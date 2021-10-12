В России выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4699, Санкт-Петербурге – 2158, Московской области – 1804.

Всего в стране выявили 7 832 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 894 285 человек, из них вылечились за сутки 20 706 человек.

Также за сутки зафиксировано 973 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек.

Накануне, 11 октября, в России выявили 29 409 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1219.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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