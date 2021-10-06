Ракова отказалась признавать вину по делу о крупном мошенничестве

Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова на допросе отказалась признавать вину по делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния», – сообщил собеседник ТАСС.

Он пояснил, что Ракова настаивает на своей невиновности и невиновности тех, кого арестовали по делу.

Ранее во вторник в Москве был задержан гражданский муж Раковой Артура Стеценко, Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова. В Сбербанке сообщили, что Ракова больше не работает в этой кредитной организации.

Сама Ракова также была задержана в среду, она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, с ней ведутся следственные действия.

Ранее Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск. «Коммерсант» сообщал, что Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину.

До этого Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».