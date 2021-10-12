Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом Кремль рассказал о возможной беседе Путина с CNBC на полях Российской энергетической недели 12 октября 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на полях Российской энергетической недели (РЭН), возможно, отдельно ответит на несколько вопросов журналистке американского канала CNBC Хедли Гэмбл – модератору пленарной сессии, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Хедли Гэмбл, которая будет модерировать [дискуссию], мы не исключаем, что где-то, что называется, на полях, она сможет задать несколько отдельных вопросов президенту», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли президент давать отдельное интервью CNBC на форуме. Ранее представитель Кремля подтвердил, что Путин примет участие в пленарном заседании РЭН. По словам Пескова, в рамках мероприятия «будет содержательное и очень важное выступление [президента], а затем панельная дискуссия».

На Украине заявили, что встреча с Путиным Зеленского «поставит в шпагат» 11 октября 2021, 12:09 Текст: Евгения Шестак

Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным поставит украинского лидера Владимира Зеленского «в шпагат», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине», – цитирует Климкина интернет-издание «Обозреватель». По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским только если получит от этого какую-либо выгоду. Он также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идет об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна. При этом экс-глава МИД Украины посоветовал президенту страны перед встречей согласовать свою переговорную позицию как с гражданами государства, так и с зарубежными партнерами, «в первую очередь, с американцами». По его словам, такие шаги могут «связать руки» Путину. «Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», – считает экс-министр. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными. Путин отметил важность создания комфортной жизни на селе 10 октября 2021, 01:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Государство будет делать все для обеспечения комфортной, современной и благополучной жизни на селе, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент отметил, что у граждан России, особенно у семей с детьми, все большую популярность приобретает сельский туризм, который дает дополнительные стимулы и ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, передает ТАСС. «У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе – комфортной, современной и благополучной», – сказал Путин. Он отметил, что с начала 2020 года действует льготная сельская ипотека по ставке до 3%. За это время, в том числе с помощью такой ипотеки, в новое жилье переехали более 90 тыс. семей. Как напомнил президент, в 2021 году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной сферы и качества жизни граждан – модернизация первичного звена здравоохранения, программа капитального ремонта школьных зданий, социальная газификация. «Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населенным пунктам», – обратил внимание Путин. «Создание достойных, привлекательных условий для жизни на селе – одно из важнейших направлений государственной политики», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что народ России гордится успехами, достигнутыми благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. «Спасибо вам большое за честный труд, за надежность, преданность своему делу», – сказал Путин. Напомним, в августе эксперты и общественники представили предложения для народной программы ЕР по повышению доступности жилья. В частности, депутат Госдумы Александр Якубовский в ходе стратегической сессии «Единой России» «Доступное и комфортное жилье» предложил законодательно обеспечить возможность поднятия лимита в программе сельской ипотеки до 6 млн рублей и разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами, чтобы дать возможность людям улучшить жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах. Способствовать приобретению или строительству частных домов людьми будет новый федеральный проект «Свой дом», который запускает «Единая Россия». Путин назвал аграрный сектор одним из флагманов российской экономики 10 октября 2021, 04:33

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Агропромышленный комплекс России динамично развивается и является одним из флагманов отечественной экономики, что нельзя было себе представить еще несколько лет назад, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. «Российский аграрный сектор активно, динамично развивается. Сегодня это один из флагманов нашей экономики. Кто бы мог подумать об этом еще несколько лет назад. И такие успехи, конечно, в первую очередь – ваша заслуга», – приводит текст обращения Путина к труженикам села ТАСС. Как отметил глава государства, труд работников сельского хозяйства имеет огромное значение для всей страны и для каждой семьи. «Благодаря вашей ответственной напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая, как по зерновым, так и по другим культурам, и уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние, очень хорошие результаты. Они достигнуты несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию», – сказал глава государства. Как подчеркнул президент, такая же позитивная тенденция отмечается и в животноводстве, где год за годом увеличиваются объемы производства мясных и молочных продуктов. Перспективы быстрого роста также демонстрируют виноградарство, садоводство и производство органической продукции, продолжил Путин. Он добавил, что отечественный АПК активно внедряет передовые технологии, а его продукция является конкурентоспособной и на внутреннем, и на внешнем рынках. Во вторник глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что экспорт сельскохозпродукции из России в 2021 году, как ожидается, составит 34-35 млрд долларов. Напомним, в 2020 году российский экспорт продукции АПК стал рекордным в современной истории: в другие страны было поставлено 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 млрд долларов, что на 20% больше показателей 2019 года. В 2018 году президент отмечал, что с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из России вырос в 16 раз. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина успеха отечественного продовольствия за рубежом и есть ли потенциал для дальнейшего роста российского экспорта с/х продукции, а также выясняла, как российскому сельскому хозяйству помогает глобальное потепление. Путин поздравил Шалленберга с назначением на пост канцлера Австрии 11 октября 2021, 19:52

Фото: Martin Juen/imago-images/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением на пост канцлера Австрии, сообщает пресс-служба Кремля. «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер. 11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии, церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене. Путин объяснил появление у него кашля 11 октября 2021, 17:27 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо, а кашель появился из-за прохладного воздуха на улице. «Владимир Владимирович, вы что-то на совещании подкашливали. Мы заволновались за ваше здоровье», – отреагировала на кашель Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства пояснил, что нет повода для беспокойства, поскольку он тщательно следит за своим здоровьем. «Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте своевременно делать ревакцинацию», – добавил он. Ролик с совещания опубликован в телеграм-канале «Пул №3». Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров. Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества 10 октября 2021, 12:57 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому Юрий Метелев освобождается от должности замруководителя Россотрудничества. «Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). Анонсирована встреча Путина с Пашиняном 10 октября 2021, 15:17 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва. «Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», – рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября. Накануне Пашинян заявлял, что стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении. В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации 11 октября 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера – президент Путин». – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, реально ли в России ввести такие меры. «Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», – передает ТАСС слова представителя Кремля. «Единственное, что сохраняет жизни, это прививка», – подчеркнул Песков. По его словам, президент Владимир Путин давно взял ситуацию с COVID-19 в свои руки. «Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе», – сказал Песков. Он подчеркнул, что «сделано главное – для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки». Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тыс. рублей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал хорошим урожай в России в 2021 году 11 октября 2021, 16:43 Текст: Евгения Шестак

В текущем году в России собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия, заявил президент Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса. «Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря аграриям продукты питания российского производства превосходят импортные аналоги. Путин предложил наполнить современным содержанием аграрное образование в России 11 октября 2021, 16:52 Текст: Елена Мирошниченко

Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России. «Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения... Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия», – приводит его слова РИА «Новости». Путин отметил, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ. «Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что от подготовки специалистов доя аграрной сферы «зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу». Ранее Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года. Путин предложил до 2030 года продлить сроки действия научной программы АПК 11 октября 2021, 15:51 Текст: Кристина Коваленко

Президент России Владимир Путин 11 октября в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года. Также президент поручил разработать план ее финансирования, сообщает РИА Новости. Для разработки новых технологий, которые помогут развиваться аграрному сектору в России, должно быть обеспечено бесперебойное выделение средств, отметил Путин. Он отметил, что важны не столько передовые научные знания и разработки в сфере сельского хозяйства, сколько полученные результаты, которые должны пойти на укрепление здоровья россиян и рост качества жизни. По словам главы государства, разработки должны служить созданию новых рабочих мест и быть направлены на общенациональные цели развития. В ходе совещания Путин рассказал о достижениях российских селекционеров, которые вывели породу мясных кур, превосходящих зарубежные аналоги. Президент добавил, что «это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности», сообщает ТАСС. Напомним, ранее Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс России одним из флагманов отечественной экономики, который динамично развивается. Кремль анонсировал разговор Путина и Пашиняна по реализации заявлений по Карабаху 11 октября 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба Кремля. «12 октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также президент России и глава армянского правительства обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом 12 октября 2021, 13:08 Текст: Елена Мирошниченко

Повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки») повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», – приводит его слова ТАСС. Песков отметил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» пока неизвестны. «Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – рассказал он. Ранее Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)». Путин пригласил другие страны на форум по сохранению популяции тигра 12 октября 2021, 10:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин пригласил представителей других стран на Международный форум по сохранению популяции тигра, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2022 года. «Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке», – передает ТАСС слова главы российского государства в видеообращении к конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. «Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников», – подчеркнул Путин. Он напомнил, что защита редких видов фауны и флоры гарантируется в РФ на государственном уровне. «И принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра», – отметил президент России. «И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнерами», – заверил российский лидер. Ранее исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема заявила, что российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду. Путин заявил о безусловном приоритете сохранения биоразнообразия 12 октября 2021, 10:12 Текст: Наталья Ануфриева

Задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, заявил президент Владимир Путин на XV сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Путин заявил, что «Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты», и «задача сохранения биоразнообразия является для нас безусловным приоритетом», передает РИА «Новости». Он выразил признательность Китаю и лично председателю КНР за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере. «В свою очередь, мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами в целях сохранения нашей общей среды обитания. И конечно, мы благодарны китайским коллегам и секретариату Конвенции за организацию нынешней сессии конференции», – добавил президент. Он отметил, что эта конференция предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о том, как в максимальной степени обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, наиболее эффективно мобилизовать усилия мирового сообщества по сбережению биоразнообразия и устойчивому использованию природных ресурсов, определению целей и модальностей международного сотрудничества в этих сферах. Путин также заявил, что Россия к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий. В стране «реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий». «Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника, всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России, а это, поверьте, по-настоящему огромные пространства», – подчеркнул лидер. По словам российского лидера, задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной, и Москва полностью поддерживает «идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов». «Причем такое взаимодействие должно осуществляться с опорой на общепризнанные научные данные, четкую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью», – сказал Путин. Ранее Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России.