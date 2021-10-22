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Лидеры ЕС подтвердили готовность ввести персональные санкции против Белоруссии
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Главы европейских стран на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в обнародованных выводах по итогам встречи.
«ЕС в соответствии со своим постепенным подходом продолжит противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе, путем принятия дальнейших санкций против лиц и организаций (причастных к миграционному кризису на границе ЕС и Белоруссии)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
«Это гибридная угроза. Нужно четко это говорить. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко использует людей для осуществления политики, происходит политическая инструментализация», – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.
По ее словам, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила новых экономических санкций в отношении Белоруссии. Они будут введены из-за притока мигрантов в Европу со стороны республики.
Напомним, число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло в октябре.
Немецкий федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
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Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Немецкий эксперт: В Берлине нашли новый повод для обвинений в адрес России
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«Европе нужно торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать – считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию и поймут, что это не так», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который назвал Россию ключом к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС через Белоруссию.
«Для ФРГ нынешний приток нелегалов – колоссальная проблема, потому что беженцы не хотят в Польше оставаться и бегут дальше в Германию. А Германия не хочет получить второй миграционный кризис, подобный тому, что был в 2015 году. Но министр внутренних дел Хорст Зеехофер не прав – беженцы, которые находятся в Белоруссии, попадают туда не по указаниям России», – сказал немецкий политолог Александр Рар в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Правительство ФРГ считает, что ключом к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию является Россия. Об этом глава МВД Зеехофер заявил в среду. «Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», – передал ТАСС слова немецкого министра.
По утверждению Зеехофера, руководство Белоруссии значительно расширило список стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Министр упомянул, в частности, Иран, Пакистан, ЮАР и Иорданию. Глава МВД Германии назвал действия Минска «гибридной угрозой». При этом Зеехофер подчеркнул, что белорусские власти «не могут ничего этого делать как минимум без знания или одобрения Москвы».
Пытаться решить проблему беженцев путем торга с Россией – по вопросу о «Северном потоке – 2», о снятии санкций и чему-то бы то ни было – не имеет смысла, ведь не Россия ответственна за ситуацию с нелегалами, попадающими в Европу через Белоруссию, отметил Рар.
«Есть мода винить во всем Россию. В том, что Россия не поставляет достаточно газа в Европу и Европа будет мерзнуть зимой, опять виновата Москва. Хотя Европа могла бы закупать газ у России заранее. В этом случае та же самая проблема, – подчеркнул эксперт. – При чем тут Москва? Европе нужно разговаривать и торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать. Считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию, на политику и поймут, что это не так».
Рар добавил, что в вопросе о беженцах власти стран ЕС проявляют явную непоследовательность. «Люди бегут в Европу, в том числе и через Средиземное море, и через границу Турции и Греции. Этих беженцев принимают, как только они попадают на территорию Европейского союза. Когда такие же мигранты попадают в ЕС через Белоруссию, то это какой-то криминал, и на людей смотрят, как на людей второго сорта», – заметил немецкий политолог.
Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло с начала октября. В понедельник федеральный профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение временного пограничного контроля на германо-польской границе в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Напомним, что в начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Ранее в августе польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы этого прибалтийского государства с Белоруссией – этот участок считается наиболее уязвимым с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.
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В метро Москвы появилась вакансия кассира со знанием узбекского или таджикского языка
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Московский метрополитен опубликовал на портале поиска работы Headhunter вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языков.
Соответствующее объявление было размещено на сайте поиска работы HeadHunter.
Кассирам предлагается зарплата в размере от 39 тыс. рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование, предпочтителен опыт работы с денежными средствами, также требуется знание таджикского или узбекского языка.
В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.
Среди преимуществ работы в вакансии указаны: трудоустройство и работа в соответствии с ТК РФ, бесплатный проезд в столичном метро, бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до места работы и обратно, премирование по итогам работы за полный календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профессиональное образование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. При этом департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.
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В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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Лидер «зеленых» в Германии обвинила Россию в газовом шантаже
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Сопредседатель партии «Союз 90/»зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
«Мы видим игру в покер со стороны России», – сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Она заявила, что определенную роль в росте цен на газ играют повышенный спрос и ограниченное предложение, «мы слышим о сокращении поставок газа» из России. «Мы не должны позволять себя шантажировать», – передает слова Бербок Deutsche Welle.
Политик призвала соблюдать законодательство Евросоюза, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. «Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», – отметила Бербок.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил »истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Премьера Польши обвинили в стремлении ослабить ЕС и «порадовать Путина»
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Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обвинили в «ослаблении» Европы, которое якобы «обрадует» президента России Владимира Путина.
В ходе правового конфликта между Варшавой и Брюсселем Моравецкий обвинил Евросоюз (ЕС) в «шантаже», цитирует «ИноСМИ» немецкую Die Welt.
«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», – сказал он, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
Премьер добавил, что подобная практика стала методом общения с некоторыми странами ЕС.
Слова Моравецкого вызвали активное неприятие большинства европейских парламентариев.
«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в ЕС. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу», – сказал председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.
По его мнению, речь Моравецкого весьма порадует прежде всего Владимира Путина, а такое допускать нельзя.
«Я прошу вас прекратить такое поведение», – потребовал Вебер.
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. После этого в стране прошли акции протеста оппозиционеров.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Европарламент потребовал лишить Польшу финансирования из фондов ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится бунт Польши против Евросоюза.
Минсельхоз придумал решение проблемы дефицита рабочих в агропромышленном комплексе
Министерство сельского хозяйства планирует привезти рабочих из Узбекистана в рамках пилотного проекта, разработанного для развития отрасли.
Интерес больше остальных проявили птицеводческие компании, рассказали участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября, передает «Коммерсант».
Минсельхоз до конца недели собирает заявки от компаний, для которых ввезут до 3,5 тыс. работников. Компаниям необходимо будет заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана. Также нужно оплатить работникам тестирование на вирусы, перелет и расходы на патент. За одного работника придется отдать примерно 40-50 тыс. рублей.
Отмечается, что ведомство контролирует кадровое обеспечение АПК и при необходимости готовит и направляет в Минтруд необходимые предложения. Нынешняя ситуация в АПК оценена как стабильная, АПК обеспечен трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, говорят в Минсельхозе.
Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева прокомментировала инициативу Минсельхоза ввести рабочих из Узбекистана. По ее словам, проблему нехватки кадров решить будет можно, но навряд ли это позволит увеличить производство.
Росстат сообщал, что с января по сентябрь поставки мяса птицы снизились на 1,7%, до 4,05 млн тонн год к году. Как пишет издание, к этому привело к увеличению себестоимости производства, дефицит инкубационного яйца, вспышки птичьего гриппа.
Также отмечалось, что многие компании отказываются обеспечивать производство на уровне прошлого года, чтобы сохранить высокий уровень цен. По данным Минсельхоза, отпускные цены на мясо птицы за неделю на 13 октября выросли на 1,9%, до 133,37 руб. за кг.
Председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» Иван Мухин заявил, что набор рабочих из-за границы несет риски. Может случиться так, что из зарплаты иностранцев будут вычитывать все расходы работодателя, из-за чего мигранты окажутся привязанными к работе.
Ранее сообщалось, Минсельхоз ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2021 году составит 34-35 млрд долларов.
Европарламент потребовал лишить Польшу финансирования из фондов ЕС
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Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Соответствующую резолюцию на прошедшей в четверг пленарной сессии в Страсбурге поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, еще 16 европейских парламентариев воздержались, передает РИА «Новости».
«Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны… Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности, призывает Еврокомиссию и Совет ЕС действовать, включая: инициировать процедуру нарушения в суде ЕС, ввести в действие положение об условном механизме (финансирования стран из фондов ЕС), отказать в утверждении польского национального плана восстановления экономики, лидерам на саммите обсудить ситуацию в Польше и принять совместную декларацию в самых решительных выражениях», – говорится в заявлении по итогам принятия резолюции.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
В США обратили внимание на разлад с Евросоюзом из-за России
НАТО переживает серьезный кризис и не может отстаивать западные интересы из-за Европы, которая выбирает сотрудничество с Россией и Китаем, пишет журналист газеты Wall Street Journal Уильям Галстон.
Журналист пишет, что уже не вернуть те времена, когда ЕС и США вместе противостояли Советскому Союзу, при этом инициатива флагманов ЕС сотрудничать не только с Россией, но и с Китаем угрожает американскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналист уверен: мнение Вашингтона имеет меньшее значение для Франции и Германии, сообщает РИА «Новости».
«Несмотря на решительные возражения США, Германия завершила строительство газопровода «Северный поток – 2», укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осажденную демократию на Украине. <...> Между тем Франция объединилась с Германией, чтобы добиться по отношению к России более примирительной позиции, чем США и большинство стран Центральной и Восточной Европы могут принять», – говорится в статье.
По мнению журналиста, позиция европейских государств объясняется желанием вести политику самостоятельно, исходя из европейских, а не только американских интересов. При этом он пишет, что роль Европы на мировой арене заключается исключительно в безоговорочной поддержке Соединенных Штатов.
Также автор Wall Street Journal ссылается на мнение бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Экс-лидер военно-политического блока уверен, что Европа не может и не должна быть уравновешивающей силой в отношениях со странами, которые считаются противниками Североатлантического альянса.
Ранее в США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России.
Польские пограничники сообщили о штурме границы мигрантами
Нелегальные мигранты осуществили попытку штурма белорусско-польской границы, против них применили силу и газ, сообщила пограничная стража Польши.
«Патруль пограничников, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу», – цитирует сообщение польского ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что около шести человек бросали бревна на пограничное ограждение. В сторону пограничников и военных они кидали камни, «их действиям помогали сотрудники белорусских служб».
В это место направились дополнительные патрули, а также силы армии и полиции. Польская погранслужба отметила, что «иностранцы, находящиеся на белорусской стороне, обладают опасными инструментами (топорами и ножами)».
«В отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ. 16 нелегальных мигрантов, которые проникли на польскую территорию, в соответствии с постановлением МВД, были возвращены на линию границы с Белоруссией», – заключили там.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
МИД Белоруссии поддержал премьера Польши по поводу недовольства политикой ЕС
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался в поддержку тезисов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в его «праведном гневе» по поводу политики ЕС.
В частности, глава белорусского МИД провел параллели между высказываниями польского премьера и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Макей процитировал несколько высказываний Моравецкого, в частности, о том, что «слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов». Также в цитатах Моравецкого содержится призыв к одинаковым правилам игры для всех стран, обращение к ЕС уважать различия стран, а также высказывается протест против финансового шантажа, языка угроз и штрафов как метода политики в отношении одного из государств, передает РИА «Новости».
«Сказанное – слово в слово повторяет суть многократных заявлений руководства Беларуси и лично президента Лукашенко, обвиняемого в «авторитаризме» и даже «диктаторстве». Соль, однако, заключается в том , что произнесено это «демократом» Моравецким, премьер-министром Польши во время недавних слушаний в Европарламенте», – подчеркнул Макей.
По его словам, хотя и есть спорные моменты, но в целом он хочет «искренне поддержать господина Моравецкого в его праведном гневе против цивилизационного шантажа и экономического принуждения».
«Очень точные, а главное своевременные подходы демонстрируют польские коллеги. На этом фоне нет даже смысла рассуждать о «двойных стандартах» или вообще о каких-либо стандартах, ибо и так все ясно», – заключил глава МИД Белоруссии.
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится бунт Польши против Евросоюза.
Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза
Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в 107-м саммите глав государств и правительства Евросоюза – на этом посту в последний раз, поэтому лидеры стран ЕС провели небольшую церемонию прощания.
Во время выступления глава Евросовета Шарль Мишель назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее – Рим без Ватикана, Париж без Эйфелевой башни.
«Я знаю, что вы не любите сюрпризов и праздников. Я надеюсь, что вы не будете сердиться за эту церемонию на вашем последнем саммите», – цитирует Мишель ТАСС.
Он сообщил, что с начала работы Евросовета было проведено 214 заседаний, а Меркель участвовала в половине – 107.
Мишель отметил, что уход Меркель затрагивает каждого, наполняя эмоциями, заявив, что участникам будет не хватать мудрости канцлера, особенно в сложные времена.
«Ваша крайняя трезвость и простота - это очень мощное оружие обольщения. Вы не покидаете нас. Ваш дух и опыт останутся с нами», – заключил он, а после последовали аплодисменты.
В конце церемонии Шарль Мишель вручил Меркель подарок, предназначенный для членов Евросовета – художественное изображение здания «Европа».
Отмечается, что автором подарка стал голландско-французский дизайнер и художник Максим Дутер.
Ранее сообщалось, что Меркель не исключила новых экономических санкций в отношении Белоруссии. Они будут введены из-за притока мигрантов в Европу со стороны республики.
ЕК осудила затягивание начала переговоров о приеме Албании и Македонии в ЕС
Затягивание запуска переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в Евросоюз подрывает его авторитет, заявила Еврокомиссия.
ЕК заявила, что обе страны «выполнили все условия для запуска переговоров о вступлении». Она призвала решить двусторонние проблемы, из-за которых Болгария блокирует начало переговоров, передает ТАСС.
Напомним, спор Болгарии и Северной Македонии носит исторический и идеологический характер и касается национальной идентичности македонцев и их языка, который София называет болгарским. Прежде вступление блокировала Греция. Албания стала заложницей конфликта, так как страны принимают группами.
Организаторы не включили Белоруссию в список участников Евровидения
Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022», об этом стало известно из информации на официальном сайте европейского песенного конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине.
Согласно опубликованной на официальном сайте Евровидения информации, организацией и вещанием конкурса занимается 41 компания. «Конкурс в 66 раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения». Белоруссии в списке участников нет. Всего в конкурсе примут участие 39 стран, передает РИА «Новости».
Напомним, в мае Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса «Евровидение», приостановил членство Белоруссии. В Белтелерадиокомпании, которая является организатором национального отбора в Белоруссии, заявили, что «Европа испугалась песню про зайцев», назвав решение организаторов Евровидения позорным.
Изначально планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике. Однако Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. Белоруссия по требованию организаторов изменила песню для конкурса. Однако республике вновь отказали в участии в Евровидении под предлогом не соответствия новой песни правилам конкурса.
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Белоруссия закрыла генконсульство в Нью-Йорке
Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке закрылось в соответствии с постановлением совета министров республики, подписанным премьер-министром Романом Головченко.
«Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)», – передает ТАСС текст документа.
Генконсульство ранее сообщило, что прекращает работу 21 октября по требованию американской стороны.
Ранее посольство США в Белоруссии сократило штат сотрудников по требованию Минска.
Напомним, МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек в ответ на введение Вашингтоном санкций.
В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы.
Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию.
Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.