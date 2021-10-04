Посольство России в Черногории не получило официальной информации по Исмаилову

Посольство России в Черногории пока не получало официальной информации по задержанным в стране экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, заявили дипмиссии.

Представитель посольства заявил, что «пока еще официального подтверждения (по Чуяну) не получили», по Исмаилову «Исмаилова у нас подтверждения тоже пока нет, официальной информацией не располагаем», передает РИА «Новости».

По его словам, «естественно, что нас по этому поводу должны проинформировать черногорские власти, компетентные органы».

«Ждем от них какую-то информацию. Пока только из СМИ (узнаем), пока официальной информации нет. Так же, как и вы, видели это в газетах», – добавили в посольстве.

Между тем адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бизнесмена о предоставлении ему политического убежища.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

1 октября сообщалось о задержании Чуяна. Он был уволен в июле 2018 года указом премьер-министра Дмитрия Медведева. Возглавлял Росалкогольрегулирование с 2009 года. В декабре 2018 года Чуяна заочно обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Также Чуян был членом правления «ОФК банка», у которого ЦБ РФ в апреле 2018 года отозвал лицензию.Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.