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В Испании неизвестный устроил стрельбу в студенческом кампусе
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Полиция Испании задержала и разоружила 21-летнего парня, напавшего на студенческий кампус в Университете Страны басков (UPV) в городе Лехона (провинция Бискайя), сообщает пресс-служба ведомства.
«Предположительный напавший был задержан, раненых нет», - говорится в сообщении региональных правоохранительных органов Ertzaintza в Twitter.
Студентов эвакуировали из-за мужчины, который имел при себе ружье. Газета Mundo со ссылкой на свидетеля сообщает, что злоумышленник произвел несколько выстрелов в фасад и разбил стекла.
Сейчас полиция продолжает дежурить для безопасности учащихся, профессоров и персонала. Ранее телеканал La Sexta сообщал, что 21-летний мужчина совершил 12 выстрелов возле факультета наук. Агентство Efe предполагает, что напавший мог быть учащимся университета.
Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, если Украины столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт. «Все будет зависеть от коммерческих условий», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее сообщалось, что минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
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Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, заявил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Опубликовано видео нового конфликта в московском метро
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В интернете опубликована видеозапись конфликта в московском метро, который произошел из-за того, что несколько мужчин стали приставать к женщине, сообщают СМИ.
Как передает RT, за женщину «заступились остальные пассажиры в вагоне». При этом «не уточняется», когда «была произведена съемка». В МВД пока не дали официального комментария относительно данного инцидента, но в соцсетях сообщают, что «дебоширов задержали полицейские».
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
Украина нарастила поставки газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около 6 млн кВт-ч энергии, что эквивалентно приблизительно 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Названы условия поставок электричества из Белоруссии на Украину
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«Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует начать импорт энергии из Белоруссии из-за «энергетического кризиса».
«У Белоруссии есть возможности для поставок электроэнергии на Украину. Минск уже имел такую практику, в том числе зимой этого года», – подтвердил минский политолог Петр Петровский. Но, по словам эксперта, многое будет зависеть от политики официального Киева.
«Возобновление энергетического сотрудничества двух стран будет зависеть от того, откажется ли Украина от санкционных «пугалок», разблокирует воздушные коридоры для Белоруссии и перестанет ли рисовать образ официального Минска красками западной вульгарной пропаганды», – пояснил аналитик.
При этом у Минска есть интерес в том, чтобы продавать электроэнергию Украине, поскольку АЭС в Белоруссии вырабатывает энергии больше, чем необходимо стране, подтвердил белорусский политолог Алексей Дзермант.
Он уточнил, что потепления отношений между странами ждать все равно не стоит. «Я сомневаюсь, что сотрудничество пойдет дальше чисто экономических вопросов, поскольку политические отношения Минска и Киева заморожены и никаких подвижек в сторону изменения ситуации не видно», – указал собеседник.
Эксперт напомнил, что Минск неоднократно выражал готовность помогать жителям Украины, но не властям страны. «Начало поставок нормально воспримут в Белоруссии, но украинские СМИ будут критиковать такое сотрудничество, призывая «бойкотировать поставки электричества от диктатора». Однако, в случае реального кризиса на Украине, на эту шумиху мало кто будет обращать внимание», – уверен Дзермант.
Во вторник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в минэнерго Украины сообщало, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса». Отмечалось, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает.
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорилось в сообщении.
Источник отметил, что, если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
Позднее Киев сообщил, что не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, срок запрета на который истекает 1 ноября. В минэнерго напомнили, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии. «Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня», – заверили в ведомстве.
Кроме того, минэнерго сообщило, что в августе темпы пополнения запасов угля увеличены в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного, утверждают в Киеве.
При этом, в реальности на Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине из-за жадности чиновников наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.
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Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
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Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Появилось видео ДТП с участием Собчак
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Момент смертельной аварии в Краснодарском крае с участием машины с телеведущей Ксенией Собчак попал на камеры видеонаблюдения.
На камерах запечатлено столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин пошла на обгон автобуса, выехав на встречную полосу, и столкнулась с другой. Видео опубликовано RT.
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В ролике есть и кадры из салона автобуса, который также пострадал во время ДТП – стоявший в автобусе мужчина чуть не упал, рядом с ним оторвались поручни.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».
Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Кремль отверг призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17
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В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении.
«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы – абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он напомнил, что никаких вердиктов на этот счет нет, поэтому реагировать на новости нужно по мере их поступления.
Также Песков подчеркнул, что Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе, а сделать это можно только путем имплементации Минского комплекса мер.
«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет», – сказал он.
В СМИ появилась информация о том, что голландский МИД будет рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к крушению воздушного судна. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что таким образом Нидерланды пытаются перевести стрелки с Киева на Москву.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Европейские СМИ: Отношения между Брюсселем и Киевом охладели
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Евросоюз разочарован застоем реформ на Украине, а президент страны Владимир Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС, отношения между Брюсселем и Киевом охладели, пишет журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Даниэль Штайнфорт.
Штайнфорт пишет, что доклад, опубликованный Европейской счетной палатой в конце сентября, оказался сокрушительным, больше 20 лет «ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией, но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту», передает InoPressa.
Подчеркивается, что аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
«По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский», – указывается в статье.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent пожаловался, что основная проблема якобы состоит в том, что у ЕС «отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства». В ином случае «ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе». Кроме того, Украина «даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции».
«Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов. Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы», – констатирует Штайнфорт.
Он отметил, что европейские лидеры и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство, и Киев «надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС». Вместе с тем «по вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту «неограниченную поддержку».
«Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону», – пишет NZZ.
Ранее Зеленский заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха. В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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Полиция начала проверку после ролика с приставаниями к женщине в метро
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Полиция инициировала проверку после публикации видеозаписи с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в столичном ГУ МВД.
Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указали в ведомстве.
В ролике запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются пассажиры.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы
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Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны.
Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте».
Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний.
Названы условия падения цен на нефть до 24 долларов за баррель
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Глобальная политика по углеродной нейтральности может привести к падению цены нефти до 36 долларов за баррель к 2030 году и до 24 долларов за баррель к 2050 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до 24 долларов за баррель возможно при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа, передает ТАСС.
Впрочем, два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет 67 долларов за баррель, а к 2050-му – 64 доллара за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре 60–90 долларов за баррель.
Мир столкнулся с ситуацией, когда инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще недостаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты, пишут эксперты МЭА. «Дефицит вероятен во всех секторах энергетики и во всех регионах» – говорится в отчете.
Однако МЭА не призывает инвестировать в добычу ископаемых видов топлива, отмечая, что «необходимо ускорить вложения в экологически чистые виды энергии, иначе мир ждет период высокой турбулентности и волатильности», предупреждают в агентстве. В то же время в МЭА не ждут, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, продлится очень долго.
При этом в МЭА предупредили о том, что климатические изменения несут риски неустойчивости энергосистем. Так, по подсчетам агентства, около четверти мощностей глобальных электросетей подвержены риску разрушения от воздействия шквальных ветров. Даже в самом умеренном сценарии количество дней с экстремально жаркой погодой возрастет вдвое в период до 2050 года, что также усилит нагрузку на электрогенерацию.
К тому же в МЭА считают, что слишком медленные темпы энергоперехода приведут к тому, что люди будут чаще умирать от загрязнения воздуха в течение ближайших десяти лет. Однако, если человечеству удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году, этот риск может снизиться на 40%.
Напомним, в понедельник нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня.
Facebook запретил употреблять слово хохлома
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Популярная социальная сеть Facebook отправила в бан идею поста российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова, предложившего раскрасить ракету «Союз» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, сообщил он на своей странице.
«Про хохлому на ракете... Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», – отметил Егоров.
Но соцсеть инициативу не одобрила и скрыла пост с пометкой «ненависть».
Напомним, ранее сообщалось, что с подобной ситуацией столкнулся футболист и тренер Дмитрий Хохлов. Facebook практически запретил его фамилию. После этого инцидента экс-игрок сборной России подал в суд на американскую компанию из-за блокировки.
Отмечалось, что любое упоминание фамилии Хохлова сеть считает «пренебрежительным названием украинской нации». Сам футболист рассказал, что эту особенность заметил весной 2021 года. За упоминание его фамилии подписчики Хохлова попадают в бан на неделю.