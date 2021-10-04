Названы категории людей с противопоказаниями к двойной прививке от COVID и гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса.

«Я не могу быть привит, если болею сейчас респираторными заболеваниями, и после болезни я могу быть привит только через месяц. Если я переболел только что коронавирусной инфекцией, я не могу быть привит против гриппа тоже в течение месяца. И целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе. Ни одна прививка не делается без решения врача», – рассказал он «Ридусу».

В свою очередь доктор медицинских наук терапевт Роман Горенков расширил список противопоказаний. По его словам, «такая двойная вакцинация противопоказана лицам с аутоиммунными заболеваниями, кто имеет аллергические реакции на вакцины».

«Причем не все аллергические заболевания. Учитываются именно неблагоприятные реакции организма при предыдущих вакцинациях. Аутоиммунные заболевания не все, а именно те, где пациенты находятся на иммуносупрессивной терапии. В остальных случаях при заболеваниях легких, почек, печени, наоборот, нужно делать [прививки], чтобы уменьшить риски серьезных осложнений», – добавил он.

Горенков подчеркнул, что согласно действующим рекомендациям Минздрава, между вакцинацией от гриппа и от коронавируса рекомендуется делать перерыв в месяц, поскольку при иммунизации подавляется иммунитет.

Онищенко не согласился с коллегой. Он сообщил, что «сочетание прививок мы применяем уже давно. Мы в один день делаем прививки против АКДС ребенку (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и гепатита на первом году жизни».

«Такая практика существует не только у нас, но и в мире. Она проверена как с научной точки зрения, так и с точки зрения клинических испытаний. Министр опубликовал результаты совместного применения двух вакцин, и результат, по крайней мере, для меня, вполне ожидаемый. Это резко облегчает ситуацию с организацией сразу двух прививочных кампаний в стран», – заключил Онищенко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.