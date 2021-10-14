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В ГИБДД описали портрет нарушителя ПДД в Москве
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Типичным нарушителем правил дорожного движения в столице является мужчина в возрасте от 26 до 35 лет, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.
Ведомство провело анализ среди водителей, допустивших нарушения в области безопасности дорожного движения и составило портрет нарушителя по итогам девяти месяцев 2021 года, передает ТАСС.
«Социальный портрет водителя, допустившего нарушения правил дорожного движения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с механизмом возникновения ДТП выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 26-35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем – не более одного часа», – пояснили в УГИБДД.
Там добавили, что типичный нарушитель является работником рабочей профессии со средним специальным образованием.
Ранее МВД описало портрет типичного преступника в России: мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям.
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Полиция начала проверку после ролика с приставаниями к женщине в метро
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Полиция инициировала проверку после публикации видеозаписи с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в столичном ГУ МВД.
Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указали в ведомстве.
В ролике запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются пассажиры.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве
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Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.
Опубликована видеозапись с предполагаемым стрелком.
На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.
После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.
Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.
Позже в столичном ГУ МВД сообщили, что стрельба велась из страйкбольного ружья, инцидент произошел на Ленинском проспекте, передает РИА «Новости».
В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.
Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.
До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.
Власти собрались резко ужесточить наказание для пьяных водителей
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Правительство готовится радикально ужесточить наказание для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов, сообщили СМИ.
«Коммерсант» ознакомился с протоколом заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в начале сентября. Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения» (то есть наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, какого – пока не ясно). Сегодня, напомним, максимально допустимая норма – 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.
Как пояснил Хуснуллин, 88% всех смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 г в литре).
«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», – сказал вице-премьер.
МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта – колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного. Ограничиваться (или прекращаться) будут также права на владение, хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду. Еще одно поручение – проработать возможность пожизненного лишения прав (сегодня максимальный срок лишения – три года) для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно.
Отметим, норма, запрещающая приобретать лицензию на покупку оружия гражданам (и аннулировать ее), привлеченным к ответственности за «пьяную езду», уже записана в действующем законе «Об оружии» и вступает в силу 29 июня 2022 года. Речь идет о пакете поправок к оружейному законодательству, принятых Госдумой после резонансного инцидента в Казани в мае 2021 года (Ильназ Галявиев расстрелял несколько человек из гладкоствольного ружья).
Напомним, 8 октября президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
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Ширвиндту предложили новую должность в Театре сатиры
Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский.
«Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре сатиры в качестве его президента? Единогласно. Прошу запротоколировать», – приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что должность президента Театра сатиры предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
«Автомобилисты России» оценили планы властей ужесточить наказание для пьяных водителей
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«Надо думать о том, как в принципе бороться с пьянством в целом. А сажать всех – на это тюрем не хватит», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя планы властей ужесточить наказание за езду в пьяном виде.
СМИ сообщают, что в правительстве намерены радикально ужесточить наказание за езду в пьяном виде, которое будет зависеть от степени опьянения. Так, граждане за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде могут быть привлечены к уголовной ответственности, а нарушителей-рецидивистов намерены пожизненно лишить прав. Кроме того, лишение прав будет распространяться на все виды транспорта: колесного, самоходного, водного, авиационного и железнодорожного.
«На мой взгляд, бессмысленно искать корни всех проблем в недостаточности наказания, и решать их с помощью ужесточения. В наказании главное не суровость, а неотвратимость, это знают все юристы. И даже неотвратимое наказание имеет очень ограниченный эффект. Если мы действительно хотим побороть пьянство за рулем, то нужно заниматься причинными условиями, а наказанием если и воздействовать, то очень косвенно и далеко не всегда», – говорит Похмелкин.
Он подчеркивает, что данное предложение порождает ряд других проблем. Пожизненное лишение прав управлять транспортным средством эффективно только тогда, когда оно сочетается с пожизненным лишением свободы. В любом другом случае, оставаясь на свободе, но без прав, человеку терять нечего, и он будет ездить без прав. А если на пожизненное посадят в тюрьму, то такое преступление будет приравнено к другим особо тяжким (убийства, насилие и так далее), что по мнению собеседника однозначно несправедливо.
«Надо думать о том, как в принципе бороться с пьянством в целом. То есть, развивать и прорабатывать алкозамки, которые при запахе алкоголя от водителя не позволяют управлять транспортным средством, и применять другие подобные средства. А сажать всех – на это тюрем не хватит, они и так сейчас переполнены. Кроме того, уголовная ответственность уже существует для тех, кто повторно в пьяном виде садится за руль, этого достаточно», – убежден эксперт.
К тому же опираться на «степень опьянения», которая будет определяться единым для всех количеством промилле в крови неправильно, считает председатель Союза. Очевидно, что у каждого человека своя мера: кто-то сильно пьянеет от бокала вина и попадает в страшную аварию, а кто-то сохраняет относительную координацию даже при довольно большой дозе алкоголя. Также он подчеркивает, что, по его мнению, любой автомобилист, который действительно хочет водить машину, должен полностью забыть об алкоголе и даже полбокала вина не может быть исключением.
«Что касается лишения прав сразу на все транспортные средства, то здесь абсолютно правильное решение. Естественно, подразумевают те виды транспорта, которые являются скоростные и попадают под правила дорожного движения и регулируются Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). То есть никаких самокатов, мопедов после лишения прав быть не должно, человек должен допускаться только в качестве пешехода, в крайнем случае можно велосипед. Остальное – табу», – заключил Похмелкин.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил, что нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, в связи с чем призвал добиваться снижения смертности на дорогах.
Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID
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Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19».
С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».
В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров.
Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию.
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СК раскрыл подробности о пришедшем на КПП полиции в Москве с оружием
Пришедший с оружием на КПП отдела полиции в Москве мужчина хотел покончить с собой, сообщил Следственный комитет.
«В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка. Для оценки психического состояния обвиняемого ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
По данным следствия, вечером 12 октября пришел на КПП отдела полиции в Москве, и, разговаривая с полицейскими, направил в их сторону огнестрельное оружие. Его действия пресекли полицейские, и он был обезврежен.
Водитель сбил женщину с ребенком на востоке Москвы
Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на востоке Москвы, пострадавшие женщина и ее шестилетний ребенок переходили дорогу по нерегулируемой «зебре», сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.
«Только что на 16-й Парковой улице у дома 6, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на маму и шестилетнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, мама и ребенок госпитализированы с ушибами и ссадинами.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель иномарки в Усть-Куте Иркутской области сбил пятерых школьников.
Пытавшегося стрелять в полицейского в Москве мужчину обезвредили
Мужчина в столичном отделении полиции попытался произвести выстрел в полицейского, но был обезврежен, сообщила представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова.
«По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашел на КПП вблизи помещения, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции», – цитирует Иванову ТАСС.
Мужчина не успел произвести выстрел, так как его действия были своевременно пресечены, он был обезврежен.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», вскоре его доставят в подразделение СК для следственных действий.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу.
Мужчина на электросамокате погиб в ДТП в Москве
Мужчина за рулем электросамоката погиб в аварии в столице, сообщила городская Госавтоинспекция.
«На востоке столицы погиб мужчина, который передвигался по проезжей части на электросамокате», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что водитель «Газели» ехал налево, а водитель самоката ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть грузовика. От полученных травм он умер.
На месте работают следователи и сотрудники ДПС.
В начале сентября несовершеннолетний в Москве сбил беременную женщину, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Во время съемок фильма машина упала в реку в Москве
На набережной Тараса Шевченко в столице водитель легковушки не справился с управлением и свалился в реку, сообщил департамент транспорта города.
«На набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку. На месте работают оперативные службы», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.
Между тем Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале подтвердила факт происшествия.
«В этом месте в настоящий момент проходят съемки фильма. Во время съемок автомобиль упал в воду. Пострадавших нет, помощи не требуется, оформления дорожной аварии не будет. Съемки согласованы», – указали в ведомстве.
Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры
Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра.
«Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться».
Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
Власти Москвы опровергли слухи о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Сообщения о передаче правоохранительным органам фотографий пользователей портала mos.ru не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.
«Информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности. <...> В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов, действительно, предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета», – цитирует сообщение департамента ТАСС.
В ДИТ уточнили, что в личном кабинете загрузка фотографий не предусмотрена. Система для хранения фотографий – это государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных» (ГИС ЕЦХД). При пользовании mos.ru загрузка фотографий не обязательна.
«ГИС ЕЦХД, в свою очередь, аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации», – подчеркнули в департаменте.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на портал госсзакупок сообщил, что руководство города намерено доработать портал mos.ru так, чтобы все фото пользователей передавались в систему распознавания лиц, используемую полицией.
Московские власти решили усилить контроль за ночными клубами
В столице усилят проверки по соблюдению противоэпидемических мер в развлекательных заведениях, работающих ночью, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Проверки в [развлекательных] заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры», – сообщил Немерюк ТАСС.
По его словам, ночные заведения обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора, в том числе термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов в полутора метрах друг от друга, масочный режим в зале и на танцполе.
При выявлении нарушений предусмотрены штрафы на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда, пояснил собеседник.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медучреждение стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 тыс. 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Минздрав решил проработать предложения об ужесточении ответственности для пьяных водителей
Минздрав проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минздрав проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М.Ш. Хуснуллина», – передает РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения».