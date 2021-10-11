Установлено место покупки спирта подозреваемыми в сбыте суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Подозреваемые в производстве и сбыте суррогатного алкоголя в Оренбургской области закупали технический спирт в Уфе. Закупки происходили в организации, которая официально занимается продажей технических жидкостей, сообщили в МВД.

«Установлено место приобретения жидкости, из которой жители г. Орска изготовили суррогатный алкоголь. Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитр технический», который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в Уфе», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что компания официально занимается продажей технических жидкостей, в том числе и технического спирта. В настоящее время сотрудники полиции и следователи выясняют законность продаж.

Следователи возбудили шесть уголовных дел по факту отравления суррогатной водкой в Оренбургской области. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.

Склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь обнаружили в Орске, там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и оборудование, говорится в сообщении Следственного комитета.

После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области отравились 54 человека. В результате трагедии пятеро детей остались сиротами.

Ранее был арестован первый обвиняемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области, позже суд отправил под стражу еще троих задержанных.

По последним данным от региональных властей, погибли 34 человека, 30 находятся под наблюдением врачей.