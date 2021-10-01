Российский уголь будет спасать Европу

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1 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

Очереди на британских заправках сохраняются по сей день Vuk Valcic/SOPA Images/Sipa US/Reuters
Гигантские очереди на заправках, преследования и попытки захвата бензовозов, закрытие предприятий, школ и университетов. Все это не постапокалиптический голливудский триллер, а сегодняшняя реальность в Великобритании. Как до такого дошло и при чем здесь решения, принятые британским правительством для ограничения миграции? Подробности...
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У Москвы и Анкары остался общий неприятель в Сирии

Эрдоган заявил про единство с Путиным почти по всем вопросам Владимир Смирнов/ТАСС
Едва покинув Сочи после переговоров с Владимиром Путиным, турецкий президент обрушился с упреками на Вашингтон. Он не только призвал США освободить сирийскую землю от своих войск, но и назвал одного из ключевых соратников Байдена «режиссером террористов». С Путиным же у Эрдогана, по его словам, «единство почти по всем вопросам». Что же подталкивает Турцию столь быстро сближаться с Россией? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...

Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
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Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии и Западных Балкан, а также хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...
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    Российский уголь будет спасать Европу

    Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти    1 октября 2021, 17:25
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Михаил Кувырко

    Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?

    Европейские производители электроэнергии были вынуждены обратиться к российским поставщикам угля с просьбой об увеличении поставок, чтобы облегчить нарастающий в Евросоюзе энергетический кризис. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных представителей отрасли. Дополнительный уголь понадобился европейцам в связи с постоянным ростом биржевых цен на газ, которые в сентябре преодолели «психологическую» отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров и останавливаться, похоже, не собираются.

    Трудности энергетического перехода

    Удорожание газа незамедлительно влечет за собой рост цен на электроэнергию, разгоняющий инфляцию – ее показатели в некоторых европейских сейчас находятся на максимальных в нынешнем столетии уровнях. Например, в Германии сентябрьская инфляция оказалась рекордной начиная с 1997 года.   

    Дороговизна газа во многом объясняется недостаточным уровнем заполнения европейских хранилищ после прошлой зимы, которая выдалась достаточно холодной. Кроме того, слабым звеном оказалась ветроэнергетика: из-за безветреной погоды, установившейся над Европой в последние месяцы, ее мощности не могут вырабатывать достаточного для покрытия спроса электроэнергии.

    Поэтому в преддверии нового отопительного сезона европейцам уже приходится идти на компромисс с собственным «зеленым» курсом. Например, в Великобритании в начале сентября была заново запущена законсервированная теплоэлектростанция West Burton A, работающая на угле. Затем о готовности увеличить объемы угольной генерации заявила группа Drax – один из крупнейших энергетических операторов страны.

    А ведь еще недавно Великобритания – родина угольной энергетики – заявляла, что к 2024 году планирует полностью отказаться от этого не самого экологичного способа получения электричества. В прошлом году доля угля в британском энергобалансе сократилась до мизерных 1,6%, и казалось, что страна успешно заместила электростанции индустриальной эпохи возобновляемыми мощностями, прежде всего ветряными. Но теперь выясняется, что хоронить угольную энергетику было рано.

    Проблемы альтернативной энергетики в Евросоюзе обнаружились еще прошлой зимой. После того, как доля солнечно-ветровой генерации в Германии к 2021 году достигла уровня в 33%, массовый её отказ в январе и феврале из-за безветренной погоды создал существенные энергетические риски для всей Европы, отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс». Предотвратить кризис, по его словам, тогда помог «Газпром», который увеличил сроки поставки газа в Европу до величины физического предела пропускной способности европейских газопроводов. Однако спустя полгода ситуация повторилась.

    Аналогичные проблемы с энергоснабжением сейчас возникли и на другом конце Евразии – в Китае, где в последние годы мощности угольных электростанций активно выводились из эксплуатации в связи с необходимостью оздоровления окружающей среды. Выбывающая генерация замещалась не только газом, но и возобновляемыми источниками, и результат оказался примерно тем же: в последние дни из КНР поступает все больше новостей о нарастающем дефиците электроэнергии. Еще в июле власти были вынуждены начать отключения электричества в ряде крупных городов, включая Пекин, а недавно проблемы докатились до промышленности. В частности, были вынуждены на несколько дней приостановить работу заводы, производящие компоненты для компаний Tesla и Apple.

    Уголь любой ценой

    В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны Китая и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России, сообщила накануне пресс-служба ведомства. В то же время известно, что китайская сторона уже подавала запрос в компанию «Интер РАО», являющуюся российским оператором экспорта электроэнергии, с просьбой увеличить поставки электроэнергии, а уголь китайцы сейчас ищут буквально по всему свету. Несколько дней назад Китайский совет по электроэнергетике заявил, что поставки угля будут увеличиваться любой ценой.

    Подобные заявления лишь нагнетают ситуацию на рынке: в Европе цена на уголь уже достигла максимальных показателей с 2008 года. Российские поставщики вполне способны воспользоваться этой ситуацией, считают аналитики. «Нарастить отгрузку в западном направлении российские угольщики смогут без особых проблем, запас прочности есть, еще 10-15 млн тонн к текущему плану до конца холодного периода года добавить можно», - говорит генеральный директор компании «Инфра. Проекты» Алексей Безбородов. Однако, добавляет он, в восточном направлении такого запаса нет. Существенно увеличить экспорт можно будет только в том случае, если Китай откроет сухопутные погранпереходы – в этом случае получится дополнительно отгрузить порядка 10 млн тонн.

    Предстоящая зима, добавляет эксперт, скорее всего, будет очень холодной, если исходить из того, что в Северном полушарии сформировался самый толстый ледяной покров за последние девять лет.

    Поэтому до конца холодного сезона цена на энергетический уголь должна остаться на уровне выше 100 долларов за тонну, а коксующегося – под 200 долларов, прогнозирует Алексей Безбородов. «Дальше, - считает он, - рассчитывать на сильное ее снижение не приходится, поскольку на цены оказывает сильное давление ускорившаяся во всем мире инфляция – это новая реальность, к которой придется привыкать».

    По словам аналитика инвестиционной компании «КСП Капитал УА» Михаила Беспалова, в сентябре представители РЖД сообщали о росте погрузки угля в порты Азово-Черноморского бассейна, что косвенно подтверждает вероятное увеличение экспорта в Европу. Кроме того, железнодорожники зафиксировали и рост объемов перевозки угля, направляемого в Китай. Теоретически российские угольные компании могут нарастить поставки в Европу - на этом направлении нет дефицита портовых мощностей, в отличие от Дальнего Востока, подтверждает управляющий партнер компании «ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)» Моисей Фурщик. Но проблема, по его мнению, заключается в том, что Европа уже закрыла значительную часть угольной генерации и только за счёт угля разрешить текущую ситуацию не получится.

    В отличие от многих других рынков, энергетический сектор не слишком ощутил влияние пандемии, добавляет эксперт: добывающие предприятия почти не закрывались на карантин, а трубопроводные мощности не сокращались. «Скорее, - говорит Моисей Фурщик, - повлияло сочетание геополитических игр и слишком резкого сокращения Европой угольной и атомной генерации. Кроме того, агрессивные планы по выходу на “углеродную нейтральность” резко снизили мотивацию к строительству новых терминалов по приёму сжиженного газа.  В результате европейская энергосистема стала гораздо менее устойчивой».

    Российские угольщики, безусловно, способны удовлетворить растущий спрос Европы – но при условии, если европейские власти и энергетические компании снизят влияние антироссийской политической риторики, считает доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Но, по его мнению, всерьёз на это рассчитывать не стоит, ведь большинство стран Евросоюза по примеру Германии отказались от использования угля в своих энергетических системах. А Германия в связи с предстоящим в перспективе нескольких месяцев запуском «Северного потока 2» чувствует себя в относительной безопасности, ощущая способность диктовать условия всему Евросоюзу, так как она превращается в крупнейший газовый хаб в Европе.

    На наш век угля еще хватит

    Один из главных вопросов, которые ставит перед многими странами нынешний энергетический кризис, заключается в том, насколько продуктивно дальнейшее наращивание мощностей возобновляемой генерации. С одной стороны, глобальная озабоченность проблемами климатических изменений в ближайшие годы никуда не денется, с другой – ожидания, связанные с альтернативной энергетикой, на глазах становятся все менее радужными. Поэтому традиционные энергоносители, включая «грязный» уголь, как минимум рано списывать со счетов.

    И в Европе, и в Китае потенциал возобновляемых источников энергии был переоценен: их мощности стали воспринимать как некую постоянную величину, хотя они сильно зависят от погодных условий, отмечает Алексей Безбородов. По его словам, расчеты на «зеленую» энергетику не выдержали элементарных законов физики, хотя это было понятно даже тогда, когда цены на газ и уголь находились на низком уровне.

    На протяжении нескольких лет погода позволяла наращивать мощности ветряной и солнечной энергетики в ущерб угольной и газовой, но первый же холодный год показал, что это был очень опрометчивый подход. Поэтому, считает Безбородов, уголь будет неплохо себя чувствовать еще как минимум десять лет. «Пока исследования и инновации в области возобновляемой энергетики не демонстрируют убедительной возможности замещения угольных мощностей – это способна сделать только атомная генерация», - уверен эксперт.

    Уже сейчас можно прогнозировать торможение процесса развития «зеленой» экономики, пока не доказавшей собственную эффективность,

    считает независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. По его мнению, в Европе и Америке еще долго будут вспоминать, как прошлой зимой из-за сильных холодов остановились ветряки и многие дома попросту замерзали, а переброска электроэнергии особо не помогала, опять же, из-за падения ветровой генерации. «Планы же по созданию производств водорода разных оттенков пока остаются исключительно на бумаге и, похоже, не скоро осуществятся, - добавляет аналитик. – Не будет удивительным, если в Европе и дальше будут расконсервировать остановленные угольные электростанции для подстраховки мощностей, работающих на силе ветра и солнечном свете».

    Сегодняшняя ситуация, вероятно, приведет к пересмотру факторов риска в энергетике, что может привести к замедлению перехода на источники энергии с меньшим количеством выбросов, считает Михаил Беспалов. Тем не менее, добавляет эксперт, перспективы угольной промышленности на фоне продолжающегося тренда на «озеленение» экономики по-прежнему выглядят противоречиво. О новом притоке инвестиций в отрасль и наращивании производства угля речи пока не идет.

    Между тем, считает Александр Осин, у России существует потенциал значимого ускорения добычи угля: за восемь месяцев этого года она уже увеличилась на 8,7%, до 282 млн тонн, хотя нужно учитывать значительный эффект низкой базы – в прошлом году добыча упала на 10%. При этом перспективы просматриваются вполне уверенно. По словам аналитика, менеджмент компании «Мечел» недавно выпустил обзор, где говорится, что спрос на уголь в Азии - к примеру, в Индии и Вьетнаме, где продолжается строительство «традиционных» ТЭС, - в ближайшее десятилетие останется высоким.

    «Российская угольная промышленность имеет сильное отраслевое лобби, которое на данный момент сравнительно успешно противостоит влиянию «зеленых» инициатив наднациональных регуляторов на российском рынке», - отмечает Александр Осин. Риски, связанные с этими инициативами и факторами нерыночного ограничения инвестиций в угольной отрасли, по его мнению, сохраняются. В то же время, считает аналитик, в среднесрочной перспективе можно ожидать и значимого замедления прироста инвестиций в возобновляемую энергетику – этот сравнительно низкомаржинальный сегмент традиционно негативно реагирует на рост инфляционных опасений, ставок и требуемой доходности вложений.


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