На севере Косова десятки людей получили ранения из-за действий полиции

В результате спецоперации косовской полиции и милицейского спецназа на севере Косова и Метохии десятки людей получили ранения, сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

«Косовские полиция и спецназ Rosu, вооруженные и на бронеавтомобилях, ворвались в северную часть Косовска-Митровицы. По имеющейся информации, десятки людей получили ранения. Президент Вучич срочно выехал в Рашку [на административной границе края]», – цитирует ТАСС Петкович.

Сообщается, что Вучич намерен провести срочную встречу с представителями сербского населения в Косове и Метохии. Такое решение президент принял на фоне очередного обострения в автономном крае.

По данным портала Kosovo online, во время беспорядков, спровоцированных операцией полиции самопровозглашенной республики, был тяжело ранен серб. Хирург больницы Косовска-Митровицы Златан Элек рассказал, что рана была нанесена огнестрельным оружием, передает РИА «Новости».

«У него повреждены лопатка и ребро, готовим зал для операции по извлечению пули. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии», – сказал Элек.

В среду утром полиция непризнанного Косова провела спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в аптеку для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на акцию протеста. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там полиция открыла огонь по протестующим сербам.

Ранее Белград и Приштина договорились о деэслакации в Северном Косово. Был достигнут временный компромисс по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. Силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ, который должен быть отведен к 16.00 2 октября.

Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.