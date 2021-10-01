«Союз» с кораблем для доставки киноэкипажа на МКС установили на стартовый стол Байконура Ракету «Союз» для запуска корабля с туристами из Японии отправили на Байконур 1 октября 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-20» с двумя туристами из Японии, отправлена из Самары в Москву, говорится в сообщении Роскосмоса. «В ночь на 1 октября из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также головным обтекателем. Ракета-носитель «Союз-2.1а» предназначена для вывода на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с японскими космическими туристами в декабре 2021 года», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять «Союзом МС-20» будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина уже идет. Ранее стало известно, что был определен первый экипаж из двух японских космических туристов, которые полетят на российском корабле «Союз» в декабре. На станцию на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до 2022 года. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.

Зеленский приказал запустить аппарат к Луне 30 сентября 2021, 16:47

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году Украина должна запустить собственный космический модуль на Луну, такую задачу поставил президент страны Владимир Зеленский, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. «Владимир Александрович (Зеленский) ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 – модуль на Луну», – сказал Уруский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Он добавил, что его ведомство обеспечило заключение сделки для запуска аппарата «Сич-2»в декабре 2021 года. Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit. «Роскосмос» рассказал о ссоре советских космонавтов на орбите из-за алкоголя 30 сентября 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылочки спиртовой настойки, следует из публикации в журнале «Русский космос», выпускаемом Роскосмосом. В мае 1975 года они прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Экспедиция планировалась на 28 дней, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылочка спиртовой настойки элеутерококка. «Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось грамм 50, не больше», – передает РИА Новости текст публикации. «Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – отмечается в публикации. Когда же Севастьянов через несколько дней игры в «молчанку» не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что «в бутылочке – противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик». На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции. Напомним, в 2011 году директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский заявлял, что отправка на орбиту алкоголя никогда за всю историю пилотируемой космонавтики не была разрешена и этот запрет сохранится. НАСА признавалось, что астронавты допускались к полетам в состоянии алкогольного опьянения. Госкомиссия разрешила вывоз «киноракеты» на стартовый комплекс Байконура 30 сентября 2021, 16:18 Текст: Вера Басилая

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19» на стартовый комплекс, она доставит на орбиту киносъемочную группу, сообщили в Роскосмосе. Старт ракеты с космическим кораблем, на борту которого будет находиться киноэкипаж, намечен на 5 октября. «Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ее установке на стартовом комплексе 1 октября», – сказали в госкорпорации, передает РИА «Новости». Ранее корабль «Союз» перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток. До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой. Китай показал ракету-носитель нового поколения 28 сентября 2021, 15:39 Текст: Алексей Дегтярев

На международном авиасалоне в китайском Чжухае продемонстрировали макет ракеты-носителя нового поколения, ее планируется применять для пилотируемых миссий на Луну. Ракета-носитель разработана для запусков пилотируемых космических кораблей нового поколения в соответствии с китайской программой, ее отличительными особенностями будут высокая надежность и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Кэцзи жибао». Высота ракеты – 90 метров. Она будет состоять из обтекателя, трех ступеней по пять метров в диаметре каждая, и системы аварийного спасения. Стартовая масса – до 2 тыс. тонн. Носитель сможет выводить на околоземную орбиту до 70 тонн полезной нагрузки, на лунную орбиту – до 25 тонн. Сейчас все еще проходит этап разработки этой ракеты. Ракета нового поколения должна расширить возможности страны в сфере пилотируемой космонавтики. Успех в разработке ракет сери «Чанчжен-5» дал возможность Китаю вести межпланетные исследования и строительство собственной станции, но возможности ракеты ограничены – носитель может доставить лишь до 25 тонн полезной нагрузки на орбиту. Также на авиасалоне представили макет сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», власти Китая сообщали о планах запустить ее в 2028 году. По расчетам, носитель сможет выводить на орбиту до 140 тонн полезной нагрузки и до 50 тонн на переходную орбиту Земля-Луна. Длина ракеты – более 90 метров, диаметр основного блока – 10 метров. Путин: Россия опережает другие страны в области космонавтики на 6-7 лет 29 сентября 2021, 18:29

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"

/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия преуспевает в области космонавтики, опережает другие страны на шесть-семь лет, нужно не упустить эти преимущества, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции. По словам Путина, международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества. «Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы – все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», – приводит РИА «Новости» слова Путина. «За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», – подчеркнул президент. Кроме того, президент не исключил возможное продление работы МКС после 2024 года, призвав посмотреть «за горизонт текущего десятилетия» и после окончания службы Международной космической станции. «В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», – добавил он. Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции. Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года. Маск, Безос и Брэнсон не ответили на приглашение Роскосмоса на Байконур 1 октября 2021, 01:50 Текст: Антон Антонов

Основатель SpaceX Илон Маск, основатель Blue Origin Джефф Безос и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон не ответили на приглашение посетить запуск «киноракеты» с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос. Роскосмос сообщил, что «не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля «Союз МС-19», который запланирован на 5 октября, передает ТАСС. Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», в котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в пятницу утром железнодорожным составом вывезут из монтажно-испытательного корпуса на стартовую площадку Байконура, передает РИА «Новости». Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Маска на чай «Три дружных слона». В основной экипаж корабля «Союз МС-19» также входит космонавт Антон Шкаплеров. Пересильд и Шипенко проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток. Корабль «Ю. А. Гагарин» отстыковался от МКС 28 сентября 2021, 15:58 Текст: Евгения Шестак

Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отсоединился от стыковочного узла модуля «Рассвет». На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт США Марк Ванде Хай. Сообщается, что перестыковка будет вестись в ручном режиме. Предполагается, что «Ю.А. Гагарин» станет первым кораблем, который причалит к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», передает ТАСС. Ранее в Роскосмосе рассказали, что перестыковка необходима для освобождения стыковочного узла модуля «Рассвет», к которому 5 октября должен причалить пилотируемый корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту. В августе сообщалось, что в соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 28 сентября запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука». В конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». В НАСА не заметили подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы 28 сентября 2021, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА, сообщил директор Центра изучения околоземных объектов Пол Чодас. 16 сентября небесное тело под названием 2021 SG приблизилось к Земле на 246 тыс. километров – это примерно вдвое меньше, чем расстояние до Луны. Однако астрономы узнали о нем только на следующий день, передает РИА «Новости». По словам Чодаса, астероид остался незамеченным из-за эксцентричной орбиты, которая простирается от Меркурия до пояса астероидов в обход Марса. Размеры 2021 SG составляют от 42 до 93 метров, он летел со скоростью 85 тыс. километров в час. Отмечается, что его диаметр в несколько раза больше, чем у метеорита, упавшего в окрестностях Челябинска в феврале 2013 года. Ранее российские ученые увидели следы гигантского термоядерного взрыва в космосе. Роскосмос заявил о невыполненной почти на 50% программе в 2020 году 30 сентября 2021, 17:08 Текст: Алексей Дегтярев

Порядка половины задач Федеральной космической программы 2016-2025 годов в 2020 году не выполнено, заявил Роскосмос в своем отчете. Госкорпорация сообщила, что по программе выполнено 10 из 18 мероприятий, то есть 55%, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Роскосмоса. При этом программа развития навигационной системы ГЛОНАСС выполнена на 80%, программа «Космодромы России» – на 30% (из 26 мероприятий выполнено 8). Две подпрограммы, название которых не приводится, выполнены на 100%. Госпрограмма в 2020 году была направлена на формирование и поддержание состава орбитальной группировки, внедрение российских спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием ГЛОНАСС, создание научно-технического и технологического заделов по перспективным образцам ракетной космической техники, модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание на территории России космодрома Восточный. Также в отчете сообщается, что госкорпорация намерена подписать соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны с Европейским космическим агентством в 2021 году. «Подготовлено, согласовано с иностранными партнерами и одобрено правительством РФ <...> соглашение между госкорпорацией Роскосмос и Европейским космическим агентством (ЕКА) относительно сотрудничества в области исследования Луны (подписать указанный документ планируется в 2021 году)», – цитирует сообщение ТАСС. Кроме того, Индия и Россия разместят наземные станции для сбора измерений ГЛОНАСС и индийской навигационной спутниковой системы NavIC на территориях друг друга. Также аналогичные действия будут проведены с китайской Beidou на территории КНР и России. Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года 29 сентября 2021, 18:53 Текст: Вера Басилая

Российские специалисты работают над своим орбитальным проектом, несмотря на возможное продление срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли. «В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону», – приводит ТАСС слова Путина. Президент добавил, что российские специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции, также попросил доложить «как продвигается проект». Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции. Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года. Корабль «Союз» перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом 30 сентября 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Пилотируемый корабль «Союз МС-19», на котором на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек, сообщил Шкаплеров. «Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш «Союз» оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», – передает ТАСС слова Шкаплерова в интервью журналу «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса). По словам Шкаплерова, подготовка к полету с актрисой и режиссером была более усиленной. Для тренировок управления кораблем самостоятельно, добавил он, также был доработан комплексный тренажер корабля в Центре подготовки космонавтов, переписана бортовая документация. Часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко, поскольку в корабле есть клапаны, которые открывают подачу кислорода в спускаемый аппарат и в скафандры. «Я, находясь в своем кресле, если буду пристегнут, до них достать не могу. Возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции», – пояснил космонавт. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким. Ранее орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой. Стал известен план полетов к МКС на 2022 год 29 сентября 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия в следующем году планирует запустить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса», следует из программы полета станции. Согласно документу, на 18 марта 2022 года намечается запуск корабля «Союз МС-21» с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября – корабля «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным. Кроме того, ожидаются старты кораблей «Прогресс МС-19» (15 февраля), «Прогресс МС-20» (3 июня) и «Прогресс МС-21» (26 октября), передает РИА НОВОСТИ. В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС – трех кораблей (двух «Прогрессов» и одного «Союза») и модуля «Наука». До конца года планируется еще столько же стартов: 5 октября – «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября – «Прогресс МС-18», 24 ноября – «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал», 8 декабря – «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Едзо Хирано. Напомним, 21 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года. Телескоп для изучения темной материи решили запустить на «Союз СТ» 29 сентября 2021, 15:09 Текст: Алексей Дегтярев

Европейский космический телескоп Euclid, который должен искать темную материю и темную энергию, планируется отправить в космос в конце 2022 года с помощью ракеты-носителя «Союз СТ», сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). «Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане, стартовое окно открывается в конце 2022 года», – цитирует сообщение агентства РИА «Новости». Контракт по запуску Euclid с помощью «Союз СТ» подписали ЕКА и компаниея Arianespace в январе 2020 года. Телескоп рассчитан на шесть лет работы, он займется поиском следов существования темной материи и темной энергии, ученые полагают, что именно этот вид материи ответственен за «ускоренное» расширение Вселенной. Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере 30 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Москва предложила Анкаре наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. «Мы говорили о космических исследованиях Турции. ... Наши делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса. После этого мы определим сроки и дорожную карту для этого. Надеюсь, мы продвинемся в этом вопросе. Другими словами, в космических исследованиях есть гораздо более продвинутое предложение. Они предложили, чтобы мы вместе работали над строительством одной платформы на суше и одной в море и запуском с них ракет в космос», – заявил Эрдоган, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. В Кремле заявили о неоспоримой поддержке идеи российского орбитального проекта 30 сентября 2021, 13:57 Текст: Наталья Ануфриева

Работа над проектом создания российской служебной орбитальной станции ведется, эта идея не может быть не поддержана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сказал, отвечая на вопрос, была ли поддержана эта инициатива на совещании в среду, что «безусловно, эта работа ведется», передает ТАСС. «Это вопрос бюджетирования, естественно», – заметил представитель Кремля. Он напомнил, что для реализации проекта «все параметры должны быть заложены в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми ведомствами». «Это та работа, которая должна вестись, она не может быть не поддержана», – указал Песков. Он обратил внимание на то, что это объемная работа, которая затрагивает интересы многих ведомств. «Поэтому там надо будет много всего согласовывать», – подытожил Песков. Ранее стало известно, что Россия работает над своим орбитальным проектом, несмотря на возможное продление срока службы МКС после 2024 года. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.