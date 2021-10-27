В российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек

Российская делегация на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет насчитывать порядка 450 человек, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Предполагается, что в составе нашей делегации отправятся 216 спортсменов, размер делегации будет порядка 450 человек. Лицензии пока получили 102 спортсмена», – передает ТАСС слова Позднякова.

Он также выразил уверенность в том, что все российские спортсмены перед Играми в Пекине пройдут вакцинацию или ревакцинацию. Ранее организаторы сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

«Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые поедут в Китай, – дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, кто еще не вакцинирован, пройдeт вакцинацию или будут ревакцинированы», – сказал он.

Поздняков добавил, что спортсмены, которые не достигли возраста 18 лет и не привились от коронавируса, могут не проходить 21-дневный карантин при въезде в Китай на Олимпийские игры.

«Что касается несовершеннолетних, то пока Минздрав не даст разрешение, их вакцинация не будет разрешена. В правилах есть специальная сноска, что такие случаи будут рассмотрены индивидуально. Но по разговорам в кулуарах, от несовершеннолетних спортсменов не будут требовать сидеть карантин 21 день», – сказал Поздняков.

«Положение покинуть Олимпийскую деревню через 48 часов после соревнований носит рекомендательный характер и дает возможность спортсменам остаться на закрытие», – сказал Поздняков.

«Оргкомитет организует чартеры для небольших команд из крупных хабов. Не будет физической возможности покидать олимпийский периметр – порядок будет более строгим», – добавил он.

По словам, Позднякова, расходы на подготовку российских спортсменов к Олимпиадам увеличились.

«Расходы на подготовку, безусловно, увеличились. Количество наших спортсменов растет, поэтому увеличиваются и расходы. Мы вкладываемся не только в подготовку спортсменов к Играм в Пекине, но уже закладываем расходы на подготовку к Олимпиаде в Кортине-д'Ампеццо и Милане [в 2026 году]», – сказал Поздняков.

«Заключительные этапы подготовки (к Олимпиаде) находятся в завершающей стадии согласования, – сказал Поздняков. – Намерены использовать климато-географические возможности России, чтобы заключительную часть подготовки спортсмены проводили в Центральной, Западной и Восточной Сибири, а также других регионах, близких по часовому поясу к Пекину».

По его словам, объекты в Пекине, на которых будут проходить соревнования зимних Олимпийских игр, не имеют нареканий со стороны международных федераций.

Ранее Поздняков предсказал вхождение России в пятерку лидеров зимней Олимпиады в Пекине.

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