Полицейские спасли свадьбу после хулиганской выходки чихуахуа в Мурманске

Сотрудники мурманской миграционной службы пришли на помощь молодоженам, которые в день свадьбы обнаружили, что паспорт невесты съела собака, и восстановили документ за 40 минут, успев к церемонии бракосочетания, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В курьезную ситуацию попали молодожены из Мурманска Василий и Анастасия Балуевы. Как вспоминает Анастасия, в день бракосочетания, которое было назначено на 14.00, она с женихом отправилась в магазин, положив паспорт на тумбочку в коридоре, чтобы случайно его не забыть.

«Вернувшись домой и открыв дверь, оба ахнули. Домашний любимец Конор породы чихуахуа растрепал хозяйкин документ. Несколько страниц четвероногий хулиган оторвал, остальное превратил в бумажную требуху. Пребывая в шоковом состоянии, как потом оказалось, одновременно будущие супруги подумали: свадьбы не будет, наверное, не судьба», – передает РИА Новости сообщение полиции.

В ЗАГСе, куда пришел расстроенный жених, молодоженам посоветовали обратиться в полицию: зарегистрировать брак с таким документом они не могли. В управлении по вопросу миграции УМВД России по Мурманской области взволнованную пару выслушали, осмотрели потрепанный паспорт, документ о росписи и сразу пообещали помочь.

«Счет шел практически на минуты, поэтому полицейские действовали максимально оперативно. Буквально через 40 минут новый паспорт для невесты был готов!», – пояснили в пресс-службе.

Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по городу Мурманску подполковник полиции Яна Степанюк объяснила, что в индивидуальном порядке возможно провести необходимую проверку очень быстро. Инспекторы подразделения по вопросам миграции сверили все сведения со специализированными базами данных, подготовили и выдали документ, удостоверяющий личность. Ровно в 14 часов роспись у Балуевых состоялась.

Ранее собака породы чихуахуа победила в конкурсе «Самая уродливая собака в мире», который ежегодно проходит в Калифорнии.