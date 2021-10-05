Иммунолог рассказал о диагностике COVID по частоте дыхания

Симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.

По его словам, с появлением новых штаммов коронавируса люди все реже жалуются на нарушение обоняния. Их больше беспокоит кашель и повышенная температура, а эти симптомы похожи на обычный ОРВИ, что сильно усложняет диагностику.

«Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», – сообщил Болибок радио Sputnik.

Самым опасным симптомом сейчас, сигнализирующим о возможном заражении коронавирусом, является отдышка. Если при отсутствии физической активности частота вдохов составляет более 20 в минуту, то значит, что-то не в порядке с легкими, объяснил медик. В этом случае необходимо срочно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. Вывод сделали ученые из США, изучившие мутации COVID-19. Коронавирус изменился для быстрой передачи воздушно-капельным путем. Так, зараженные «Альфой» пациенты выделяют в 43 раза больше капель, чем носители первых штаммов.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил о том, что человечеству еще повезло, что коронавирус не мутирует с такой скоростью, с которой изменяется грипп.

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