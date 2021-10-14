В ГИБДД описали портрет нарушителя ПДД в Москве

«Автомобилисты России» оценили планы властей ужесточить наказание для пьяных водителей

«Надо думать о том, как в принципе бороться с пьянством в целом. А сажать всех – на это тюрем не хватит», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя планы властей ужесточить наказание за езду в пьяном виде.

СМИ сообщают, что в правительстве намерены радикально ужесточить наказание за езду в пьяном виде, которое будет зависеть от степени опьянения. Так, граждане за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде могут быть привлечены к уголовной ответственности, а нарушителей-рецидивистов намерены пожизненно лишить прав. Кроме того, лишение прав будет распространяться на все виды транспорта: колесного, самоходного, водного, авиационного и железнодорожного.

«На мой взгляд, бессмысленно искать корни всех проблем в недостаточности наказания, и решать их с помощью ужесточения. В наказании главное не суровость, а неотвратимость, это знают все юристы. И даже неотвратимое наказание имеет очень ограниченный эффект. Если мы действительно хотим побороть пьянство за рулем, то нужно заниматься причинными условиями, а наказанием если и воздействовать, то очень косвенно и далеко не всегда», – говорит Похмелкин.

Он подчеркивает, что данное предложение порождает ряд других проблем. Пожизненное лишение прав управлять транспортным средством эффективно только тогда, когда оно сочетается с пожизненным лишением свободы. В любом другом случае, оставаясь на свободе, но без прав, человеку терять нечего, и он будет ездить без прав. А если на пожизненное посадят в тюрьму, то такое преступление будет приравнено к другим особо тяжким (убийства, насилие и так далее), что по мнению собеседника однозначно несправедливо.

«Надо думать о том, как в принципе бороться с пьянством в целом. То есть, развивать и прорабатывать алкозамки, которые при запахе алкоголя от водителя не позволяют управлять транспортным средством, и применять другие подобные средства. А сажать всех – на это тюрем не хватит, они и так сейчас переполнены. Кроме того, уголовная ответственность уже существует для тех, кто повторно в пьяном виде садится за руль, этого достаточно», – убежден эксперт.

К тому же опираться на «степень опьянения», которая будет определяться единым для всех количеством промилле в крови неправильно, считает председатель Союза. Очевидно, что у каждого человека своя мера: кто-то сильно пьянеет от бокала вина и попадает в страшную аварию, а кто-то сохраняет относительную координацию даже при довольно большой дозе алкоголя. Также он подчеркивает, что, по его мнению, любой автомобилист, который действительно хочет водить машину, должен полностью забыть об алкоголе и даже полбокала вина не может быть исключением.

«Что касается лишения прав сразу на все транспортные средства, то здесь абсолютно правильное решение. Естественно, подразумевают те виды транспорта, которые являются скоростные и попадают под правила дорожного движения и регулируются Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). То есть никаких самокатов, мопедов после лишения прав быть не должно, человек должен допускаться только в качестве пешехода, в крайнем случае можно велосипед. Остальное – табу», – заключил Похмелкин.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил, что нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, в связи с чем призвал добиваться снижения смертности на дорогах.