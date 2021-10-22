Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны

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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Путин описал модель будущего развития мира Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен? Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму – это настоящая революция. Подробности...
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Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
В мае 1941 года Иван Бунин пишет Алексею Толстому, чтобы тот ходатайствовал о его возвращении на родину перед Сталиным. Однако возвращение не состоялось и до конца дней Бунин прожил апатридом – человеком без гражданства. Подробности...
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Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы упускаем прекрасный шанс не только вспомнить о своем имперском прошлом, но и наметить контуры России будущего, всерьез поговорить о нашей идентичности. О будущем страны, которая стоит сегодня перед вызовами, едва ли уступающими тем, с которыми столкнулся в свое время Петр Первый. Подробности...
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Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны

    22 октября 2021, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим), сообщают СМИ.

    Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ.

    Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего.

    СМИ отметили, что после прихода талибов* к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться.

    Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


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    Лавров встретился с делегацией «Талибана» в Москве
    		    20 октября 2021, 12:48
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с делегацией «Талибана*» (движение признано террористическим и запрещено в России) в рамках «московского формата».

    Лавров сообщил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов*, обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан Афганистана и призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств, передает РИА «Новости».

    «Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан», – подчеркнул министр.

    Заседание проходит в среду в Москве, многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.

    Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, Казахстана – спецпредставитель президента республики по Афганистану Талгат Калиев, Узбекистана – спецпредставитель Исматулла Иргашев, от Китая присутствует спецпредставитель Юэ Сяоюн, от Пакистана – спецпредставитель Мохаммад Садик, от Ирана – спецпредставитель Хасан Каземи Куми, передает Sputnik «Афганистан» в Telegram.

    Также во встрече принимают участие директор Департамента Пакистана, Афганистана, Ирана МИД Индии Джитендер Пал Сингх, директор четвертого Политического департамента МИД Кыргызстана Авазбек Абдуразаков, начальник Управления стратегических исследований МИД Таджикистана Вафо Алибек Ниятбекзода, замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

    Делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

    При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (35)
    Путин оценил решение Байдена о выводе войск из Афганистана

    21 октября 2021, 21:32

    Текст: Вера Басилая

    Джо Байден поступил правильно, что вывел войска из Афганистана, он взял на себя ответственность, заявил Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Байден понимал, что так или иначе внутриполитически решение о выходе из Афганистана станет объектом атаки, он взял на себя ответственность», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «То, как это произошло, конечно, мы видим. Наверное, это можно было сделать иначе. И конечно, это так или иначе отражается на доверии США прежде всего со стороны тех стран, которые ориентируются на Штаты как на союзника», – добавил президент, комментируя вывод войск США из Афганистана.

    «Пройдет время, и все встанет на свои места», – заявил Путин, отметив, что ни к чему кардинальному это не приведет.

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал условие исключения талибов* (движение «Талибан*» запрещено в России) из террористического списка.

    Коментарии (1)
    Талибы заявили об опасении убийства их лидера американскими дронами

    20 октября 2021, 17:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Лидер движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) Хайбатулла Ахундзада не выходит на публику, так как опасается атаки американских дронов, сообщил представитель движения Анас Хаккани.

    «Он жив и находится в Афганистане. Я сам встречался с ним около 10 дней назад. Но воздушное пространство страны не слишком безопасно, и там появляются американские дроны», – цитирует РИА «Новости» Хаккани, который сказал это журналистам, отвечая на вопрос о местонахождении Ахундзады. 

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (10)
    Путин назвал условие исключения талибов из террористического списка

    21 октября 2021, 21:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» (запрещена в РФ) из списка террористических в зависимости от решений талибов*, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Думаем, что мы движемся в этом ключе», – передает его слова РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что Россия сотрудничает с представителями «Талибана*» и ожидает от них, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.

    Ранее в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Афганистан был представлен делегацией «Талибана». Переговоры с экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России, объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы*, переговоры с ними отвечают национальным интересам России.

    Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, какие шаги «Талибана» (запрещен в России) могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (2)
    Россия призвала талибов к отказу от жестких подходов к роли женщин в обществе

    21 октября 2021, 00:52

    Текст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, какие шаги «Талибана*» могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.

    Кабулов заявил, что должна наступить «недекоративная, пусть разумная, пусть все-таки ограниченная, но реальная инклюзивность». Талибы* должны отказаться «от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах», передает ТАСС со сылкой на каналы «Россия-24» и «Аль-Джазира». 

    По его мнению, указанные шаги станут «хорошим основанием для того, чтобы все внешние игроки отнеслись с большим пониманием к новым властям Афганистана и все-таки» пошли на признание правительства талибов*. Однако сейчас, как считает Москва, «такие условия еще не созрели». «Но мы побуждали талибов* идти этим путем, который и откроет дверь для вожделенного ими признания», – заявил Кабулов.

    Делегация движения «Талибан*» провела в среду в Москве встречу со специальными представителями России, Китая и Пакистана по Афганистану, сообщил назначенный радикалами пресс-секретарь афганского МИДа во временном кабмине Абдул Кахар Балхи. По его словам, «три стороны обязались продолжать сотрудничество с новым исламским правительством Афганистана и работать вместе, чтобы добиться размораживания госрезервов афганского Центробанка». Утверждается, что «они выразили удовлетворение ситуацией в области безопасности в Афганистане и высоко оценили усилия нового афганского кабмина в этой связи».

    Представитель политического офиса талибов* в Катаре Мохаммад Наим, комментируя итоги прошедших консультаций, заявил: «Ничто не может оправдывать непризнание действующего режима в Афганистане». По его словам, новые власти Афганистана якобы «выполнили все необходимые для этого условия». Талибы* считают, что «причины, по которым международное сообщество не признает афганское правительство, не являются реалистичными».

    В среду в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Афганистан был представлен делегацией «Талибана*». Переговоры с экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России, объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы*, переговоры с нисми отвечают национальным интересам России.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (0)
    Талибы обсудили в Москве экономические отношения с Россией

    20 октября 2021, 18:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Талибская делегация (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) в ходе «московского формата» обсудила развитие экономических связей с Россией, заявил представитель делегации.

    «У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана», – цитирует неназванного представителя РИА «Новости».

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций «московского формата» по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (1)
    Талибы гарантировали безопасность консульских учреждений в Афганистане

    20 октября 2021, 21:56

    Текст: Елизавета Булкина

    Движение «Талибан*» (запрещено в России) гарантировало безопасность дипломатических учреждений, в том числе российских, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24».

    На вопрос возможности возобновления работы генконсульства России в Мазари-Шарифе он заявил, что «это может произойти».

    «Мы над этим работаем в межведомственном формате. Потому что тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы*, что подтверждается, между прочим, делом, гарантировали безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений», – передает слова Кабулова ТАСС.

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (1)
    Талибы решили провести в России двусторонние встречи

    20 октября 2021, 10:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Делегация талибов* (движение признано террористическим и запрещено в России), прибывшая на переговоры «Московского формата» по Афганистану, также проведет в Москве двусторонние встречи, сообщил представитель делегации движения Хайрулла Хайрхах.

    «Да, почему нет?», – сказал Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    В среду делегация движения прибыла в «Президент-Отель», там пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану, передает ТАСС.

    В многосторонних консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талиб* во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума примет участие также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

    Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

    Позже талибы подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

    Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (5)
    Путин призвал США и Европу помочь Афганистану деньгами

    22 октября 2021, 01:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.

    «Поскольку они (Соединенные Штаты – прим. ВЗГЛЯД) все-таки, как вы сказали, эту кашу заварили, [то власти США] тоже не должны снимать с себя ответственности за происходящие события и за будущие», – приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос, заданный в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Инструментов повлиять на ситуацию в Афганистане очень много, прежде всего [существуют] финансовые [возможности], в том числе и у Европы. <…> Они тоже несут ответственность за то, что там произошло», – сказал Путин в продолжение темы.

    Президент России подчеркнул, что надо «включаться всем» и помогать афганскому народу. «Мы должны исходить из того, что нельзя повторять ошибок прошлого, нельзя навязывать афганскому народу то, что пытался навязать Советский Союз. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытались навязать США», – подытожил Путин.

    Накануне Путин в ходе выступление на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.

    Ранее глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

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    Коментарии (1)
    На «московском формате по Афганистану» подняли вопрос признания талибов

    20 октября 2021, 15:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вопрос международного признания нового временного правительства Афганистана затрагивался на заседании в «московском формате», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    Кабулов сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «конечно, этот вопрос поднимался», передает ТАСС.

    Он указал, что делегации, участвующие в «московском формате», призвали ООН созвать международную донорскую конференцию «по оказанию социально-экономической помощи постконфликтному обустройству Афганистана».

    Вместе с тем он сообщил, что пока никаких сроков для формирования инклюзивного афганского правительства нет.

    Кабулов также заявил, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (0)
    Талибы возобновили выплату зарплаты учителям

    19 октября 2021, 20:45

    Текст: Евгения Шестак

    Учителя афганской провинции Бадахшан впервые за три месяца получили зарплату при правительстве движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России).

    Министерство образования – единственный орган, выплативший зарплату сотрудникам при правительстве талибов*, передает Sputnik Афганистан.

    На кадрах видно, как учителя стоят в длинных очередях у входа в Kabul Bank для получения зарплаты. 

    Ранее «Талибан*» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы. 

    Напомним, с момента захвата талибами Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Участники заседания в «московском формате» призвали оказать помощь Афганистану

    20 октября 2021, 21:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Участники встречи в «московском формате» по Афганистану призвали оказать республике неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам заседания.

    «Выражая глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, стороны выразили уверенность в необходимости мобилизации консолидированных усилий международного сообщества, направленных на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны», – приводит сообщение ТАСС.

    Кроме того, стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность становлению Афганистана в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности, соблюдающего базовые нормы в сфере прав человека.

    При этом страны-участницы призвали действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства.

    Напомним, участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН.

    Делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов* еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    В «московском формате» поддержали идею разморозки средств Афганистана для талибов

    20 октября 2021, 18:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Участники встречи «московского формата» по Афганистану выразили поддержку идее о разморозке финансовых средств для талибского правительства (движение «Талибан*» запрещено в России и признано террористическим), заявил глава делегации талибов* Абдул Салам Ханафи.

    «Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере. «Талибан*» ценит и приветствует инициативу Российской Федерации. У нас была очень хорошая встреча», – цитирует Ханафи РИА «Новости».

    Также представитель талибов* заявил, что в ходе встречи обсудил развитие экономических связей с Россией.

    Между тем и.о. главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки сообщил, что участники встречи разошлись в оценке нового правительства Афганистана.

    «Все страны, принявшие участие во встрече, были согласны в вопросе взаимодействия с правительством, разморозки активов. Был высказан ряд мнений о хорошем правлении, о том, чтобы иметь лучшее правительство в Афганистане», – сказал он.

    Напомним, делегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отеле», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН

    20 октября 2021, 19:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо созвать донорскую по отношению к «московскому формату конференцию по Афганистану под эгидой ООН, об этом говорится в заявлении участников формата.

    «Стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет», – цитирует заявление РИА «Новости».

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

    При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Лавров заявил об усилиях талибов по стабилизации ситуации в Афганистане

    20 октября 2021, 13:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Смена власти в Афганистане – свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, что «теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения», передает РИА «Новости».

    «Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани – эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата», – добавил он.

    Министр отметил, что Россия сожалеет из-за отсутствия на заседании делегации из США, передает ТАСС.

    «Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый спецпредставитель присоединится к шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата, в контексте выполнения тех договоренностей, которые вы здесь сегодня, я надеюсь, достигнете», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в Москве убеждены – «настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков».

    «Отмечаем предпринимаемые ими (правительством талибов*) усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата», – сказал глава российского дипведомства.

    Однако, подчеркнул он, «задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна», залог ее успешного решения видится «прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства».

    Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

    При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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