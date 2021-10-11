Онищенко прокомментировал статью про «кражу» формулы AstraZeneca В Татарстане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан 11 октября 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

В Татарстане с понедельника вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. «Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября 2021 № 7 в Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», – приводит сообщение Роспотребнадзора Татарстана ТАСС. Ранее сообщалось, что в Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код.

Появилась новая версия происхождения коронавируса 9 октября 2021, 17:23

Фото: Chinafotopress/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм. Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. «Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм. Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу. «Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм. Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19. Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов. Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане. Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов. В Кремле отреагировали на заявления о «краже» Россией формулы вакцины от COVID 11 октября 2021, 13:38

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Газета «Сан» – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», – передает его слова ТАСС. Между тем сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый отметил, что институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин и не нуждается в чужих «секретах», передает РИА «Новости». «Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл», – заявил он. По словам Круглого, институту «воровать чужие секреты нет смысла». Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V» 8 октября 2021, 18:48

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца. «Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС. Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами. Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами 9 октября 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства. Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА. В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки 10 октября 2021, 11:43 Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026. Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человека. Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек. Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Певца Серова госпитализировали в Москве 9 октября 2021, 14:16

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются, сообщают СМИ. Певец якобы госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей артиста. У него, по данным издания, диагностировали поражение легких. При этом директор музыканта Александр Федорков сообщил, что концерты Серова не отменены. «Концерты не отменяются», – сообщил он ТАСС. Федорков также призвал поклонников доверять информации на официальном сайте певца. Ближайший концерт Серова назначен на 16 октября во Владимире. В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 9 октября 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6001, Санкт-Петербурге – 2717, Московской области – 1689. Всего в стране выявили 7 746 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 840 845 человек, из них вылечились за сутки 21 049 человек. Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 215 453 человек. Накануне, 8 октября, в России выявили 27246 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2116. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко 9 октября 2021, 13:37 Текст: Наталья Ануфриева

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организовали вывозные рейсы из Касабланки, сообщает российское посольство. В сообщении посольства России в Facebook говорится, что «в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября». Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах. «По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно», – добавили в дипведомстве. Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом в России. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания. В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест 8 октября 2021, 20:20 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко. «С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА. По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября. «Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач. Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси. В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко. В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе 8 октября 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе. «Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. «Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA. Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Сингапур разрешил въезд вакцинированным жителям ряда стран 9 октября 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Сингапура открыли вакцинированным туристам из Канады, США и ряда стран Европы свободный въезд, отменив обязательный карантин после прибытия, сообщил министр транспорта С. Исваран. Исваран заявил, что «на фоне вакцинации почти 85% жителей Сингапура и успешного запуска так называемого коридора для вакцинированных путешественников из Брунея и Германии правительство приняло решение о расширении списка стран, с которыми будет облегчен механизм поездок», передает ТАСС. Таким образом, жители Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, «привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, смогут прибывать в страну без нахождения на карантине». Также власти сократили с четырех до двух число ПЦР-тестов, которые требуется сдать для въезда в Сингапур, их потребуется делать за 48 часов «до пересечения границы и сразу же после прибытия в республику». «Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран», – добавил министр. Отмечается, что этот режим «не распространяется на детей, не получивших вакцину, и лиц, которые по медицинским показаниям не могут делать прививку». Накануне Исваран объявил, что коридор для вакцинированных путешественников открывается между Сингапуром и Южной Кореей 15 ноября. В данный момент въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Вместе с тем с 13 октября «только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду навынос», нахождение в общепите «разрешается только двум посетителям за одним столом», заявил министр здравоохранения Он Е Кун. Кроме того, «только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее». Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что коронавирус для большинства вакцинированных жителей Сингапура больше не опасен, страна достигла одного из самых высоких в мире показателей по вакцинации – 85% жителей полностью привиты. «На сегодняшний день более 98% всех инфицированных или совсем не испытывают никаких симптомов, или же заболевания протекают в легкой форме», – добавил Ли Сянь Лун. По его словам, «только 0,2% находятся в тяжелом состоянии или умерли». Таким образом, подчеркнул премьер, при наличии вакцин COVID-19 «больше не представляет серьезную опасность» для Сингапура. При этом он предупредил о сохраняющейся угрозе из-за «распространения по всему миру штамма «дельта». Одновременно глава правительства отметил, что «нельзя жить со страхом о пандемии и локдауны уже не способны решить данную проблему». Ранее Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Состояние актера Гаркалина оценили как стабильно тяжелое 9 октября 2021, 10:42 Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила его агент Наталья Теплова. Теплова сообщила, что Гаркалин «действительно в реанимации, состояние стабильно тяжелое», передает РИА «Новости». Вместе с тем газета «Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на источник, что Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации). У актера на 85% поражено правое легкое и на 75% левое. Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию. Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. Жириновский назвал пандемию гражданской войной 10 октября 2021, 13:52 Текст: Евгения Шестак

Продолжающаяся пандемия коронавируса является «гражданской войной», необходимо обеспечить победу «белых», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной», – написал Жириновский в Telegram. По его словам, пандемию можно сравнить с гражданской войной: красные – это коронавирус, а белые – вакцина. По его мнению, нужно объединиться и обеспечить победу «белых». «Коронавирус – это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина – это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида», – добавил он. За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания. Правительство Латвии одобрило введение режима ЧС из-за COVID-19 8 октября 2021, 20:59 Текст: Вера Басилая

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца из-за COVID-19, введены ограничения для непривитых граждан. Совет по кризисному управлению Латвии запретил посещение магазинов непривитым жителям, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, а также обязал всех учеников и педагогов в школах носить маски в течение всего учебного дня, передает РИА «Новости» . Правительство Латвии поддержало решения совета на внеочередном заседании в пятницу. Ранее было принято принято решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для ограничения распространения COVID-19. Также введены ряд ограничений, которые по большей части затронут непривитых жителей Латвии. В сентябре правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию. В Ростовской области решили разыграть зерно и картошку среди привитых от COVID-19 8 октября 2021, 19:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Усть-Донецком районе Ростовской области среди вакцинированных от коронавируса решили разыграть зерно, картошку и бензин, сообщила администрация района. «Жители Усть-Донецкого городского поселения могут принять участие в розыгрыше призов. Условием является впервые пройденная вакцинация во время проведения розыгрыша в мобильном пункте вакцинации», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости». Среди участников разыграют 500 кг зерна, 50 литров бензина, подарочные сертификаты, бесплатный шиномонтаж, балансировку, мешки с картошкой и другие призы. В августе правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, победителям достанется по 100 тыс. рублей.