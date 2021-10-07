Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила, что, по ее мнению, новому детскому омбудсмену в первую очередь нужно выстроить в работе этапность и соблюсти преемственность задач.

«Могу сказать по своему опыту, что в первую очередь нужно выстроить этапность работы, необходимо внимательное отношение к обращениям граждан, постараться соблюсти преемственность задач, которые сейчас решаются, ведь развиваются очень много проектов – к ним привыкли, их ждут. К примеру, «Письмо солдату» уже пересекло границы России. Уверена, будут и новые проекты и инициативы», – передает РИА Новости слова Кузнецовой.

Она подчеркнула, что всю работу нужно делать от чистого сердца. «Есть те, кто даст профессиональный совет – уполномоченные по правам ребенка в регионах», – добавила она.

Кузнецова также призвала дождаться решения президента России о назначении нового детского омбудсмена.

«Если человек неравнодушный, хочет искренне бороться за детей, я уверена, что все получится, тем более команда, которая есть, ему будет помогать, и я тоже, если, конечно, потребуется», – сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, кого бы она порекомендовала на пост детского омбудсмена.

«Но не будем опережать события. Принимает решение президент, и этого нужно дождаться», – заключила она.

Кузнецова также сообщила, что переход в парламент для нее – это большая честь.

«Для меня это большая честь, но и, конечно, тревога, потому что знаю, какой это огромный пласт вопросов. Более того, у нас нет единого органа исполнительной власти, который бы занимался вопросами семьи и детства», – сказала Кузнецова.

По ее словам, находясь на посту уполномоченного, она сумела добиться поручения президента, чтобы орган власти, занимающийся вопросами семьи и детства, был определен.

«Но пока его нет. Нам предстоит очень серьезная и кропотливая, глубокая и внимательная работа», – добавила Кузнецова.

Напомним, Кузнецова была освобождена от должности уполномоченного указом президента от 29 сентября. Она входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» и приняла предложение главы государства курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей.