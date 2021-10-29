В рамках проекта Общества «Знание» рассказали о природном происхождении COVID

Коронавирус SARS-СoV-2, вероятнее всего, имеет природное происхождение. Убеждение в том, что вирус происходит от животных, основано на знании о происхождении других коронавирусов, заявил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание» «Разберемся в вакцинах вместе».

Эксперт рассказал о работе в составе миссии ВОЗ в Ухане в январе 2021 года. Поездка в Китай состоялась в рамках первой фазы совместного исследования китайских властей и ВОЗ, призванного обобщить накопленные данные по коронавирусу и сформировать гипотезы, которые будут изучаться в дальнейших исследованиях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Дедкова, несмотря на большую протяженность границы РФ с Китаем, завозов вируса из Китая не было, так как меры, принятые Роспотребнадзором, были эффективными. Эксперт также отметил открытость китайских коллег при работе с иностранными специалистами и их готовность продемонстрировать инфраструктуру уханьской лаборатории.

«Первый заболевший новой коронавирусной инфекцией так и не был обнаружен. При появлении первых случаев пневмонии никто не подозревал о новом вирусе, и материал не сохранялся. Когда началась вспышка в Ухане, вирус, циркулировавший в городе, уже имел некоторые расхождения генома, то есть уже какое-то время циркулировал в популяции», – рассказал Владимир Дедков.

Известно, что другие коронавирусы происходят от животных, поэтому есть убеждение, что и новый вирус возник таким же образом.

«Они [коронавирусы] в большом количестве циркулируют в животных и в человеке, в рукокрылых, обитающих в странах с тропическим климатом. У летучих мышей есть особенности иммунитета, которые позволяют им носить вирусы бессимптомно. Их прямой контакт с человеком менее вероятен, чем контакт с сельскохозяйственными животными, от которых, в свою очередь, вирус мог попасть к человеку. При этом летучие мыши мигрируют на большие расстояния, и откуда пришел вирус, выяснить затруднительно», – объяснил Дедков.

«В Китае было проведено около 30 тысяч исследований образцов от разных видов животных со всей страны, и вируса пока не нашли. Резервуар вируса SARS-1 искали 10 лет, поэтому прошло слишком мало времени, чтобы утвердительно говорить об источнике. К тому же все силы сейчас брошены на противоэпидемические мероприятия, и заниматься поиском пока недостаточно ресурсов», – сказал спикер.

Эксперт объяснил также вероятность искусственного происхождения вируса. «Существует техническая возможность воспроизвести известные вирусы или синтезировать уже существующий вирус с известным геномом, однако пока ученые не могут создать вирусы с заранее определенными свойствами. Возможно также редактирование генома вируса или его адаптация к определенному виду клеток, но это возможно сделать в любой другой лаборатории, Ухань не является в этом смысле уникальной», – сказал Дедков.

Кроме того, обнаружив новый вирус, ученые стремятся сразу опубликовать информацию о нем. «Вирус с новыми свойствами мог бы стать результатом долгой работы. Если ученые нашли новый вирус, им важно сделать научную публикацию первыми, выложить его в генетический банк и написать статью, и только потом начать детальную работу с ним», – объяснил ученый.

Говоря о мерах противодействия коронавирусу, спикер пояснил, что единственным способом защититься от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, является вакцинация. «Ограничительные мероприятия не решают проблему в целом, они только позволяют растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения, которая может не справиться с одновременным наплывом пациентов. Однако, чтобы образовалась иммунная прослойка, необходимо около 10 лет», – сказал Дедков.

Необходимость в ограничениях сохранится, пока иммунизировано не окажется 90% населения, а этого придется ждать очень долго, и единственным выходом является массовая вакцинация, заключил эксперт.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе», запущенный Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, посвящен теме вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках акции проходят онлайн-эфиры с государственными деятелями и топ-спикерами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые отвечают на вопросы зрителей.

Ранее в проекте уже приняли участие Министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, детский доктор Мира Леонид Рошаль, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов, руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин и другие эксперты.