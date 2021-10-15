Форум городов трудовой доблести открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 14 октября состоялось открытие Форума городов трудовой доблести «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу», который будет работать в течении двух дней.

Участниками Форума стали около 150 человек – представители городов-обладателей почетного звания «Город трудовой доблести», а также крупнейших предприятий страны, награжденные за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны орденами и Красными Знаменами Государственного комитета обороны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На форуме состоялся конструктивный диалог между молодыми представителями трудовых династий, специалистами системы образования и патриотического воспитания, средств массовой информации, а также руководителями Министерства торговли и промышленности, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства экономического развития, региональных и муниципальных органов власти.

Участники обсудили возможности и потенциальные ресурсы тренда трудовой доблести, как в годы Великой Отечественной войны, так и в современной истории отечественной промышленности для формирования активной гражданской позиции; обменялись опытом использования трудовых традиций в системе подготовке молодых профессионалов и просветительской деятельности.

Во время пленарного заседания «Трудовой подвиг в системе патриотического воспитания современной России» референт управления президента России по общественным проектам, Герой России Алексей Романов зачитал телеграмму, в которой глава государства Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей форума с открытием: «Уверен, что жители больших и малых городов, объединенных высоким званием «Город трудовой доблести», и впредь с огромным уважением будут относиться к бесценному историческому, патриотическому, созидательному наследию легендарного поколения победителей, своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее вносить значимый вклад в развитие родной страны».

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение Президента о введении почетного звания стало мощным культурным и научным явлением, которое запускает позитивные процессы в общественной жизни и способствует росту локального патриотизма. Мы живем не просто на территории, а на земле с богатейшей историей и огромным потенциалом. Все это требует осмысления. Уверен, что форум поможет нам обменяться опытом и выработать дополнительные решения», – отметил Гнеушев.

Шалабаев считает, что присвоение звания «Город трудовой доблести» – это знак уважения к людям, сделавшим все возможное и невозможное для обеспечения нужд фронта, и знак признания их исключительных заслуг.

«Почетное звание – это не просто слова, за ними стоят бессонные ночи, нечеловеческий труд, жизни. Изучая документы, я обратил внимание на то, насколько быстро разворачивались производства в тылу в условиях военного времени. Были случаи, когда от времени поставки оборудования эвакуированных заводов в город Горький до начала производства продукции проходило не более 15 дней. Так, например, было с началом выпуска военных мотоциклов на горьковском заводе «Красная Этна», – отметил мэр.

В рамках пленарного заседания в онлайн формате выступил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Виктор Неумывакин, который отметил, что именно в профессиональном образовании формируется самосознание, социальное сознания и ценностные установки, которые будут определять траекторию личностного развития на протяжении последующей жизни.

На пленарном заседании выступил врио директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромтога Константин Иваненко, который в своем выступлении на конкретных примерах рассказал, как используется возможности и ресурсы промышленных предприятий современной России в системе патриотического воспитания.

Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин дополнил выступление Иваненко; в частности, он отметил, что «в современных макроэкономических условиях высокий уровень инженерных кадров – залог конкурентоспособности государства, именно поэтому нам необходимы новые подходы к подготовке специалистов для промышленности, привлечению талантливой молодежи».

«Эту задачу должны решать совместно и школы, и вузы, и промышленные предприятия. Сегодня на заводе «Красное Сормово» реализуется пилотный в масштабах страны проект по ранней профориентации и воспитанию высококвалифицированных специалистов для судостроительной отрасли, который объединил усилия образовательных учреждений и ОСК (Объединенной судостроительной корпорации). Одним из элементов системы подготовки будущих корабелов стала просветительская деятельность предприятия, популяризация богатой истории сормовского судостроения», – сказал он.

«За нами будущее промышленности России» – это, собственно, и является нашим лозунгом. В нашем сообществе 150 собственников промышленных предприятий из 47 регионов России. Все молодые промышленники до 40 лет. Одна из ключевых задач нашего Клуба – обеспечение преемственности, обмен опытом и содействие в приобретении навыков стратегического планирования», – сказал исполнительный директор Клуба молодых промышленников Владимир Иргалеев.

В форуме принимают участие представители Городов трудовой доблести: региональных и муниципальных органов исполнительных власти, образовательных учебных заведений, музеев, региональных СМИ. Представители федеральных органов исполнительной власти, руководители общероссийских патриотических организаций, руководители предприятий и их структурных подразделений, реализующих программы по сохранению истории предприятий в годы Великой Отечественной войны, профориентации и воспитанию молодежи на традициях трудового подвига, ученые – форум объединил всех неравнодушных к вопросам сохранения исторической памяти о трудовом подвиге.

«Очень важно, чтобы молодые люди понимали, за что их город получил почетное звание «Город трудовой доблести». Нужно продумать и реализовать целую серию тематических мероприятий, которые будут проводиться на постоянной основе. Наш фонд «История Отечества», созданный по указу президента России Владимира Путина в 2016 году в целях поддержки программы исторического просвещения, проводит различные конкурсы. Каждый год формируется перечень приоритетов, в соответствии с которыми можно подавать заявки на такие конкурсы. В следующем году в качестве одного из приоритетов будет обозначена история трудового подвига нашей страны. Это значит, что музеи, архивы, общественные организации смогут заявить свои тематические проекты: конференции, выставки, онлайн-проекты, документальные фильмы, издание книг и прочее - и получить финансовую поддержку на их реализацию», – сказал председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«Главная цель этого форума, как мне кажется, – восстановить историческую справедливость, и, в конце концов, широко, на всю страну, даже на весь мир рассказать о том огромном вкладе, который внес наш тыл в победу не только в Великой Отечественной войне, а вообще в победу над фашизмом. Наконец, спустя более семи десятков лет, мы вспомнили о подвигах тех, кто у станка, в полях, в студенческих аудиториях и школьных классах помогал ковать эту победу. Хорошо, что форум проходит здесь, в Нижнем Новгороде, который спасал Россию не раз – и в XVII веке, и в годы войны (...) И сейчас он занимает не последнее место в возрождении нашей великой страны», – отметила председатель «Ассоциации учителей литературы и русского языка», профессор кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета им. Герцена Людмила Дудова.

Член Общественной палаты, директор АНО АСТИК Родионова Елена обратила внимание присутствующих на то, что «форум городов трудовой доблести – это не просто очередное событие, а важный этап стратегического развития темы подвигов мирного населения в годы Великой Отечественной войны».

«Почетное звание «Город трудовой доблести» дает дополнительные возможности и накладывает особую ответственность на продвижение тематики военной и трудовой истории города, профориентации, развитие системы исторически успешных предприятий, которые ковали победу в тылу. Много ли сегодня обычные девчонки и мальчишки знают об этом? Растет запрос общества на знание истории, подвигов своей малой родины. Уверена, именно городам трудовой доблести по силам сегодня задать высокую планку на историческое воспитание, профессиональную подготовку молодого поколения, используя мощный ресурс этого почетного звания»», – отметила она.

Во второй день участники форума обсудят возможности и потенциальные ресурсы тренда трудовой доблести, как в годы Великой Отечественной войны, так и в современной истории отечественной промышленности для формирования активной гражданской позиции; обменяются опытом использования трудовых традиций в системе подготовке молодых профессионалов и просветительской деятельности. Обсудят с представителями системы образования современные технологии и новые возможности интеграции темы трудового подвига в образовательные ресурсы страны.

Также представители городов трудовой доблести обсудят представленные в первый день проекты, направленные на сохранение и использование потенциала исторической памяти о трудовом подвиге для формирования активной гражданской позиции.