Полицейские Германии призвали вернуть контроль на границе с Польшей

В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей, сообщили немецкие СМИ.

Как передает Deutche Welle со ссылкой на газету Bild, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности «коллапса» на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, «растет почти взрывообразно» уже несколько месяцев.

По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о «существенной дополнительной нагрузке» на немецких полицейских, а также о «значительный риске для здоровья», так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.

Теггац признал в своем послании, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский «диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой». Европа не должна ввязываться в подобные «игры», предупреждает глава профсоюза полиции.

Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.

Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.