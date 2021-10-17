Киноэкипаж вернулся в Россию

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Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Повышение цен на электроэнергию – только начало большой цепочки проблем в мировой экономике REUTERS/David W Cerny
Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов – все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами – только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России. Подробности...
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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Какое гражданство нужно заграничным детям россиян

Сейчас русские матери не могут оформить российское гражданство своих детей в случае возражений отца TUT.BY/Youtube
Дети от смешанных браков должны становиться гражданами РФ – вне зависимости от того, где появились на свет. Эту инициативу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Казалось бы, в предложении одни плюсы. Растет число обладателей наших паспортов за рубежом, детям не нужна виза в Россию, а в случае развода у мамы больше шансов вернуться домой с ребенком. Но в эмигрантском сообществе идея вызвала споры. Каковы доводы за и против? Подробности...
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США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

В Киеве считают экс-прокурора Крыма государственной изменницей Дмитрий Макеев/РИА Новости
На африканских островах Кабо-Верде, куда назначена послом Наталья Поклонская, задержали и выдали американцам венесуэльского дипломата. Известие воодушевило Киев, который ждет выдачи экс-прокурора «оккупированного» Крыма. Почему США нарушают международные нормы и угрожает ли российскому дипломату что-то подобное? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

Леонид Севастьянов
Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов
Свобода и ответственность неразделимы и идут рука об руку в жизни старовера. Поддержка общины человеком и человека общиной – и есть диалектика старообрядчества, которой так не хватает нашей социальной жизни. Подробности...
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Экологический фундаментализм похож на «хождение в народ»

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все эти оранжевоволосые и жутко продвинутые горожане и горожанки дойдут до жутко благородного и осознанного поедания тараканов, какой-нибудь дурацкой напечатанной и ненастоящей еды – вплоть до экологически ответственных и спасающих дикую природу самоубийств. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...
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Зачем Супермена сделали геем

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Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Киноэкипаж вернулся в Россию

    17 октября 2021, 20:17

    Текст: Елена Мирошниченко

    Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся в воскресенье утром с Международной космической станции, прилетели в Россию, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

    «В 18.33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Напомним, в воскресенье в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

    Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.


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    Экипаж МКС проснулся от сирены
    		    16 октября 2021, 09:04
    Фото: nasa.gov
    Текст: Наталья Ануфриева

    Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

    «У нас сейчас сработало оповещение (...) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену), чтобы они услышали», – рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости».

    По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».

    Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.

    Напомним, в данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

    Ранее МКС потеряла ориентацию  в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».

    Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.

    Сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за данный инцидент.

    Коментарии (22)
    Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»
    		    15 октября 2021, 19:59
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая, поэтому он может приземлиться на днище «без кувырков» и других неприятностей, заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.

    «Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два–три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей», – пояснил Соловьев во время переговоров, передает ТАСС.

    В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.

    «Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей», – добавил Соловьев.

    Напомним, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

    Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

    Коментарии (31)
    Пересильд рассказала о возвращении с МКС
    		    17 октября 2021, 09:39
    Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.

    Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме, и она хорошо себя чувствует.

    «Олег (космонавт Новицкий) молодец. С ним не страшно... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», – сказала Пересильд в эфире Первого канала.

    Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

    Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

    Коментарии (130)
    «Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС
    		    17 октября 2021, 07:55
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.

    К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.

    Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».

    Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.

    Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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    Рогозин «всыпал» руководителю полета за потерю ориентации МКС

    15 октября 2021, 18:40

    Текст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за инцидент с потерей ею ориентации.

    «Олег, не бери в голову. Ну, подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально», – сказал Соловьев в пятницу во время переговоров космонавту Олегу Новицкому, передает ТАСС.

    По словам генконструктора, операцию по включению двигателей корабля надо было провести, чтобы убедиться в исправности.. Также он попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.

    Ранее МКС потеряла ориентацию  в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».

    Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.

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    Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС
    		    17 октября 2021, 04:25
    Фото: Roscosmos/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с возвращающимся на Землю экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд отстыковался от МКС, сообщают информационные агентства.

    «Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз», после чего переходные люки между модулем «Наука» и кораблем были закрыты. Экипаж «Союза» проверил герметичность люков, надел скафандры «Сокол-КВ-2», проверил их герметичность и разместился в спускаемом аппарате, передает РИА «Новости».

    На 6.41 мск запланировано включение двигателя для сведения с орбиты. В 7.09 мск корабль должен разделиться на отсеки, а в 7.12 мск спускаемый аппарат войдет в атмосферу. Приземлиться экипаж должен в 7.35 мск.

    Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. Они посетили и американский сегмент. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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    На космодроме Восточный подготовились к работе по переходу на новое топливо

    14 октября 2021, 21:12

    Текст: Кристина Коваленко

    В пятницу на космодроме Восточный в Амурской области начнут работы по переходу на новое топливо нафтил, заявил во время заседания Государственной комиссии гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Переход даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества, заявили в госкомпании.

    «Мы сейчас спокойно работу завершим до Нового года. Это связано с тем, чтобы обеспечить все виды мер безопасности стартовиков и технологов при работе с топливной системой, а со следующего года войдем в ритмичные пуски», – цитирует Рогозина ТАСС.

    Он рассказал, что до конца 2021 года запусков с космодрома Восточный не будет, так как с начала года осуществлено пять пусков ракеты «Союз-2.1б», поэтому миссия завершена успешно.

    Сейчас на космодроме работают с разгонным блоком, который сводится с орбиты. Ему необходим импульс для его затопления в зоне Тихого океана.

    Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный готовится к запуску космический аппарат для выполнения миссии «Луна-25». Он уже собран. Новую дату перенесли с мая на июль. Отмечается, что это первая лунная миссия за последние 46 лет. 

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    Военные и Росавиация завершили разведку районов посадки «Союза» с «киноэкипажем»

    15 октября 2021, 08:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого, сообщает пресс-служба ЦВО.

    «Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Кроме того, определены маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки», – передает РИА Новости сообщение ЦВО.

    Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

    Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

    Ранее сообщалось, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток и вернутся домой с космонавтом Новицким. Высадился экипаж на МКС экипаж 5 октября. Доставила их ракета-носитель «Союз-2.1.а», которая стартовала с Байконура. 

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    Рогозин назвал примерную дату запуска станции «Луна-25»

    14 октября 2021, 20:54

    Текст: Вера Басилая

    Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, новая дата старта перенесена с мая на июль, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические <…> мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать [запуск] в середине июля. Поэтому дату скоро продлят, мы спокойно подойдем к этому запуску», – приводит ТАСС слова Рогозина.

    Он отметил, что лунная миссия будет осуществлена впервые за 46 лет.

    «Он (старт, – прим. ВЗГЛЯД) очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых – они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед – это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку», – заключил Рогозин.

    Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.

    Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

    Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.

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    Рогозин оценил приземление киноэкипажа

    17 октября 2021, 08:36

    Текст: Евгения Шестак

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

    «Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку», – сказал глава Роскосмоса в эфире Первого канала

    В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что приземлившийся киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий чувствуют себя хорошо. 

    «Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее», – говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

    В Роскосмосе отметили, что актриса Юлия Пересильд чувствует себя прекрасно. Вместе с режиссером Климом Шипенко она провела в космосе 12 суток.

    Ожидается, что киноэкипаж во вторник, 19 октября, даст свою первую пресс-конференцию после полета в космос.

    Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции Пересильд, Шипенко и Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18». Первым «Союз» традиционно покинул командир корабля Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

    «Друзья, я рад снова приветствовать всех с МКС! И сразу поздравляю Олега Новицкого, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней. На МКС начинает работу 66 экспедиция. Будем на связи!», – написал космонавт Антон Шкаплеров в Twitter

    Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

    Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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    Время посадки «киноэкипажа» изменили

    16 октября 2021, 14:19

    Текст: Вера Басилая

    «Роскосмос» уточнил время посадки космического корабля «Ю.А. Гагарин»(«Союз МС-18) с «киноэкипажем»: он вернется на Землю на минуту раньше, чем предполагалось ранее.

    «По уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса – в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата – в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

    Инцидент с потерей ориентации Международной космической станции (МКС) практически не повлиял на расчетное время посадки спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») в степи Казахстана, передает ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.

    Планировалось, что экипаж вернется на Землю в 7.36.35 мск и на два километра ближе к Жезказгану.

    Ранее МКС потеряла ориентацию  в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».

    Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.

    Напомним, посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

    Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. 

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    Спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли

    17 октября 2021, 07:22

    Текст: Антон Антонов

    Спускаемый аппарат с возвращающимся на Землю с МКС экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вошел в плотные слои атмосферы Земли, сообщают информационные агентства

    В 6.42 мск двигательная установка корабля «Союз МС-18» включилась на торможение. После этого корабль разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. Командир экипажа Новицкий во время переговоров с Землей сообщил, что «на борту порядок». По его словам, он и другие члены экипажа чувствуют себя «довольно неплохо», передает РИА «Новости».

    Напомним, в 4.14 мск корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отстыковался от МКС. Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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    Ориентацию МКС в пространстве восстановили

    15 октября 2021, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ориентация Международной космической станции (МКС) в пространстве восстановлена с помощью двигателей российского сегмента, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

    «Ориентацию восстановили. Я думаю, вы там видите. Все нормально», – передает РИА Новости слова специалиста подмосковного Центра управления полетами космонавту Петру Дуброву.

    «Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает», – сказали в корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

    Там пояснили, что потеря ориентации произошла при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18».

    На корабле «Союз» перед возвращением на Землю обычно проводится тест системы управления движением с включением двигателей. На «Союзе МС-18» 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемок на МКС первого художественного фильма в космосе.

    Ранее МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей «Союза» для возвращения «киноэкипажа».

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    Спасателей попросили привезти особое угощение к месту посадки «киноэкипажа»

    16 октября 2021, 12:41

    Текст: Вера Басилая

    Военные спасатели Центрального военного округа встретят космический корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» березовым соком из Алтайского края, об этом их попросил космонавт Олег Новицкий.

    «Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18», попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан», – приводит РИА «Новости» сообщение ЦВО.

    Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

    Напомним, посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

    Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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    Ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос

    17 октября 2021, 11:15

    Текст: Евгения Шестак

    Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в космос были направлены мухи-дрозофилы, они пробыли на Международной космической станции (МКС) столько же дней, что и киноэкипаж, а 17 октября их вернули на землю, рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

    «В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции – мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш «киноэкипаж», – рассказал он в эфире Первого канала.

    Котов уточнил, сейчас ученые изучают, как мухи перенесли полет.

    Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

    Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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