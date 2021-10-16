Умер известный двойник «Петра I»

Актер Андрей Булгаков умер на 64-м году жизни, сообщила его супруга Виктория.

«Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной», – цитирует Булгакову РИА «Новости».

Актер, по ее словам, умер накануне утром. До этого она сообщала, что артист находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом.

Также коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования. «Ты останешься Первым!» – написал он в соцсетях.

Булгаков известен по роли Петра Великого. В 1998 году он победил на Всероссийском съезде двойников. Он основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и оставался его главным режиссером до последнего. Также сыграл одну из ролей в телесериале «Улицы разбитых фонарей».