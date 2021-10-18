Китай в сентябре нарастил импорт угля на 76%

Китай в сентябре импортировал 32,88 млн тонн угля, что на 76% больше в годовом исчислении, говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.

«Добыча угля несколько снизилась. В сентябре объем добычи составил 330 млн тонн, что на 0,9% меньше по сравнению с девятым месяцем 2020 года. Объем импорта угля составил 32,88 млн тонн, что на 76% больше в годовом исчислении», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

Как следует из доклада, по итогам первых трех кварталов 2021 года в Китае было добыто 2,93 млрд тонн угля, что на 3,7% больше в годовом исчислении. Импорт угля в январе – сентябре составил 230,4 млн тонн, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщал информационный портал «Цземянь», в конце сентября около 20 провинций и других регионов Китая ввели ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. По его данным, провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии ввели ограничения на потребление электроэнергии не только для энергоемких промышленных предприятий, но и для домохозяйств. В провинции Цзянсу более 1,1 тыс. предприятий предписано работать по схеме «два через два», то есть останавливать производство каждые два дня на двухдневный срок, еще 143 предприятия должны полностью остановить работу. В провинции Гуандун ввели схему «два через пять», при этом предприятиям необходимо удерживать энергопотребление на уровне на 15% ниже полной нагрузки в пиковый период. Позднее издание «Чжунсин цзинвэй» отметило, что основной причиной дефицита угля стало его подорожание и ужесточение национальных экологических стандартов, а также перебои с импортными поставками.

В конце сентября появились сообщения, что Европа попросила Россию увеличить поставки угля на фоне рекордных цен на газ. Вопреки этому в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны Китая и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, спасет ли российский уголь Европу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, подчеркнув, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».