Эксперт: От введения нерабочей недели выиграют зарубежные курорты

«Те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам в первую очередь в Крым и в Сочи», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский. Так он прокомментировал сообщения о росте спроса на поездки в нерабочую неделю.

«Неделя «каникул» для всей страны – это неожиданно возникшее время для поездок. Однако руководство нашей страны сейчас рекомендует не перемещаться между регионами и вообще дома посидеть. В итоге люди находятся в состоянии раздрая, и мы сами тоже ничего не понимаем», – говорит Уманский.

«Нам много звонят, спрашивают: «Можно ехать или нет? Открыто или закрыто?». Мы не можем рекомендовать ехать куда-либо, поскольку это противоречит позиции государства, но и не можем отговаривать, ведь это дело каждого», – заметил Уманский

«В результате у нас имеет место двоякая картина. С одной стороны, те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам в первую очередь в Крым и в Сочи. Спрос на билеты в эти регионы вырос на 40%, согласно имеющимся данным», – рассказал представитель РСТ.

С другой стороны, «более консервативная публика – приверженцы организованного туризма, приобретающие путевки в турагентствах и у туроператоров, чтобы все было безопасно» – не торопится идти в кассу, отметил Уманский.

«Эта аудитория ждет уточнения правил игры, – пояснил представитель Союза туриндустрии. – Люди предполагают, что после громких заявлений о резком росте бронирования билетов может следом вылететь распоряжение – например, о закрытии авиасообщения или чем-то подобном. К тому же на фоне введенной нерабочей недели регионы почти сразу друг за другом начали соревноваться, кто жестче введет ограничения». В целом сложно сказать, что все российские туристы повсеместно принялись скупать путевки, отметил Уманский.

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«Не следует забывать, что во всей этой ситуации в любом случае выиграют зарубежные курорты, особенно Турция и Египет, – считает собеседник. – Они точно не намерены ничего закрывать и только получат прибавку (в числе российских туристов) на нерабочую неделю. Туда не просто могут полететь наши люди, они точно полетят – и организованные туристы тоже. Турция, например, не требует QR-кодов, ей достаточно ПЦР-теста, там все открыто – рестораны и все остальное».

Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, в целом в канун нерабочей недели растет спрос на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала исполнительный директор АТОР.

По словам Ломидзе, в среду «был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября». «Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает слова руководителя АТОР агентство РИА «Новости».

Количество поисков авиабилетов в Калининград, Иркутск и Сочи аномально выросло после того, как в России объявили нерабочие дни, сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту авиаперевозчика «Победа».

Напомним, в среду президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

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