Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны

Лавров заявил об усилиях талибов по стабилизации ситуации в Афганистане

Смена власти в Афганистане – свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил на третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, что «теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения», передает РИА «Новости».

«Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани – эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата», – добавил он.

Министр отметил, что Россия сожалеет из-за отсутствия на заседании делегации из США, передает ТАСС.

«Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый спецпредставитель присоединится к шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата, в контексте выполнения тех договоренностей, которые вы здесь сегодня, я надеюсь, достигнете», – добавил Лавров.

Он отметил, что в Москве убеждены – «настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков».

«Отмечаем предпринимаемые ими (правительством талибов*) усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата», – сказал глава российского дипведомства.

Однако, подчеркнул он, «задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна», залог ее успешного решения видится «прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства».

Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.

При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.