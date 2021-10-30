Джонсон предсказал миру судьбу Римской империи из-за климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если соглашение по климату не будет достигнуто.

Джонсон заявил в интервью газете La Repubblica в день открытия в итальянской столице саммита G20, на котором климатические изменения станут одной из центральных тем дискуссии, что «человечество, цивилизация, общество могут откатиться назад очень быстро», передает ТАСС.

«После краха Римской империи сильно упал уровень образования, способность к созиданию, были утрачены прекрасные виллы. С нами может произойти то же самое, если мы не примем мер, чтобы остановить изменения климата. Иначе оставим нашим детям, внукам и будущим поколениям мир, в котором чрезмерное потепление приведет к колоссальной миграции, нехватке еды и воды, множеству конфликтов. Нельзя терять время, мы должны ограничить повышение температуры в пределах 1,5 градуса», – подчеркнул он.

Британский премьер провел сравнение с падением Римской империи, «легендарным и катастрофическим примером» того, как цивилизация может деградировать за короткое время, если не будет отвечать на новые вызовы.

«Рим со своими руинами – отличное место для проведения G20, потому что напоминает, что если мы не примем всех необходимых мер против изменения климата, то все может рухнуть очень быстро», – добавил премьер.

Напомним, в воскресенье многие мировые лидеры отправятся из Рима в Глазго, где начинается 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) под сопредседательством Италии.

Цель и G20, и COP-26 – закрепить обязательство удержания мирового потепления в пределах 1,5 градуса.

Отметим, что президент России Владимир Путин примет участие в G20 по видеосвязи. В Кремле сообщили, что президент решил обсудить с коллегами по G20 восстановление мировой экономики.

Ранее основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что атомная энергетика может помочь в усилиях по борьбе с изменением климата, а принципиальный отказ от нее осложнит проблему энергоснабжения.

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