6 октября, в России выявили 25 133 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2417.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (10)
    Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом
    		    5 октября 2021, 10:57
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин.

    «Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом.

    В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает.

    Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

    Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID.

    Коментарии (3)
    В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    5 октября 2021, 11:45
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788.

    Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человек, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек.

    Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (11)
    Определен главный фактор выживаемости при COVID-19

    6 октября 2021, 09:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Главным из них оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации, следует из исследования, опубликованного в журнале Journal of Internal Medicine.

    Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенимии; и количеству вирусной РНК в крови. До сих пор было неизвестно, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода, передает РИА Новости.

    Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия – это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены; а по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса в организме.

    Для исследования авторы отобрали результаты анализов по 92 взрослым пациентам, которые с 16 марта по 15 апреля 2020 года, во время первой волны пандемии, попали в Университетскую больницу Рио-Ортега и Клинический госпиталь Университета Вальядолида, а также в больницу имени Грегорио Мараньона и Университетскую больницу принца Астурийского в Мадриде. У всех диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью ПЦР-теста, а в первые 24 часа пребывания в больнице у них взяли анализ крови.

    Ученые составили профиль антител в крови пациентов, прежде всего антител IgM и IgG, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2, и оценили связь между уровнями этих антител, концентрацией вирусной РНК и присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS CoV-2 в плазме, которую оценивали по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров на риск смертности пациентов.

    Исследователи установили, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти – низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.

    «Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», – приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Хесуса Бермеджо-Мартина (Jesús Bermejo-Martin), доктора медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке.

    Исследование предоставило дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса. Авторы надеются, что их результаты помогут установить оптимальные уровни антител, необходимые каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.

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    Коментарии (0)
    Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса
    		    6 октября 2021, 13:39
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Принудительной вакцинации от коронавируса в России нет и быть не может, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии», – передает ТАСС слова Матвиенко.

    «Уверена, что общефедерального локдауна не будет», – сказала спикер, отметив, что в стране действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

    При этом регионы вправе вводить свои ограничительные меры, напомнила она.

    Спикер также отметила, что «никакой принудительной вакцинации не будет и не может быть». По ее словам, нужна разъяснительная работа.

    Ранее в России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей.

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    Иммунолог рассказал о диагностике COVID по частоте дыхания

    5 октября 2021, 08:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.

    По его словам, с появлением новых штаммов коронавируса люди все реже жалуются на нарушение обоняния. Их больше беспокоит кашель и повышенная температура, а эти симптомы похожи на обычный ОРВИ, что сильно усложняет диагностику.

    «Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», – сообщил Болибок радио Sputnik.

    Самым опасным симптомом сейчас, сигнализирующим о возможном заражении коронавирусом, является отдышка. Если при отсутствии физической активности частота вдохов составляет более 20 в минуту, то значит, что-то не в порядке с легкими, объяснил медик. В этом случае необходимо срочно обращаться к врачу.

    Ранее сообщалось, что новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. Вывод сделали ученые из США, изучившие мутации COVID-19. Коронавирус изменился для быстрой передачи воздушно-капельным путем. Так, зараженные «Альфой» пациенты выделяют в 43 раза больше капель, чем носители первых штаммов.

    Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил о том, что человечеству еще повезло, что коронавирус не мутирует с такой скоростью, с которой изменяется грипп.

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    Эксперт предупредил о риске тяжело заболеть гриппом переболевшим COVID

    6 октября 2021, 21:32

    Текст: Вера Басилая

    Перенесшие коронавирус люди, отказавшиеся от ревакцинации, не соблюдающие меры безопасности, могут тяжело заболеть гриппом, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-24».

    «Еще очень сильно [мы] рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус <…> очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом», – приводит ТАСС слова Семенова.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой зимой Россия столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.

    Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.

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    Гинцбург назвал необходимое количество прививок «Спутник V» для подростков

    5 октября 2021, 19:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Дважды. Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз», – ответил он на вопрос РИА «Новости», будет ли прививка для детей вводиться дважды.

    Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

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    Голикова: Россия близка к преодолению порога в 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

    5 октября 2021, 18:01

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия приближается к тому, чтобы преодолеть порог в 30 тыс. выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки, заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр – 20 тыс. (случаев) ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тыс. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», – приводит ее слова ТАСС.

    Ранее Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России.

    Коментарии (4)
    Голикова рассказала о росте заболеваемость COVID в 67 регионах России

    5 октября 2021, 17:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она поделилась, что правительство выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна.

    «В складывающихся условиях и оценивая ситуацию правительством России совместно с регионами, мы вчера проводили такое совещание, обсужден ряд мер, который направлен исключительно на максимальную защиту нашего населения от новой коронавирусной инфекции, на сокращение показателей смертности, а также обеспечение функционирования экономики и социальной сферы без локдауна», – сказала Голикова.

    По ее словам, «меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов России, а в отдельных случаях – главного санитарного врача России».

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство.

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    Собянин заявил о сложной динамике заболеваемости COVID-19 в Москве

    5 октября 2021, 16:29

    Текст: Евгения Шестак

    Москва далека от пиковых значений по распространению коронавируса, но в целом в городе сохраняется сложная динамика, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

    «Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но тем не менее, мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость», – цитирует ТАСС Собянина.

    Ранее мэр столицы заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости. 

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам. 

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    Голикова предложила проводить ежемесячные лотереи среди вакцинированных от коронавируса

    5 октября 2021, 16:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Лотереи для вакцинированных от коронавирусной инфекции российских граждан нужно проводить раз в месяц до конца 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

    «Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    По ее словам, первая такая федеральная лотерея прошла 14 сентября, в ней победили 495 человек, размер одного приза составил 100 тыс. рублей.

    «Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», – отметила Голикова.

    В августе правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    6 октября 2021, 12:10
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 25133 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3589, Санкт-Петербурге – 2187, Московской области – 1410.

    Всего в стране выявили 7 662 560 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 778 900 человек, из них вылечились за сутки 19 841 человек.

    Также за сутки зафиксировано 929 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 212 625 человек.

    Накануне, 5 октября, в России выявили 25 110 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 23.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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