«Единая Россия» предложила страховать волонтеров

Партия «Единая Россия» подготовила законопроект об обязательном страховании волонтеров, он будет внесен в Госдуму в ходе осенней сессии, сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Документ уже готов и будет внесен в осеннюю сессию по согласованию с руководством партии», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Он отметил, что члены комитета вместе с коллегами из Росмолодежи и представителями молодежного парламента на первом заседании обсуждали также поддержку начинающих специалистов и вопросы занятости. «Недавно в правительстве утверждена соответствующая программа, в том числе предполагающая ряд законов, которые должны быть приняты. В целом решение проблемы оттока молодежи из Сибири и Дальнего Востока – это приоритет», – подчеркнул глава комитета.

Также члены комитета Госдумы «намерены заняться решением вопросов трудоустройства выпускников вузов, детских домов и инвалидов». «Надо посмотреть, что мешает школьникам работать, получать опыт и определяться с профессией. Сегодня работодателю сложно принять на работу подростка», – отметил Метелев.

Помимо этого, на заседании обсуждался молодежный туризм и расширение возможностей путешествовать за счет субсидирования поездок, уточнил он. «Еще важный вопрос – доступ к инфраструктуре, которая находится в университетах. Огромное количество вузов обеспечены ФОКами, научными лабораториями, инновационными центрами, однако они недоступны для тех, кто не является студентом. Нам кажется, этот барьер надо снять, сделав возможным доступ к ним для всех желающих», – пояснил депутат.

Метелев заявил, что в своей работе комитет намерен сотрудничать с некоммерческими организациями. «Мы будем привлекать к работе молодежный парламент, а также региональные комитеты заксобраний по молодежной политике и комиссии Общественной палаты. Эту широкую сеть партнерств нужно выстроить, чтобы получать обратную связь от регионов по поводу проблем и предложений», – заключил он.