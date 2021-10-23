Роспотребнадзор назвал число закрытых из-за нарушений кальянных в Москве

За время ограничений по коронавирусу в столице из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий приостановили деятельность 188 кальянных, сообщил московский Роспотребнадзор.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на столичных объектах продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.

Мэр города Сергей Собянин сообщал, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.