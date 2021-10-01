Мантуров заявил об отсутствии проблем с поставками вакцин от гриппа

Вакцин от гриппа достаточно, проблем с поставками в регионы нет, программа вакцинации обеспечена в полном объеме, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«От гриппа – точно достаточно. Тем более, что это не новая ситуация: каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше», – приводит ТАСС слова министра. Мантуров также добавил, что проблем с поставками вакцин в регионы нет.

Мантуров также отметил, что первые результаты испытаний комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса ожидаются до конца этого года, после чего станут понятны возможные объемы ее производства.

«Для того, чтобы выходить на производство, нам нужно получить результат исследований. Когда мы получим результат исследований и подведем итог, после этого можно будет говорить [об объемах производства]», – добавил министр.

Ранее стало известно, что в России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России и призвала медиков готовиться к борьбе как с COVID-19, так и с гриппом, эпидемии которого Россия в прошлом году избежала.