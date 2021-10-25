Россияне не стали делать запасы продуктов перед нерабочими днями

Расходы россиян в период с 18 по 24 октября, когда было объявлено о грядущем локдауне, никак не изменились и не отреагировали, сообщает аналитический портал «СберИндекс» после проведения исследования.

«В целом перечисленные колебания свидетельствуют об изменении поведения лишь отдельных групп потребителей. Общая цифра по спросу (+13,2% г/г после +13,7% г/г неделей ранее) говорит об отсутствии масштабных сдвигов», – говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Отмечается, что в категории «Продовольствие» расходы даже снизились, если сравнивать с показателями первого локдауна.

Аналитики заметили незначительные траты лишь по отдельным направлениям. Расход на товары и услуги за прошлую неделю составил +13,2% год к году. Индекс потребительской активности снизился относительно прошлой недели.

Выросли расходы в салонах красоты на 10,5%, на 5% - в сегменте «Кафе, бары, рестораны». Изменения характерны для Москвы и Московской области, но они не подходят под определение ажиотаж, пишут эксперты.

Отмечается, что россияне решили использовать локдаун в качестве отпуска, что прослеживается на расходах на транспорт – как на локальный, так и международный. Также вырос спрос на отели. Расходы по последнему пункту выросли на 6% в России, на зарубежные отели спрос вырос на 24%.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.