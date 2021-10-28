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В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.
Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».
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Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».
«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.
Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться
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Пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всем мире – мракобесие в эпоху интернета. Как рассказали политологи на прошедшем в Москве круглом столе, у людей существует иллюзия доступа в сети к якобы достоверной информации о вреде вакцин. И хотя российское общество тоже подвержено этому явлению, данные социсследований говорят, что в России антиваксеров не так уж много.
«Мы практически ежедневно задаем вопрос: «Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сами или ваши близкие могут заболеть коронавирусом». Сегодня мы видим, что страх усиливается. В среднем 67% заявляют о том, что в той или иной степени боятся заражения – в марте такой показатель составлял 58%», – сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперт рассказал о данных социологических исследований, выступая на круглом столе на тему «Антиковидные меры в треугольнике «Эксперты-государство-общество», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Мамонов отметил – наивысший уровень страха заразиться коронавирусом ВЦИОМ фиксировал весной 2020 года во время первой волны пандемии. Тогда 81% респондентов говорили о боязни стать жертвой новой инфекции. «Надо учесть, что на тот момент гораздо выше было число тех, кто либо уже переболел сам, либо переболели его близкие», – отметил аналитик ВЦИОМ.
По мере появления новостей о вакцинах от COVID-19, и сообщениями о постепенном увеличении числа привитых, уровень страха в обществе стал снижаться – с марта по сентябрь процент тех, кто опасается заболеть колебался в районе 60%. Но сейчас этот социологический показатель вновь растет. По мнению участников круглого стола, это связано с осенним ростом числа случаев COVID, так и с информационным фоном. С одной стороны, на это повлияли сообщения о новых мерах властей, локдаунах и других ограничительных мерах. С другой – известия о том, что вакцинация буксует, в том числе из-за антиваксерской (антипрививочной) пропаганды.
Судя по данным ВЦИОМ, которые привел Мамонов, россияне двояко относятся к тем, кто осознанно решил не прививаться от ковида. С одной стороны, 77% скорее согласны, что вакцинироваться или отказаться – сугубо личное дело человека, вакцинация не должна быть принудительной. С другой стороны, большинство – 64%, полагают, что призывать людей отказываться от прививки означает подвергать людей опасности. 73% считают, что подобные призывы – недопустимое поведение.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всех цивилизованном мире – мракобесие в эпоху интернета. «У миллионов людей существует иллюзия доступа к некой достоверной информации – достаточно открыть гаджет и там все можно быстро найти. Можно не смотреть телевизор, не читать газет, не слушать никаких начальников... Но это же иллюзия, что-то действительно стоящее закопано под тоннами информационного дерьма, которое подпитывает это мракобесие», – убежден Мартынов.
По его словам, российское общество точно так же «подвержено всем этим вещам». «В такие пиковые опасные моменты для нации, как пандемия, роль государства должна быть более ярко выражена в антипандемийных мерах», – считает эксперт.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«В России антиваксеров не так уж много, – заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – И мы видим социологически, что те люди, которые убежденные враги вакцинации – это считанные проценты. Есть люди сомневающиеся. А средствами PR, зачастую, пропаганда делает из них «упорствующих», и делает из них врагов. То есть эту традиционную для России игру в зарницу «красные против белых» - «ваксеры против антиваксеров» надо сворачивать и приступать к планомерной организационной работе».
Кузнецов считает, что приведенные ВЦИОМ цифры развеяли «очень удобный миф» о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Политолог также перечислил четыре главных фактора, благодаря чему некоторые страны, такие как Израиль или Португалия, провели успешную вакцинацию. Прежде всего, этому способствовала прямая связь между снятием ограничений и темпами вакцинации. «Государства давали очень четкие сообщения, что пока вы, граждане, не вакцинируетесь, никаких снятий ограничений не будет», – пояснил Кузнецов.
Вторая причина – создание дефицита вакцин, в результате чего «была выстроена строгая очередность получения» прививки. В некоторых странах очередь растягивалась до полугода. «Этот срок очень положительно влияет на так называемое принятие», – пояснил эксперт.
Одним из ключевых моментов успешной прививочной кампании Кузнецов назвал также повсеместное создание институтов по управлению процессом вакцинации. Прививочные пункты открывались на стадионах, спортивных залах, торговых центрах. Это имело психологический эффект, люди охотнее шли в эти центры, а не в поликлиники или больницы, где, как они полагают, больше шансов заразиться. По его словам, в России было бы уместно «создать отдельно действующую структуру, предметом деятельности которой является организация вакцинации».
Еще одним фактором он назвал именные приглашения на вакцинацию, когда человеку нужно являться в прививочный пункт в установленный день и час. Кроме того, вакцину также назначает врач, у человека нет возможности выбора. «Именное приглашение имеет гораздо большую магическую силу, чем тысяча плакатов с предупреждениями об угрозе пандемии. Огромное количество людей не вакцинировались в России не потому, что они не антиваксеры, а потому, что они не нашли время для этого, у них был выбор этого времени. В общем, самого себя тяжело заставить проходить некую медицинскую процедуру», – пояснил Кузнецов.
По его словам, в России ситуация с вакцинацией «ушла в свободный полет». Кузнецов раскритиковал попытки переложить эту обязанность на работодателей, «потому что в результате наибольшей когортой непривитых оказались наиболее рискованные по ковиду люди, то есть пенсионеры». Во многих других странах прежде всего вакцинировали пенсионеров, а потом уже всех остальных.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на основе статистики по уровню вакцинации и смертности в разных странах сделал вывод о том, что чем выше уровень вакцинации, тем ниже смертность. «Россия находится лишь на 91 месте среди всех стран по вакцинации. Страны с высоким уровнем вакцинации показывают низкий уровень смертности... В приведенной статистике государств с низким уровнем вакцинации видно, что в тех странах, которые ведут и представляют статистику более-менее достоверно, уровень смертности намного выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинации», – указал Данилин.
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Вирусолог объяснил, по каким маркерам можно определить вакцинацию «Спутником V»
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Вакцина «Спутник V» основана на конкретных типах аденовируса, на которые у привитого человека вырабатывается иммунитет, что и служит специальными маркерами, указывающими на вакцинацию именно этим препаратом, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
«Дело в том, что вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе. То есть иммунитет развивается не только к белку коронавируса, но и к самому аденовирусу. Если в Центре Гамалеи есть специальные тесты на белки аденовируса, то их можно определить. Это, скорее всего, Гинзбург и называет маркерами», – объясняет Зверев.
Кроме того, продолжает собеседник, те, кто переболел коронавирусной инфекцией, также имеют иммунитет к аденовирусу, поскольку у них также есть иммунный ответ. Однако типов аденовирусов много, поэтому для проверки иммунитета к конкретным необходим специфический тест – именно для 5-го и 26-го аденовируса. Также он обратил внимание на то, что в вакцине «Спутник Лайт» содержится лишь один аденовирус, пятый, но и по нему можно проследить, вакцинировался ли человек этим препаратом.
«Никакой речи о чипировании точно не идет, даже не стоит думать об этом. Просто иммунитет развивается на все, что вводится. А поскольку им известно, из чего вакцина, они же ее делали, то и проверить иммунитет не сложно, по антителам или клеточным параметрам», – считает академик.
Иммунитет к аденовирусам сохраняется минимум до полугода, как заявляют производители «Спутника V», поэтому, вероятно, они исключают его отсутствие на момент теста, полагает вирусолог.
Ранее ученые из Венского медицинского университета провели исследование, благодаря которому выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.
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Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов
Около 30% туров в Крым и Севастополь во время нерабочих дней аннулированы в связи с новыми коронавирусными ограничениями, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений», – цитирует Ромашкина ТАСС.
Также он добавил, что бронирование в гостиницах и отелях Крыма и Севастополя снизились на 45-50%, если сравнивать с октябрем.
Кроме Крыма и Севастополя, по аннуляциям туров в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. Доля отмененных путевок по России не превышает 15%.
Спросы на туры в Египет и Турцию выросли на 25-30%, там сохранились условия въезда. Реже всего билеты аннулируют в Симферополь, сообщили в OneTwoTrip. Чаще всего в столицу, на втором – Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%) и Краснодар (5,2%).
И наоборот, в последнее время резко увеличились запросы на покупку билетов за границу. Рост составил с 30% до 32%.
Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили въезд в Севастополь с 30 октября до 7 ноября без QR-кодов и ПЦР-тестов.
Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль
Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов.
В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.
Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.
Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения
Коронавирус может способствовать преждевременному облысению из-за тромбообразования, проблем с кровоснабжением и работой эндокринной системы, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Руженцова отметила, что заболевание «часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы». Она указала, что «это может способствовать облысению», передает ТАСС.
Замдиректора подчеркнула, что в тяжелой форме коронавирус поражает разные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период. В случае легкого течения болезни, пациенты часто обращаются к врачам с опозданием, а иногда и вовсе не идут к медикам. В таком случае не исключено развитие постковидного синдрома. Руженцова сказала, что обычно его симптомы «тем более продолжительны и более выражены», чем «тяжелее протекает заболевание».
Напомним, сообщалось, что у мужчин, имеющих лысину, коронавирус чаще вызывает тяжелые последстви. В ходе исследования группа ученых выяснила как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. В начале 2021 года сообщалось, что количество обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, за год пандемии коронавируса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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На время нерабочих дней в Москве решено закрыть химчистки и шиномонтажи
Работа химчисток, прачечных, шиномонтажей и автосервисов будет приостановлена на время нерабочих дней в Москве, сообщили в оперштабе столицы по борьбе с коронавирусом.
«Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней», – сообщил оперштаб в своем Telegram-канале в ответ на вопрос о том, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.
«Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь», – добавили в штабе.
Также там разъяснили правила проезда школьников в период нерабочих дней. «Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», – сказано в сообщении.
Напомним, в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем.
Иммунолог объяснил, чем отличается кашель при коронавирусе
Зараженный COVID-19 при кашле выделяет мало мокроты либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.
«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. <...> При этом кашель действительно приступообразный, сильный», – цитирует эксперта телеканал «Москва 24».
Отмечается, что тип кашля не обязательно говорит о заражении коронавирусом. При легком течении COVID-19 кашель может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, так как мокрота образуется из-за бактерий.
Именно только по кашлю определить коронавирус нельзя, потому что в этом случае крайне низкая точность и большая вероятность ошибки, сказал Крючков.
Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. Кашель лишь является серьезным поводом для сдачи анализов. При кашле должно быть веское подозрение на коронавирус.
«С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», – подытожил эксперт.
Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко говорил, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет 0,03%, а в стационарах лежат чаще непривитые.
В РАН выяснили причину недоверия к прививкам от COVID
Недоверие к прививкам от коронавируса начинается из-за отсутствия общего мнения по поводу вакцинации у экспертов, конспирологии, низкого доверия к государству и СМИ, говорится в результатах опроса, проведенного Институтом психологии Российской академии наук (РАН).
«Исследователи выделяют три основные причины низкой готовности прививаться. Во-первых, это противоречивые заявления представителей власти и отсутствие консенсуса среди экспертов, которое отмечают 72% опрошенных горожан. Причем среди тех, кто не планирует делать прививку в ближайшие месяцы, 62% указывают, что знакомые врачи не советуют им вакцинироваться», – сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса.
Еще одной причиной стало снижение доверия к социальным институтам, но вообще это тенденция общемировая, отмечается в публикации.
Третьей причиной названы защитные психологические реакции, возникающие из-за сложности оценки риска и угрозы, а также из-за конспирологических теорий. Более половины респондентов (54%) считают, что вакцинация – это лишь способ заработка фармацевтических компаний и медработников. Еще 46% граждан считают, что придумали вакцинацию «ради отвлечения населения от других проблем».
По словам заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, профессор РАН Тимофея Нестика, с одной стороны, россияне хотят, чтобы государство их защитило от пандемии, а с другой – ограничения вызывают неприязнь и желание отстоять право выбора.
Он отметил, что люди массово теряют контроль над происходящим, поэтому компенсируется все поиском конспирологических объяснений.
Разделилось общество и по поводу состава препарата. Кто-то считает, что прививка на основе мертвого вирус лучше, чем синтетическая (59%). Еще 53% считают, что прививка не защитит от новых штаммов коронавируса, а лишь ухудшит состояние здоровья.
Среди принявших участие в опросе 52% согласились с тем, что вакцинация должна быть обязательной, при этом 65% не доверяют вакцинам от коронавируса, считая, что создали препараты в спешке.
Боится заболеть коронавирусом каждый третий горожанин (33%), две третьих опрошенных до сих пор больше переживают за родственников. Еще 36% респондентов считают, что для коллективного иммунитета нужна вакцинация, а 48% пришли к выводу, что для детей вакцины от коронавируса опасны. 60% согласились бы поставить прививку от COVD-19 своему ребенку.
Также исследование показало, что заставит респондентов вакцинироваться. Среди перечисленного было названо следующее: тяжесть санкций, подтверждение в независимых источниках, льготы, добровольность и наличие выбора вакцин, защита близких.
Нестик добавил, что СМИ и врачам следует больше рассказывать о процессе организации вакцинации.
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Минфин оценил уровень госдолга регионов России
Государственный долг регионов находится на безопасном уровне, долг составляет 2,6 трлн рублей, сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин.
Слова замглавы министерства приводятся в материалах Счетной палаты. Указывается, что госдолг «составляет около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов». В целом по России долг несколько сократился – в частности, на 243 млрд рублей, или на 18% с начала года «по рыночным заимствованиям». В двух регионах госдолг превышает 100%, но «ситуация регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга», передает ТАСС.
Как заявил Горнин, регионы имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. По данным на начало октября, темп роста их доходов составил 26%, «прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов». Если сравнивать с 2019 годом, прирост «в целом составляет 20%».
Горнин призвал укреплять налоговую базу регионов. Для снижения долговой нагрузки решено провести в 2021 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре. Также 29 субъектов получат около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Горнин отметил, что «рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», он должен «расти только пропорционально росту собственных доходов».
В материалах Счетной палаты также говорится, что мероприятия по преодолению последствий коронавируса в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 трлн рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве. Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях, передает РИА «Новости».
На днях президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.
Страны Юго-Восточной Азии планируют открыть границы для привитых туристов
Страны-участницы Восточноазиатского саммита (ВАС) намерены пересмотреть ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в целях содействия развитию туризма, говорится в совместном заявлении стран по итогам саммита в формате онлайн.
«Настоящим решили призвать страны-участницы ВАС оценить возможность пересмотра соответствующих пограничных санитарных мер, принятых из-за пандемии коронавируса, в отношении вакцинированных туристов с учетом принципа справедливости, равенства, научности и недискриминации в целях содействия постепенного роста безопасных трансграничных поездок», – цитирует документ ТАСС.
Главы стран ВАС договорились изучить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации и способствовать диалогу по развитию туризма между соответствующими ведомствами стран ВАС.
В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу – Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.
В оперштабе пояснили, какие магазины будут работать в Москве в нерабочие дни
Магазины, где доля товаров первой необходимости будет превышать 30%, будут работать в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщили в оперштабе столицы по борьбе с коронавирусом.
«Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Остальные торговые точки смогут работать на доставку.
Напомним, в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем.
Ранее в оперштабе заявили об ограничениях работы химчисток, прачечных и автосервисов.
Вирусолог в эфире «Знания» назвал сроки регистрации ВОЗ «Спутника V»
Диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании вакцины против нового коронавируса «Спутник V» построен, препарат может получить регистрацию в ближайшее время, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
«Вопрос ВОЗ – это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен – понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», –сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией «Мы вместе», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает поступления из России «полных данных для анализа» для продолжения процедуры рассмотрения заявки на включение вакцины «Спутник V» в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL).
Голикова заявила о недостаточном количестве привитых граждан в РФ
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом составляет 67,8% от планового числа.
Она напомнила, что осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения.
«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я – 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции», – сказала она на совещании с регионами, передает РИА «Новости».
По ее словам, по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.
Ранее Голикова заявила, что в России сложилась негативная ситуация с распространением коронавируса, она призвала соблюдать ограничительные меры в нерабочие дни.
В Центре им. Гамалеи назвали необходимый процент коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к COVID-19, к которому надо стремиться, – 80-85%, сообщили в Центре им. Гамалеи.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран.