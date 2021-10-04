Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке

В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России

Документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть, сообщают СМИ.

Как отмечает Рен ТВ, в отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона.

Также предполагается установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. В документе зафиксированы заявки от российских СМИ на получение финансирования со стороны посольства Британии.

В указанном списке присутствуют включенные в список СМИ-иноагентов «Медиазона» и «Такие дела». Также в заявках указаны конкретные цели и задачи проектов, суммы выделяемых средств.

Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», «в документах указаны конкретные направления работы британцев (правозащитная тематика, гуманитарное сотрудничество)».

Напомним, телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы*» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.