Назвавшего красноярцев «плаксивым сбродом» чиновника наказали

Мировой судья оштрафовал на 5 тыс. рублей советника главы администрации губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал «плаксивым сбродом» жалующихся на задымленность в Красноярске людей.

«Мировым судьей судебного участка №65 в Октябрьской районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах региона.

Напомним, в августе Андрей Агафонов на своей странице в Faсebook резко высказался в адрес жителей Красноярска после того, как прочитал комментарии к посту Алексея Ягудина. Известный фигурист на несколько дней прилетал в краевой центр, когда город был задымлен из-за лесных пожаров в Якутии. Ягудин опубликовал в соцсети снимки, сделанные в центре Красноярска, и написал, что не заметил никакого смога. На опубликованный пост жители написали возмущенные комментарии.

Агафонов заступился за Ягудина и назвал красноярцев «поколением истеричек» и «плаксивым сбродом». Позже модераторы соцсети удалили пост Агафонова и временно заблокировали автора. Сам Агафонов заявил, что имел в виду не всех жителей.

Прокуратура Октябрьского начала проверку по обращению жителей, просивших привлечь чиновника к ответственности за оскорбления.

По данным источника, по итогам расследования «прокуратура в отношении него возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет), которое направила в суд для рассмотрения по существу».

В конце прошлого года Государственная дума приняла закон о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников. Президент Владимир Путин заявлял, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.