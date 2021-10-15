В ДНР обвинили ВСУ в использовании автомобилей СЦКК для перевозки боеприпасов

Автоколонна МЧС доставила в ЛНР вакцины и инсулин

Автомобили гуманитарного конвоя МЧС России доставили в Луганскую народную республику (ЛНР) вакцины от гриппа и медицинские препараты для лечения хронических заболеваний, а также инсулин, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

«Пришел плановый гуманитарный конвой, в котором к нам зашла вакцина от гриппа. В ближайшее время будет распределение вакцин по амбулаторным учреждениям для продолжения вакцинопрофилактики сезонного гриппа», – приводит сообщение Минздрава ЛНР ЛуганскИнформЦентр (ЛИЦ).

Кроме того, гуманитарная автоколонна МЧС России доставила в ЛНР препараты для вакцинации детей согласно календарю прививок – АДС (вакцина от дифтерии и столбняка), АКДС (вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка) и БЦЖ (вакцина против туберкулеза).

В министерстве добавили, что гуманитарный конвой МЧС России также доставил в ЛНР аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расходные материалы и препараты для перинатального центра и гемодиализа, для лечения онкологических заболеваний, в том числе онкогематологии, для психоневрологических пациентов, а также инсулин.

Гуманитарный конвой МЧС России для жителей Донбасса стал 103-м по счету. Он доставил в ЛНР 79 тонн медикаментов и медицинского имущества. Предыдущий, 102-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью 12 августа доставил в Луганск 33 тонны медикаментов и медицинского оборудования. Первый гуманитарный конвой МЧС России прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в ЛНР – почти 49 тыс. тонн.

Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.

Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

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