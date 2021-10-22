Лидеры ЕС подтвердили готовность ввести персональные санкции против Белоруссии

Главы европейских стран на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в обнародованных выводах по итогам встречи.

«ЕС в соответствии со своим постепенным подходом продолжит противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе, путем принятия дальнейших санкций против лиц и организаций (причастных к миграционному кризису на границе ЕС и Белоруссии)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Это гибридная угроза. Нужно четко это говорить. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко использует людей для осуществления политики, происходит политическая инструментализация», – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.

По ее словам, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила новых экономических санкций в отношении Белоруссии. Они будут введены из-за притока мигрантов в Европу со стороны республики.

Напомним, число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло в октябре.

Немецкий федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.

Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.