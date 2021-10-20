В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена до конца года

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20 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Зачем Россия зовет США в «Минск»

Во время одной из встреч Путина и Керри российский лидер предложил США включиться в решение украинского вопроса Михаил Метцель/ТАСС
Москва давно предлагала Вашингтону подключиться к нормандскому формату для остановки конфликта в Донбассе. Признание прозвучало из уст главы МИД Сергея Лаврова. По его же словам, нынешний формат «четверки» не так уж важен для разрешения украинского вопроса. Когда и почему Москва поняла необходимость расширения нормандской четверки? Подробности...
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Гибель гордости русского флота до сих пор вызывает споры

Линкоры типа «Севастополь» включили в себя многие передовые разработки того времени общественное достояние
В октябре 1911 года на заводе «Руссуд» в Николаеве началось строительство линкора «Императрица Мария», яркая жизнь которого прервалась 20 октября 1916-го, ровно 105 лет назад. Всего за полтора года службы корабль успел стать флагманом адмирала Колчака, а его загадочная гибель до сих пор вызывает споры среди историков и будоражит фантазию писателей. Чем еще был уникален «русский суперкорабль»? Подробности...
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Политику США на Балканах меняют опасные люди

Посол США в Сербии Кристофер Хилл и спецпредставитель по Балканам Габриэль Эскобар U.S. Department of State
В Белград приезжает новый посол США – Кристофер Хилл, карьерный дипломат, прекрасно знакомый с местными реалиями. А пост спецпредставителя президента по Балканам ранее занял Габриэль Эскобар, личность еще более примечательная и опасная. Вашингтон как будто проснулся и резко меняет политику в регионе – она станет более наглой, жесткой и антисербской. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию?» Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...

ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать, наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 7 комментариев

Цены продолжат расти

Обсуждение: 6 комментариев

Россия разрывает отношения с НАТО

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
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    В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена до конца года

    20 октября 2021, 14:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в нынешнем году, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «во время недавней встречи (помощника президента России Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря США Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания», передает РИА «Новости».

    «После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», – добавил он.

    Комментируя возможность встречи президентов России и США в нынешнем году, Песков заявил: «Ну, в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем».

    Напомним, Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.

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    Американист назвал цель обысков в домах родни Дерипаски в США
    		    20 октября 2021, 12:10
    Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
    Текст: Елена Лексина

    «В США пытаются связать деятельность Дерипаски с «вмешательством» России в американские выборы 2016 года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    «Формальным поводом для обысков послужило расследование минюста США, который уполномочен контролировать соблюдение введенных санкций против персоналий и компаний России», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Процедура простая: поскольку санкции по определению относятся к вопросам национальной безопасности США, то судебный ордер на обыск в доме нарушителя санкционного режима можно получить достаточно быстро», – добавил он.

    По словам политолога, точных данных о том, что конкретно искали в доме Дерипаски или его родственников, пока нет. «Мы знаем, что бизнесмен находится под американскими санкциями и долгое время выводил из-под них объединенную компанию «Русал» за счет сокращения своего присутствия там, – пояснил Дробницкий. – Но в данном случае для проведения обысков достаточно было только подозрений в обходе американских санкций».

    Однако подоплека этого дела уходит корнями в давнишнюю историю «вмешательства» России в американские выборы 2016 года. «В этом плане логика основывается на следующей цепочке: российский бизнесмен с большими активами – это обязательно «олигарх, связанный с Владимиром Путиным». Более того, известно, что Дерипаска вел какие-то дела с американским лоббистом и первым руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Следуя этой «логике», выходит, что Путин якобы финансировал выдвижение Трампа на пост президента США, – рассказал собеседник. – Именно эта версия сейчас раскручивается и всячески притягивается за уши в США».

    «До этого в Вашингтоне уже практически признали «русское дело» выдумкой и подлогом. Но как только начали арестовывать людей, стоявших во главе этого обмана, произошли обыски в доме Дерипаски и начались новые спекуляции на тему вмешательства России в американские выборы», – указал американист.

    Эксперт также напомнил, что похожим образом пытались привязать деятельность Пола Манафорта на посту советника экс-президента Украины Виктора Януковича к «российскому вмешательству» в дела Украины. «Сделали все просто – стали утверждать, что Манафорт работал на «пророссийского» президента, хотя мы знаем, насколько он был «пророссийский», – отметил Дробницкий.

    «С Трампом же Манафорт работал очень недолго. Он очень хороший аппаратчик, знающий все нюансы американской партийной кухни, и к тому же известный лоббист. Именно поэтому его сделали главой предвыборного штаба Трампа. В его задачу входило успешное выступление Трампа на праймериз и получение одобрения со стороны Республиканской партии. Со своей задачей он справился и отправился заниматься своими делами», – объяснил эксперт.

    «Сейчас предполагается, что Дерипаска имел какие-то бизнес-отношения с Манафортом. Но в этом нет ничего противозаконного, он же лоббист. Если какая-то компания хочет улучшить свой имидж среди инвесторов на американских биржах, значит, ей необходимо создать положительный образ, чем и мог заниматься Манафорт. И, насколько я понимаю, именно эти деньги могли быть задекларированы в полном соответствии с американским законодательством», – предполагает Дробницкий.

    Эксперт обратил внимание на то, что эта ситуация должна заставить российских и других бизнесменов, имеющих доступ к стратегическим предприятиям, серьезно задуматься. «Если в Китае, России и других странах человек достаточно приближен к стратегическим ресурсам, то ему лучше минимизировать свои отношения с Западом. В противном случае за ним придет ФБР и начнет всячески «трясти», а формальный повод найти легко. Так что в США нет неприкасаемых людей», – заключил собеседник.

    Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски.

    Сначала начались обыски в огороженном двухэтажном особняке по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад, Вашингтон. Они заняли более десяти часов. Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР начали выносить из дома коробки и чемоданчики. Они погрузили их в служебные внедорожники и уехали. Также они забрали припаркованный у дома черный джип Ford Edge.

    Чуть раньше завершились обыски в доме № 12 на Гэй-стрит в Нью-Йорке. Пока американские спецслужбы работали, улица была перекрыта. Сотрудники ФБР также выносили из дома коробки с вещами. Погрузив их в фургон, они уехали в сопровождении автомобилей с мигалками.

    Агенты ФБР отказались комментировать произошедшее, однако представитель бизнесмена сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались. Известно также, что на фоне обысков стоимость акций «Русала» упала на 4,09%.

    Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.

    Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.

    Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

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    Коментарии (16)
    Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19

    19 октября 2021, 21:32

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13.00 проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом и введению 9-дневных выходных дней.

    «Завтрашнее совещание Путина с членами правительства, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и введение 9-дневных выходных дней во всей стране, назначено на 13.00», – сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

    Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

    Коментарии (38)
    Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине
    		    19 октября 2021, 15:38
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Россия возобновила с США диалог по ситуации на юго-востоке Украины, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с (Дмитрием) Козаком, который у нас курирует в администрации (президента России) Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

    Напомним, в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.

    Также Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.

    Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.

    Коментарии (18)
    Песков: Решение о нерабочих днях будет опубликовано, когда Путин его примет
    		   19 октября 2021, 15:52
    Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
    Текст: Елизавета Булкина

    Как только президент России Владимир Путин примет решение о введении нерабочей недели из-за коронавируса, оно будет сразу же опубликовано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

    Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.

    Коментарии (49)
    Стало известно о расследовании ФБР против Дерипаски
    		    19 октября 2021, 23:45
    Фото: Pravda Komsomolskaya/
    Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ФБР и прокуратура Бруклина на протяжении нескольких лет вели расследования против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщили источники.

    New York Times пишет, что сейчас нет информации о том, связаны ли с указанными расследованиями обыски, которые проводятся в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Напомним, ФБР проводит обыск в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель россиянина сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.

    Коментарии (5)
    Обыски у родственников Дерипаски в США завершены
    		    20 октября 2021, 04:33
    Фото: H24/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Сотрудники ФБР завершили обыск в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщают информационные агентства.

    Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР принялись выносить из дома коробки и чемоданчики, которые погрузили в служебные внедорожники. После этого сотрудники ФБР уехали. С момента появления первых новостей об обысках прошло более 10 часов, передает  РИА «Новости».

    Жители фешенебельного вашингтонского района, где находится дом, говорят, что давно не видели его обитателей. Так, мужчина, совершавший вечернюю пробежку, рассказал, что «бывал в этом доме еще при прежних владельцах – годы назад». По его словам, особняк в прошлом принадлежал Пенни Прицкер – миллиардерше и министру торговли в администрации Барака Обамы.

    Напомним, до этого ФБР завершило обыск в Нью-Йорке. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.

    Коментарии (9)
    Лавров счел фантазиями заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным

    19 октября 2021, 14:53

    Текст: Евгения Шестак

    Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой, власти «фантазируют повсеместно и ежедневно», заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    В качестве примера глава МИД привел высказывание одного из украинских политиков о том, что окружение Путина не советует ему встречаться с украинским лидером из-за непредсказуемости итогов переговоров. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он назвал подобные заявления фантазиями.

    «Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – добавил министр.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. 

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.

    Коментарии (7)
    Путин пообещал дать поручение генпрокуратуре проверить ситуацию с перевалкой грузов

    19 октября 2021, 17:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Генпрокуратуре России и правоохранительным органам будут даны поручения о проведении проверок по ситуации с использованием государственной транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года, Путин привел в пример одну из коммерческих компаний, которая с 2019 по 2020 год арендовала объекты инфраструктуры в морском порту Выборга и перечислила Росморпорту 21 миллион рублей, а сама заработала 1,2 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».

    «То есть ей отдали все за копеечку, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает», – сказал Путин.

    Президент отметил, что Ростехнадзор до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2020 годах территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях в регионах.

    По словам главы государства, по результатам работы экспертов правоохранительным органам обязательно будут даны соответствующие поручения.

    Ранее Путин указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.

    Коментарии (4)
    ФБР забрало припаркованный у дома родственников Дерипаски джип

    19 октября 2021, 22:40

    Текст: Антон Антонов

    Агенты ФБР эвакуировали черный джип, припаркованный у дома родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщают информационные агентства.

    Двухэтажный особняк расположен в фешенебельном районе. Ford Edge обыскали, отогнали за ворота и погрузили на эвакуатор. Как следует из открытых баз данных, машину выпустили в 2013 году в Канаде. Кроме того, стало известно, что сотрудники ФБР выносят коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, где также проходит обыск, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщили, что ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в США. Позднее представитель бизнесмена заявил, что обыски идут в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне, «сам Олег Дерипаска их собственником не является». Уточняется, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.

    Дерипаска в прошлом указывал, что связанные с ним объекты недвижимости в США ему напрямую не принадлежат. Что касается домов в Нью-Йорке, то, как сообщали СМИ, один из них находится на улице Гэй Стрит в районе Гринвич Виллидж. Это небольшая улица длиной всего 85 м в центре Нью-Йорка.

    Относительно дома в Вашингтоне известно, что он принадлежит делавэрской фирме Hestia LLC, про которую газета Washington Post писала со ссылкой на источники, что она связана с Дерипаской. Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 млн долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 млн долларов. Это двухэтажный дом, построенный в 1986 году, жилой площадью в 1080 кв. м. В доме 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.

    Коментарии (10)
    Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

    20 октября 2021, 13:01

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.

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    Обсуждение:  7 комментариев

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями. 

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    ФБР завершило обыск у родственников Дерипаски в Нью-Йорке

    20 октября 2021, 00:28

    Текст: Антон Антонов

    Сотрудники ФБР завершили обыск в доме на Гэй-стрит в Нью-Йорке, который принадлежит, предположительно, родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщают информационные агентства.

    Пока проводился обыск, улица была перекрыта. Дом покинул большой фургон в сопровождении машин с мигалками. Сотрудники ФБР выносили из дома коробки с вещами. Сейчас дом заперт, движение по улице открыто, передает РИА «Новости».

    Напомним, ФБР также проводит обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.

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    Путин поднял проблему наполняемости дорожных фондов при переходе на экотранспорт

    19 октября 2021, 16:24

    Текст: Евгения Шестак

    После перехода на экологичный транспорт могут возникнуть проблемы с поступлениями в дорожные фонды, заявил президент России Владимир Путин на заедании президиума Госсовета.

    «В цене традиционного топлива заложен акциз, он является основой, основной статьей доходов дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог», – цитирует ТАСС главу государства. 

    По его словам, смещение спроса в сторону экологически чистого топлива может повлиять на наполняемость дорожных фондов. Он поручил правительству представить доклад о том, какие решения в связи с этим планируется принять.

    «Да, это сейчас еще, может, не очень заметно, но тенденция такая есть, мы должны иметь это в виду», – указал Путин. 

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне пересядут в электромобили. 

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    Путин назвал эффект от вложений в сферу транспорта в России

    19 октября 2021, 17:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    В ближайшие 15 лет российские власти направят на развитие транспортной отрасли более 60 трлн рублей, ожидается, что совокупный эффект от этих вложений составит порядка 160 трлн рублей к 2050 году, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

    «Мы предполагаем направить [в эту сферу] примерно 60,4 трлн рублей – это суммарные инвестиции до 2035 года в отрасль. Это значительные средства. И рассчитываем получить совокупный эффект для экономики от данных инвестиций где-то в 160 трлн рублей», – приводит его слова ТАСС.

    По словам главы государства, согласно планам, 90 из 160 трлн рублей «должны быть реализованы в период 2021-2035 годов», а еще 70 трлн рублей – в период до 2050 года.

    Ранее Путин на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.

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    Путин заявил о колоссальном потенциале России в плане научных открытий

    19 октября 2021, 16:09

    Текст: Наталья Ануфриева

    У России – самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий, заявил глава государства Владимир Путин.

    Путин заявил об этом в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества. Запись опубликована на сайте Кремля.

    Он привел в пример Мировой океан: «Ученые говорят, что он изучен не более, чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны».

    Президент отметил также потенциал в изучении пещер: «На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тыс. объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны».

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    Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии России

    19 октября 2021, 15:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

    «Я прошу правительство не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний», – сказал он во вторник на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что перелеты малой авиации должны стать более доступными.

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