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Медработников задержали за подделку сертификатов о вакцинации в Подмосковье
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В подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток, рассказала глава ГУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Услугами злоумышленников воспользовались более 60 человек. Сейчас по ходатайству следователя Московский областной суд арестовал восемь граждан, подозреваемых в мошенничестве с сертификатами, передает ТАСС.
Следствие считает, что два медработника вносили ложные данные о прохождении вакцинации граждан в систему госучета, а затем выдавали поддельные справки и сертификаты. Посредники занимались поиском желающих приобрести такой сертификат, делали они это через интернет.
Следователи осмотрели места происшествия, провели не менее 19 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, провели более 20 допросов.
Дело сопровождают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области.
Ранее сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России.
В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом.
Врачи объяснили разницу между антителами после коронавируса и вакцинации
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Большинство антител, которые образуются после болезни, не дают защиты, вирус приносит серьезный вред организму. В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные», которые никак не влияют на здоровье, их достаточно, чтобы бороться с болезнью.
«В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные». Большая часть вакцин содержит только определенный фрагмент коронавируса или генетический материал, кодирующий его. И в данном случае антитела образуются только в отношении этих участков, а не всего вируса. Поэтому более узкий спектр антител», – цитирует «Вечерняя Москва» врача-иммунолога Николая Крючкова.
Он добавил, что исключением в данной ситуации являются инактивированные цельновирионные вакцины «КовиВак», Sinopharm, Sinovac, в них содержится хоть и «убитый», но цельный вирус. Но антитела образуются в меньшем количестве, чем после болезни, и не идентичные тем, которые появляются у переболевших.
«Вирус все же неживой. Он не размножается. Также при инактивации вирусных частичек происходит изменение антигенного состава. Многие считают, что поэтому лучше встретиться с цельным вирусом. Но надо помнить, что заражение вирусом влечет за собой целый ряд негативных последствий, включая летальный исход. Кроме того, нам и не нужно для того, чтобы организм эффективно справлялся с инфекцией при повторной встрече с ней, иметь полный слепок антигенного состава вируса», – добавил Крючков.
Большинство антител, которые образуются после встречи с вирусом, не дают защиты. Главное для человека – высокое количество нейтрализующих антител. Поэтому вакцины достаточно, чтобы организм запомнил опасного противника и начал борьбу с ним при новой встрече.
«Понятно, что иммунитет после вакцины не равен иммунитету после инфекции. Но естественная инфекция гораздо хуже, потому что это – заболевание со всеми последствиями», – подчеркнул врач.
Инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь пояснил, что натуральные и вакцинные антитела отличаются друг от друга по составу. Также искусственные антитела отличаются друг от друга в зависимости от того, каким препаратом был иммунизирован человек.
«Но, помимо самого названия антител, еще вопрос в качестве антител и в том, как формируется иммунитет. Так вот по «ЭпиВакКороне» видим, что эффективность невысока относительно «дельта»-штамма. «Спутник», хоть и дает иммунитет от спайкового белка, но эффективность его высока в плане того, чтобы не заразиться. «КовиВак» дает различные виды антител, но его эффективность, по достоверным данным, пока мы не знаем. По предварительным сведениям, против индийского штамма она тоже снижается», – добавил врач.
Тимаков подчеркнул, что «вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, серьезнейшие изменения в органах и их работе, вакцины же являются неживыми, на органы не влияют, в организме инфекция не размножается». Поэтому выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, добавил врач.
По словам Крючкова, есть предположение, что естественные антитела сохраняются в организме чуть дольше, нежели поствакцинные. Ученые ведут работу по этому вопросу.
Также он подчеркнул, что максимум антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же количество антител снижается после заболевания довольно быстро.
«Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10% примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых через 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА», – добавил Крючков.
«Срок от 5 до 8 месяцев считается нормальным для прохождения вакцинации после болезни или ревакцинации. Есть наверняка люди, у которых иммунитет сохраняется гораздо дольше, например год. Но их выявить сложно»,– подчеркнул врач.
В свою очередь Тимаков отметил, что сегодня и искусственные, и натуральные антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в долгосрочном будущем и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестно. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких.
За минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Толстой объяснил недоверие людей к вакцине от COVID
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Государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, считает депутат Госдумы Петр Толстой.
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
По его мнению, ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, а подход «мы сказали, а вы делайте» тут не работает.
«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», – заключил политик.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров отмечал, что через месяц число россиян, заразившихся коронавирусом, может превысить 1 млн человек.
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Экспорт российских вакцин превысил 700 млн долларов
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Россия получила в текущем году от экспорта вакцин против коронавируса 713,7 млн долларов, следует из таможенной статистики.
Отмечается, что поставки увеличились к концу года. Так, летом было продано в три раза больше вакцин, чем за первые пять месяцев года. Причем продажи в каждом летнем месяце превышали 100 млн долларов, а максимальная прибыль была получена в августе – 123,8 млн долларов, передает РБК.
В пятерку лидеров по покупке российских препаратов против коронавируса входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти страны приходится более 60% экспорта в денежном выражении.
По данным издания, страны, которые стали покупать больше российских вакцин, заключили контракты на поставку «Спутника V», одобренного в настоящее время в 70 государствах.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
«Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин
Иностранцы, которые захотят въехать в США, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщил Госдеп. Российский «Спутник V» в число таких вакцин пока не входит.
Новые меры, предусматривающие вакцинацию для пересечения границ США, вступят в силу с 8 ноября. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что «от иностранцев, приезжающих в США», станут требовать «доказательств полной вакцинации от COVID-19», передает РИА «Новости».
При этом «вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ». Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.
На прошлой неделе ВОЗ заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». В РФПИ заявили, что разработчики «Спутника V» намерены получить одобрение препарата ВОЗ до конца года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации, устранены, остались административные процедуры. «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
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В России выявили 33,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33208 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33208 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6545, Санкт-Петербурге – 3088, Московской области – 2403.
Всего в стране выявили 7 958 384 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 981 907 человек, из них вылечились за сутки 22 268 человек.
Также за сутки зафиксировано 1002 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.
Накануне, 15 октября, в России выявили 32196 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1012.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток
Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в документе .
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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Назван вероятный срок регистрации препарата от коронавируса «МИР 19»
Регистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца 2021 года, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
В ФМБА сообщили, что в Минздрав поданы все необходимые документы, включая промежуточный отчет по второй фазе клинических исследований, передает РИА «Новости».
Сообщается, что регистрационное досье внесено «в четверг, 14 октября, в электронной форме, а 15 октября в бумажной форме». Сейчас «набор пациентов продолжается», передает ТАСС.
Напомним, «МИР 19» – это этиотропный препарат. Новинка является антидотом против вируса, работа основана на механизме интерференции РНК. Разработчиком является ГНЦ Институт иммунологии ФМБА.
В России выявили 34,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 34325 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 34 325 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6823, Санкт-Петербурге – 3097, Московской области – 2768.
Всего в стране выявили 8 027 012 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 017 055 человек, из них вылечились за сутки 16 431 человек.
Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 224 310 человек.
Накануне, 17 октября, в России выявили 34 303 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иммунолог предупредил о затяжной суперволне коронавируса
Суперволна коронавируса продлится до весны, заметного снижения заболеваемости не произойдет, сильной стабилизации ситуации не будет, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны осень-зима-весна. Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя. Сильной стабилизации ситуации не будет. Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовем ее большой суперволной», – цитирует Крючкова Ura.ru.
По словам эпидемиолога Эдуарда Шункова, длительно циркулирующий вирус должен терять свои свойства, не приводя к летальному исходу среди его носителей. «Однако, заболеваемость связана с рядом факторов, обусловленных поведением людей, их настороженностью, их желанием соблюдать профилактические меры и следовать ограничительным мероприятиям. Когда появляется вакцина, окончание эпидемии – это вопрос времени», – подчеркнул он.
Шунков перечислил много моментов, которые повлияли на развитие эпидемии негативно. По его словам, СМИ недостаточно информировали население об опасности вируса, также вирус распространился из-за неправильного использования маски и высокого спроса и цены на нее. «Носили одну и ту же маску на протяжении длительного времени, или вообще могли использовать неэффективные салфетки с прорезями для ушей, которые никакой противовирусной защиты не оказывали», – заключил эпидемиолог.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
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В России выявили 34,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 34 303 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6740, Санкт-Петербурге – 3323, Московской области – 2759.
Всего в стране выявили 7 992 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 000 624 человек, из них вылечились за сутки 18 717 человек.
Также за сутки зафиксировано 997 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 223 312 человек.
Накануне, 16 октября, в России выявили 33 208 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1095.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 45%
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Уровень коллективного иммунитета в РФ оценивается в 45%, в Москве он составляет 61%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 15 октября, первым компонентом в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.
«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом в России проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла – 47,5 миллиона раз», – говорится в сообщении оперштаба.
Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф, данные будут обновляться еженедельно.
«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
По ее словам, данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, при выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: вакцинацию, действующие ограничения, оперативные данные по заболеваемости.
Голикова отметила, что эти данные позволят гражданам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидситуация в регионах при планировании путешествия.
Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс.населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
Ранее за минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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Инфекционист объяснил необходимость повышения квалификации по вакцинопрофилактике для медиков
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Для повышения числа вакцинированных россиян следует организовать дополнительное обучение о вакцинопрофилактике для практикующих медработников, так как их мнение является определяющим для человека, принимающего решение о вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в России врачи «сильно не дорабатывают в разъяснительном плане», обратив внимание на низкий уровень вакцинации в стране. Кроме того, он призвал население как можно скорее сделать прививку против коронавируса, своевременно проходить диагностику, а также не забывать о мерах предосторожности.
«Сейчас наблюдается недостаток приверженности к вакцинации среди медицинских работников, и, к сожалению, эта проблема общемировая. Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, следует организовать проведение дополнительного обучения среди медработников, причем не только врачей, но и младшего, и среднего медперсонала, поскольку они еще меньше привержены к вакцинации, в частности против коронавирусной инфекции», – говорит Коновалов.
По мнению инфекциониста, во время пандемии каждому сотруднику необходимо пройти цикл обучения, курс повышения квалификации. Содержать он должен базисные установки о вакцинопрофилактике и вакциноуправляемых инфекциях.
Кроме того, врач отмечает, что многих людей пугает вакцинация только потому, что в социальных сетях ежедневно появляется огромное количество преднамеренной лжи о том, что прививка против COVID-19 опаснее, чем болезнь.
«Контролировать какие-либо опасные заблуждения, которые высказываются открыто, в том числе в социальных сетях, стоит. Однако социологические исследования показывают, что основным критерием в выборе авторитетного человека относительно тактики лечения или профилактики, в том числе вакцинации, является все же непосредственно врач или медсестра, с которыми человек советуется напрямую или чье мнение слышит. Причем в некоторых случаях выбираются не столько лидеры общественного мнения, сколько участковые врачи, медсестры, узкие специалисты без образования в области инфектологии и так далее. Поэтому и следует постоянно повышать уровень образованности практикующих медицинских работников», – заключил собеседник.
Ранее Проценко рассказал, что больница в Коммунарке стремительно наполняется заболевшими коронавирусной инфекцией, отметив, что помочь в борьбе с COVID-19 может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
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Испытания платформы для вакцин от нескольких вирусов начались в России
Проводятся доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург пояснил, что доклинические испытания проводятся на обезьянах. Как отметил директор Центра имени Гамалеи, «смысл этой технологии в том», что «можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время». Гинцбург сказал, что «возможен такой подход», при котором совмещаются «различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», передает ТАСС.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами. Сообщается, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
Стало известно возможное название российской вакцины от коронавируса для детей
Вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких», заявил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург сказал, что название «наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют». По его мнению, «М» значит «маленькие», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом.